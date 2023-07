I posti migliori per scattarsi dei selfie a Mosca (FOTO)

In quale luogo della capitale russa si può fingere di essere al Central Park di New York? Come vedere l’intera città inquadrata alle proprie spalle, e cosa c’è di speciale in un business center? Abbiamo scelto per voi i selfie spot di maggior effetto

Ponte panoramico di Zaryadye

Legion Media Legion Media

Il Parco Zaryadye si trova nel pieno centro di Mosca, accanto alla Piazza Rossa. Lì uno svettante e spettacolare ponte a forma di “V” si protende sul fiume Moscova e scegliendo un’angolazione giusta si può scattare un selfie con sullo sfondo il Cremlino o il grattacielo di Kotelnicheskaja Naberezhnaja.

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Il problema è che sul ponte c’è sempre molta gente, quindi dovrete impegnarvi a fondo per ottenere uno scatto senza estranei…

Collina dei Passeri (Vorobjovy Gory)

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Il punto si trova proprio di fronte all’edificio principale dell’Università Statale di Mosca e offre una vista panoramica sulla capitale russa.

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Da lì si possono vedere la città nel suo insieme, la Casa Bianca, lo Stadio Luzhnikí, i grattacieli staliniani e il Monastero di Novodevichij. Da qui potrete scattare un selfie con sullo sfondo l’intera Mosca, e poi potrete girarvi e scattarne un altro con sullo sfondo il maestoso grattacielo dell’Università.

Cremlino di Izmajlovo

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Questo Cremlino è stato creato nel 2003 e oggi vi si trovano una chiesa, vari laboratori, musei e caffè. L’ingresso al territorio è gratuito, quindi potete scattare una foto sullo sfondo di uno qualsiasi degli edifici dell’insieme architettonico. Se volete inquadrare l’intero Cremlino, posizionatevi sul ponte pedonale bianco e rosso.

LEGGI ANCHE: Guida definitiva agli acquisti al Mercato di Izmàjlovo

Stagni Krasnogvardejskie

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

Questo luogo ricorda a molti il Central Park di New York, con la sua combinazione di verde e grattacieli. Per ottenere una buona inquadratura da selfie, andate sulla piattaforma di legno vicino agli stagni e controllate che non ci siano costruzioni alle vostre spalle.

Terrazza panoramica della Torre della Federazione

Evgenij Bjatov/Sputnik Evgenij Bjatov/Sputnik

Per scattare selfie a 327 metri d’altezza e godere di una vista mozzafiato di Mosca, si può visitare “Panorama 360”, in una delle torri di Moscow City. Il biglietto per una singola visita costa fino a 2.290 rubli (circa 23 euro al cambio di fine luglio 2023), a seconda dell’età del visitatore.

Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

Casa del Narkomfin

Vitalij Belousov/Sputnik Vitalij Belousov/Sputnik

Uno dei più famosi edifici costruttivisti dell’epoca sovietica è diventato uno dei luoghi preferiti dai fotografi di moda, ma anche dai patiti dei selfie! Il palazzo venne originariamente costruito per i dipendenti del Ministero delle Finanze dell’Urss, da cui ha preso il nome. Ora solo i suoi residenti possono entrare dentro senza fare un tour. È però consentito scattare foto all’esterno e l’ingresso alla casa è gratuito.

Piazza Bianca

Sergej Bobylev/TASS Sergej Bobylev/TASS

Questo è in realtà il nome di un business center, ma anche l’area circostante è ormai chiamata così. La posizione è interessante perché l’ufficio sta di fronte alla chiesa dei Vecchi credenti. Se si sceglie l’angolazione giusta, si può persino vedere il riflesso della chiesa nelle finestre del business center…

Artplay

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Questo spazio creativo è stato aperto al posto di una ex fabbrica. Ospita negozi, caffè, uffici e scuole. Lo spazio è decorato con graffiti e sculture di artisti contemporanei. Per godere al meglio del cluster nella sua cornice, è meglio salire in alto, ad esempio fare un tour del territorio con una salita sul tetto. Si noti però che le visite non si tengono tutti i giorni e che è necessario acquistare il biglietto in anticipo: costa 1500 rubli (circa 15 euro). Senza un’escursione si può entrare gratuitamente nel territorio di Artplay.

Terrazza panoramica del Detskij Mir

Aleksandr Sherbak/TASS Aleksandr Sherbak/TASS

Sul tetto del Detskij Mir di Mosca si trova una piattaforma di osservazione. Grazie alla posizione del negozio, si vede tutto il centro. L’ingresso è al 6° piano e il biglietto costa 199 rubli (circa 2 euro).

LEGGI ANCHE: Entriamo nel Detskij Mir, il più grande negozio sovietico per bambini (FOTO)

Studios della Mosfilm

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Se avete già una foto sullo sfondo della Mosca moderna, potete recarvi negli studi cinematografici “Mosfilm”. Lì troverete set che riproducono le strade di Mosca e San Pietroburgo del XIX secolo. È possibile visitare il territorio della Mosfilm solo con un’escursione organizzata: il biglietto per un gruppo costa fino a 750 rubli a testa (circa 7,5 euro).

LEGGI ANCHE: Chi si scattò il primo selfie in Russia? (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale