Lo spettacolo naturale della tundra in fiore nell’Artico russo (FOTO)

L’estate arriva anche nelle regioni settentrionali della Russia. E, quasi all’improvviso, quella che per lunghi mesi è stata una uniforme distesa di neve, si ricopre di mille colori sgargianti

Al di sopra del Circolo Polare Artico, l’estate arriva tardi, ma bruscamente e senza compromessi. Sembra ieri che voi e i vostri figli stavate facendo un pupazzo di neve, e oggi siete già a mettere la crema solare e a godervi il “sole di mezzanotte”, quando fa giorno praticamente ventiquattr’ore su ventiquattro.

Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

Cosa fiorisce nella tundra?

Una delle cose più belle dell’estate artica è la fioritura della tundra, quando piante incredibilmente colorate emergono da sotto la neve sciolta. La stagione della fioritura inizia verso la metà di giugno (più si va a nord, più tardi è).

Legion Media Legion Media

All’inizio, l’intera tundra si trasforma da un’infinità bianca e coperta di neve in un tappeto verde. Nel giro di pochi giorni, appaiono i fiori, che si stagliano sulle fredde rocce grigie. Si vede riapparire la vita ovunque.

Dmitrij Korobtsov/Getty Images Dmitrij Korobtsov/Getty Images

Gli aghi dei larici sono sempre più verdi e fioriscono interi campi di violette, fiori rosa e gialli di rododendro, che stanno alle latitudini artiche come i bucaneve stanno alle foreste vicino a Mosca.

Legion Media Legion Media

L’androsace, un fiore polare della famiglia delle Primulaceae, assomiglia un po’ a una margherita, l’Anemonastrum sibiricum è un narciso che ormai fa la sua bella figura anche in molti giardini.

Alina Maltseva Alina Maltseva

Gli steli delle primule (sono fiori con piccoli boccioli viola) sembrano spesso “pelosi”. La natura ha progettato il loro “mantello” per proteggerli dal freddo (perché il caldo estivo è spesso sostituito bruscamente dal gelo notturno).

Legion Media Legion Media

Non solo i fiori, ma anche le bacche estive danno colore alla tundra. Nelle regioni polari in estate si raccolgono mirtilli neri e mirtilli rossi.

Romantici e margherite

Anche se sembra che la tundra sia tundra ovunque, le sue piante sono leggermente diverse in ogni regione della Russia. Negli Urali polari, nella tundra, si possono vedere fiori rari soprannominati “rose siberiane”. I loro boccioli assomigliano effettivamente a delle rose del colore arancione fuoco.

Legion Media Legion Media

In Chukotka ci sono circa 400 specie di muschi e licheni. Qui si trovano spesso boschetti di camenerio, fiore che viene essiccato e preparato come un tè: in russo si chiama Ivan-chaj.

Legion Media Legion Media

Sulla costa del Mar della Siberia orientale, compreso all’interno del Mar Glaciale Artico, la natura fa miracoli. Qui a dominare sono le margherite! La città più settentrionale (e più ventosa!) della Russia, Pevek (69°42′), è addirittura chiamata “la città dei romantici e delle margherite”.

Yulia Shakhraj Yulia Shakhraj

