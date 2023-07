Omsk: visitiamo questa città siberiana con una guida d’eccezione

Omsk. Fiume Irtysh, panorama mattutino con arcobaleno. Primo piano: Palazzo di K. A. Batiushkin (residenza dell’ammiraglio Aleksandr Kolchak nel 1919). 19 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

All’inizio del XX secolo, il chimico e fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) sviluppò un complesso processo tecnologico per ottenere dettagliate fotografie dai colori vividi (si veda la storia a fondo articolo). La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione emerge con particolare chiarezza nelle sue immagini dei monumenti architettonici nei siti storici di tutta la Russia.

Jalutorovsk. Costruzione del ponte ferroviario sul fiume Tobol che porta a Omsk. Estate 1912 Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Nel giugno del 1912, Prokudin-Gorskij si avventurò nella Siberia occidentale nell’ambito di un incarico per documentare la via d’acqua Kama-Tobolsk, un collegamento tra il versante europeo e quello asiatico degli Urali. La città di Tjumen fece da punto di partenza per dei viaggi fruttuosi dal punto di vista fotografico, che tra le mete ebbero Shchadrinsk (fondata nel 1662 sul fiume Iset) e Jalutorovsk (sul fiume Tobol).

Le origini di Omsk

Omsk. Cattedrale cosacca di San Nicola, vista sud-ovest. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Fondata nel 1659 presso un ex insediamento tataro, Jalutorovsk fu il luogo di costruzione di un imponente ponte ferroviario sul fiume Tobol, parte del nuovo collegamento ferroviario Tjumen-Omsk, inaugurato nell’ottobre 1913 sulla Transiberiana (prima di allora, la ferrovia per la Siberia passava per la città di Cheljabinsk, negli Urali meridionali).

Omsk. Cattedrale dell’Elevazione della Croce, vista sud. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Sebbene Prokudin-Gorskij non si sia recato a Omsk, le sue fotografie di Jalutorovsk mostrano la realizzazione di un collegamento ferroviario cruciale per la “capitale” della Siberia occidentale. Io, invece, ho raggiunto Omsk alla fine dell’estate del 1999.

Cattedrale dell’Elevazione della Croce. Vista interna sud-est verso l’iconostasi. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Omsk (popolazione attuale: circa 1.110.000 abitanti) fu fondata nel 1716 come fortezza sul corso medio del fiume Irtysh. Durante il XVIII secolo, il suo scopo principale era proteggere il confine meridionale della Russia e stabilire l’autorità sulle tribù autoctone della steppa.

La crescente importanza regionale

Fortezza di Omsk. Porta di Tobolsk (costruita originariamente nel 1792): è l’unica delle porte storiche della fortezza di Omsk ad essere sopravvissuta. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Sebbene amministrativamente subordinata a Tobolsk per tutto il XVIII secolo, Omsk acquisì un potere crescente nel XIX secolo. Dal 1808 al 1917, Omsk fu il quartier generale di tutte le truppe cosacche siberiane e, nel 1822, fu costituita una provincia di Omsk (Omskaja oblast) separata, che comprendeva anche molti territori che oggi sono in Kazakistan.

Quartier generale della Fortezza di Omsk (via Taube), costruito originariamente nel 1810 e modificato nel 1997. Edificio in mattoni rossi sulla destra (1915-17): Stato Maggiore del Distretto Militare di Omsk. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Poco dopo, iniziò la costruzione della Cattedrale cosacca di San Nicola (1833-1840), su progetto del noto architetto russo Vasilij Stasov (1769-1848). La Cattedrale di San Nicola fu gravemente deturpata durante il periodo sovietico, ma ora è stata restaurata. È il luogo dove si trova una delle grandi reliquie della zona, lo stendardo di Ermak, il capo cosacco della fine del XVI secolo che per primo stabilì la presenza del Regno Russo in Siberia.

Edificio del Corpo dei cadetti siberiani (via Lenin 26), costruito negli anni Venti dell’Ottocento. Nel periodo prerivoluzionario, la strada era conosciuta come Chernavin Prospekt, dal nome di un popolare sindaco progressista. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Nel 1865-1870, Omsk vide la costruzione di un’altra cattedrale, dedicata all’Elevazione della Croce. Anch’essa sopravvisse alle devastazioni degli anni Trenta e fu riaperta al culto nel novembre 1943. Oltre alle chiese ortodosse, Omsk ha moschee (l’amministrazione dell’Iman della Siberia si trova a Omsk), una notevole sinagoga in legno e una grande chiesa battista costruita nel 1907.

La storia tetra di Omsk

Residenza del governatore generale della Siberia occidentale (via Lenin 23), costruita nel 1859-62 da Friedrich Wagner per il governatore Gustav Gasford. Ora è uno dei tre edifici del Museo d’Arte di Omsk. 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

La presenza militare pervasiva di questa città ha legato Omsk al sistema dei campi di esilio in Siberia. Il più famoso degli esiliati della fortezza locale fu lo scrittore Fjodor Dostoevskij (1821-1881), condannato nel 1849 per aver frequentato gli intellettuali “radicali” di San Pietroburgo. Nel gennaio 1850, Dostoevskij arrivò sotto scorta nella fortezza di Omsk e, per la maggior parte dei tre anni (1850-54), visse la straziante esistenza di un detenuto condannato ai lavori forzati, che includevano lo scarico di chiatte sul fiume Irtysh.

Edificio del commercio cittadino (via Lenin 3), costruito nel 1914 da Andrej Krjachkov. Ora edificio principale del Museo d’Arte di Omsk. 16 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Quando la sua salute crollò sotto lo sforzo fisico e psicologico, Dostoevskij fu ricoverato in ospedale sotto le cure di un medico comprensivo. Durante il soggiorno in infermeria, Dostoevskij iniziò a scrivere una delle sue opere fondamentali, “Memorie dalla casa dei morti”. Di quell’epoca sopravvivono ancora alcuni edifici, tra cui una delle porte della fortezza.

La rivoluzione della ferrovia

Edificio della Compagnia di Assicurazioni “Salamander”, via K. Liebknecht (ex Gasford) 3, costruito da Nikolaj Verevkin nel 1913-14. Ora uno dei tre edifici del Museo d’Arte di Omsk. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Durante l’ultima parte del XIX secolo, Omsk iniziò un periodo di forte espansione, in quanto la città divenne un centro di trasporto per il vasto interno della Russia. Il servizio regolare di battelli a vapore lungo il fiume Irtysh fino a Tobolsk iniziò nel 1862.

Teatro Drammatico di Omsk, via Lenin 8A. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Ma fu la ferrovia a fare di Omsk una città in espansione. Nel 1894-1895, Omsk fu collegata dalla ferrovia transiberiana a Cheljabinsk a ovest e a Novonikolaevsk (oggi Novosibirsk) a est. Nel 1913 fu completata un’altra linea ferroviaria, da Omsk a Tjumen, in quella che sarebbe diventata la nuova linea principale siberiana. All’inizio del XX secolo, la popolazione di Omsk era triplicata, superando i 60 mila abitanti.

Hotel “Rossija” (via Lenin 18). Costruito da Iliodor Khvorinov nel 1905-07; ampliato nel 1915. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Questo sviluppo come nodo di trasporto portò a una crescita record del distretto commerciale della città. Quella che in precedenza era una città di guarnigione di provincia, composta principalmente da strutture in legno punteggiate da grandi chiese, divenne ora un sito di prima importanza per le banche, le istituzioni educative, l’industria e il commercio al dettaglio in Siberia.

Un polo di attrazione internazionale

Edificio dei Fratelli Ovsiannikov-Ganshin & Figli (via Lenin 12), originariamente completato nel 1906 per un’importante azienda tessile. Ora sede dell’Accademia di Medicina di Omsk. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Oltre alle filiali delle principali banche e aziende di Mosca e San Pietroburgo, Omsk ricevette investimenti da società degli Stati Uniti, della Germania e della Gran Bretagna. La parte centrale di Omsk aveva edifici il cui design rivaleggiava con il quartiere degli affari di Mosca. Molti dei nuovi progetti commerciali furono costruiti in stili derivati dal Rinascimento fiorentino.

Banca Russo-Asiatica (via Gagarin 34), costruita nel 1915-17 da Fjodor Chernomorchenko. Ora Municipio di Omsk. 16 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Anche le istituzioni culturali presero piede. Nel 1901-05 fu costruito un grande teatro in stile Beaux-Arts, progettato dall’architetto Iliodor Khvorinov (1835-1914). Il teatro è ancora in piedi ed è un oggetto di orgoglio cittadino. Anche varie case in legno con dettagli decorativi abbelliscono la città, ma il loro numero è costantemente diminuito sotto la pressione dello sviluppo urbano e della manutenzione inadeguata.

L’epoca sovietica

Edificio “Treugolnik” (ossia: “Triangolo”; Russian-American Rubber Co.), via K. Liebknecht (già Gasford) 4, costruito da Nikolaj Verevkin nel 1914-15. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Durante la Prima Guerra Mondiale, Omsk, allora situata in posizione strategica, crebbe ulteriormente e, nel 1917, la città aveva raggiunto i 100 mila abitanti. In seguito alla Rivoluzione d’Ottobre, il potere bolscevico fu proclamato quasi immediatamente a Omsk, ma, dato lo scarso sostegno locale, i bolscevichi furono cacciati dalla città nel giugno 1918.

Amministrazione ferroviaria di Omsk (via Karl Marx 35), sede centrale della Transiberiana occidentale. Costruita nel 1914-16 da Fjodor Lidval. 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Le forze di opposizione ai bolscevichi erano molto divise e, nel novembre 1918, un colpo di stato militare insediò una dittatura guidata dall’ammiraglio Aleksandr Kolchak (1874-1920), rinomato esploratore polare e abile comandante navale, ma incapace di gestire il caos della Guerra civile russa (il palazzo dove Kolchak aveva il suo quartier generale è un importante monumento cittadino).

Sinagoga di Omsk (via Maresciallo Zhukov 53). Conosciuta come “Sinagoga dei soldati”, costruita nel 1855. 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Per quasi un anno, Omsk fu considerata la “capitale” delle forze bianche nella Guerra civile russa. Nel novembre 1919, le forze di Kolchak furono cacciate da Omsk. Nel 1921, Omsk divenne uno dei centri dell’Agenzia americana di soccorso durante la terribile carestia che afflisse vasti territori nel bacino del Volga.

Moschea Hodja Akhmed (via Maresciallo Zhukov 97). 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Con l’economia distrutta e la campagna che si stava ancora riprendendo dalla carestia, Omsk lottò per tutti gli anni Venti e raggiunse una nuova crescita industriale negli anni Trenta. Come molte città siberiane, si espanse rapidamente durante la Seconda guerra mondiale come rifugio per gli sfollati e come centro di trasporto e produzione.

Gli ultimi anni

Casa di Philip Shtumfp (via Valikhanov 10), costruita all’inizio del XX secolo per un importante agronomo, imprenditore e attivista civico. 19 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Lo sviluppo del complesso militare-industriale della città continuò nel dopoguerra e, alla fine degli anni Settanta la popolazione superò il milione di abitanti, un traguardo di grande importanza. Omsk divenne anche un centro dell’industria del petrolio e del gas.

Stazione fluviale di Omsk e hotel “Majak”. Eccellente esempio di “architettura neocostruttivista”, edificato sul sito della fortezza originale di Omsk nel 1958-64 dall’architetto leningradese Timofej Sadovskij. 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Le principali istituzioni culturali della città includono un’importante università statale, fondata nel 1974 e, dal 2004, intitolata a Fjodor Dostoevskij. Omsk possiede anche una delle più grandi biblioteche regionali della Siberia e un importante museo d’arte, intitolato al pittore Mikhail Vrubel, nativo di Omsk, che ora occupa tre edifici simbolo nel centro della città.

Biblioteca regionale di Omsk. Costruita nel 1986-95 dagli architetti di Omsk Galina Naritsina e Jurij Zakharov. 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Prokudin-Gorskij, il suo metodo e la sua eredità

Nei primi anni del XX secolo il fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Tra il 1903 e il 1916 viaggiò per l’Impero Russo e scattò oltre 2.000 foto con il nuovo metodo, che comprendeva tre esposizioni su una lastra di vetro. Nell’agosto del 1918 lasciò la Russia con gran parte della sua collezione di negativi su vetro e si stabilì in Francia. Dopo la sua morte, a Parigi, nel 1944, i suoi eredi vendettero la collezione alla Biblioteca del Congresso Usa. All’inizio del XXI secolo, la Biblioteca del Congresso ha digitalizzato le immagini di Prokudin-Gorskij, rendendo le foto pubblicamente e gratuitamente disponibili al pubblico mondiale. Un gran numero di siti russi ora ha una copia della collezione. Nel 1986 lo storico dell’architettura e fotografo William Brumfield (1944-) organizzò la prima mostra delle foto di Prokudin-Gorskij alla Biblioteca del Congresso. In un lungo periodo di lavoro, cominciato agli inizi degli anni Settanta del Novecento, Brumfield ha rifotografato la gran parte dei luoghi visitati da Prokudin-Gorskij. Questa serie di articoli mette a confronto questi complessi architettonici a circa un secolo di distanza.

