Perché questa città è chiamata la "capitale meridionale" della Russia?

In Russia, oltre a Mosca, ci sono le cosiddette capitali "settentrionali" e "meridionali". E mentre nessuno mette in dubbio che la capitale russa del Nord sia San Pietroburgo, più di qualcuno nutre delle perplessità su quale città possa vantare il titolo di “capitale meridionale” del Paese. In molti pensano che sia Rostov sul Don.

Il centrale Sobórnyj pereúlok (vicolo della Cattedrale), pedonalizzato in occasione dei Mondiali del 2018, con sul fondo la cupola dorata della Cattedrale della Natività della Vergine Legion Media Legion Media

La città è situata sulle rive del fiume Don, non lontano dal Mar d'Azov. Oggi ha una popolazione di oltre un milione e centomila abitanti (sotto questo punto di vista supera le sue “concorrenti” più vicine: Sochi e Krasnodar). Inoltre, dal 2000, Rostov sul Don è il centro amministrativo del Distretto Federale Meridionale (l'intero Paese è diviso in otto distretti federali), che comprende tre repubbliche, tre regioni, il Territorio di Krasnodar e la città di importanza federale Sebastopoli.

Il Don a Rostov sul Don (in russo: Rostóv-na-Donú). Il fiume è ovviamente un grande protagonista nella vita di questa città di 1,1 milioni di abitanti Legion Media Legion Media

La storia di questa megalopoli in rapida espansione è iniziata con una piccola dogana di frontiera istituita al confine dell'Impero russo nel 1749, dopo un decreto dell'imperatrice Elisabetta Petrovna. Dodici anni dopo iniziarono i lavori di costruzione di una fortezza, intitolata a San Demetrio di Rostov.

Rostov sul Don prima della Rivoluzione di Ottobre del 1917, con in primo piano il ponte di barche. La città fu fondata il 15 dicembre 1749 su ordine dell’imperatrice Elisabetta di Russia Dominio pubblico Dominio pubblico

La lunghezza totale delle mura della fortezza a forma di stella era di 3,5 chilometri. In vari periodi vi hanno prestato servizio i migliori comandanti della storia russa: il generalissimo Aleksandr Suvorov, che non perse mai una battaglia, e il comandante navale Fjodor Ushakov. La fortezza stessa non è mai stata coinvolta in operazioni militari.

Mappa della fortezza intitolata a San Demetrio di Rostov, 1768 Dominio pubblico Dominio pubblico

All'inizio del XIX secolo attorno alla fortezza è cresciuta un’intera città, passata alla storia come Rostov. Tuttavia, per evitare di confonderla con l'antica Rostov la Grande (Rostov Velikij), situata nel nord della Russia, l’omonima città meridionale iniziò a essere chiamata Rostov sul Don (Rostov na Donu).

LEGGI ANCHE: 24 o 48 ore a Rostov sul Don: cosa fare e vedere per godervi la città al meglio

Attracchi a Rostov sul Don in una vecchia cartolina colorata Dominio pubblico Dominio pubblico

La maggior parte delle rotte che conducevano alle regioni meridionali dell'Impero passava per Rostov sul Don. Nel 1875 qui fu inaugurata la più grande stazione ferroviaria della regione, nota come "Porta del Caucaso". Ben presto la città stessa cominciò a essere chiamata con questo nome.

L’antico edificio della stazione ferroviaria di Rostov sul Don, inaugurata nel 1876. Danneggiata gravemente nella Seconda guerra mondiale è stata poi sostituita da quella moderna alla fine degli anni Settanta Dominio pubblico Dominio pubblico

All'inizio del XX secolo, Rostov sul Don veniva definita anche la "Chicago russa", perché all'epoca era diventata uno dei principali centri industriali dell'Impero (ne abbiamo parlato qui). In città lavoravano circa 140 imprese, un terzo delle quali di proprietà di capitali stranieri.

Il primo ponte ferroviario della città, risalente al 1874. Distrutto nella guerra e più volte ricostruito, la versione attuale risale al 2001-2003 Dominio pubblico Dominio pubblico

Tutte queste conquiste furono vanificate dalla guerra civile scoppiata in Russia nel 1917. Durante il sanguinoso conflitto, Rostov sul Don è stata a lungo una delle principali roccaforti del Movimento Bianco. Solo all'inizio del 1920 la città fu occupata dall'Armata Rossa.

Il generale bianco Anton Denikin (1872-1947) arriva a Rostov sul Don nel 1919. Fu al comando delle Forze armate della Russia meridionale e dell’Armata dei Volontari Dominio pubblico Dominio pubblico

Durante la Seconda guerra mondiale Rostov sul Don è passata di mano in mano diverse volte. Il 21 novembre 1941 fu conquistata dalle unità della 1° armata tedesca, ma il 29 novembre le truppe sovietiche eliminarono il nemico dalla città. Fu la prima grande vittoria dell'Armata Rossa nella guerra.

Truppe tedesche nella città conquistata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La Wehrmacht arrivò il 17 novembre 1941, poi la città passò di mano più volte prima della vittoria sovietica Dominio pubblico Dominio pubblico

Dopo il disastroso fallimento dell'offensiva sovietica a Kharkov, nel maggio 1942, la Wehrmacht lanciò una grande offensiva in direzione del Don, del Volga e del Caucaso e il 24 luglio si impadronì nuovamente della città. Rostov sul Don fu liberata definitivamente solo dopo il trionfo sovietico a Stalingrado, il 14 febbraio 1943.

Soldati dell’Armata Rossa durante la Liberazione di Rostov sul Don. Gli ultimi nazisti lasciarono la città il 14 febbraio del 1943 Dominio pubblico Dominio pubblico

LEGGI ANCHE: Dieci edifici da vedere a Rostov sul Don

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale