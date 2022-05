Crescono le città in Russia con più di un milione di abitanti: nel 2022 quattro new entry

Ora il Paese vanta 16 città con più di 1 milione di residenti. Ecco quali sono i centri urbani maggiormente in crescita

Secondo i dati del censimento della popolazione russa del 2021, pubblicati il 30 maggio 2022, l'elenco delle città russe con un milione di abitanti è stato aggiornato con altre megalopoli: Voronezh, Krasnodar, Krasnojarsk e Perm. Il fatto che queste città avessero più di un milione di abitanti era già stato segnalato da alcuni statisti locali, ma adesso i nuovi dati lo confermano ufficialmente.

Krasnodar

Krasnodar è la capitale del Kraj (Territorio) di Krasnodar, dove si trovano le più celebri località del Mar Nero come Sochi e Anapa. È inoltre una delle città con la più rapida crescita d’Europa, con numeri raddoppiati negli ultimi 10 anni. Attualmente vi risiedono circa 1,1 milioni di persone, ma, secondo le autorità locali, calcolando anche le aree suburbane più vicine, questo numero raggiunge 1,7 milioni di abitanti.

Il segreto della popolarità di Krasnodar è chiaro: le estati sono lunghe (è una delle città più calde del Paese), gli inverni miti, è circondata dalla natura (le montagne del Caucaso e il Mar Nero distano appena 100 km), e c’è una certa facilità nel trovare lavoro nel settore industriale o nel turismo.

Krasnojarsk

Una delle città più grandi della Siberia, Krasnojarsk, cresce ogni anno. Secondo il sindaco, all'inizio del 2022 la città contava 1,1 milioni di residenti, che rappresentano più del 40% dell'intero Kraj di Krasnojarsk. La seconda città più grande è Norilsk con 180.000 persone.

Perm

Questa città degli Urali ospita 1,05 milioni di persone. Era densamente popolata già ai tempi dell'Unione Sovietica, poiché qui vi erano molte fabbriche meccaniche, petrolchimiche ecc. Ma negli anni '90, a causa della crisi economica, la gente ha iniziato a trasferirsi in altre regioni. Oggi si sta nuovamente ripopolando, con persone che tornano a Perm, soprattutto dalle zone rurali. Il censimento del 2021 ha confermato ufficialmente che Perm ha riacquistato lo status di città con più di un milione di abitanti.

Inoltre il Kraj di Perm è uno dei maggiori centri di produzione e raffinazione del petrolio.

Voronezh

Questa città, situata a 500 km a sud di Mosca, accoglie circa 1,05 milioni di persone. Il milionesimo abitante è nato a Voronezh nel 2012. La città e i suoi dintorni ospitano industrie elettroniche e chimiche.

Secondo i dati preliminari del censimento della popolazione russa del 2021, in Russia vivono stabilmente circa 147,2 milioni di persone, ovvero 2,05 milioni in più rispetto al censimento del 2010. Gli esperti fanno notare anche un aumento dell'1% dell'urbanizzazione, che ora raggiunge il 75%. Le regioni più popolose della Russia sono Mosca e la sua regione, Krasnodar, San Pietroburgo, le regioni di Sverdlovsk e Rostov, le repubbliche del Bashkortostan e del Tatarstan. Un terzo della popolazione del Paese vive in queste aree.

La Russia è al quarto posto al mondo per numero di città con una popolazione superiore a 1 milione di persone: solo Cina, India e Brasile ne hanno di più.

