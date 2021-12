Metro di Mosca: arriva il treno che vi fa scoprire per immagini le bellezze della Russia

Si chiama “Viaggio attraverso la Russia” il nuovo treno speciale messo in circolazione nei giorni scorsi sulla linea rossa della metropolitana di Mosca. Progettato per far scoprire ai passeggeri la ricchezza e la bellezza delle attrazioni turistiche del paese, il treno resterà in circolazione per sei mesi sulla linea Sokolnicheskaya. La notizia è stata annunciata su Telegram dal Dipartimento dei Trasporti della capitale, che ha avviato il progetto in collaborazione con Rosturism, l'agenzia federale russa responsabile dell'industria turistica.

“Abbiamo cercato di riunire le località e i luoghi turistici più belli del nostro paese. Volevamo mostrare la molteplicità della Russia”, ha detto Zarina Doguzova, direttore di Rosturizm, a RIA Novosti.

Per questa prima versione del progetto, ci si è concentrati su 20 attrazioni turistiche situate in 19 delle 85 regioni della Federazione. Le carrozze del treno, decorate sia all'interno che all'esterno, mostreranno anche dei codici QR, attraverso i quali gli utenti potranno scoprire un sito internet creato appositamente per raccontare i luoghi di interesse e le specialità culinarie delle regioni russe, oltre a consigli pratici per visitarle.

“Sali su una delle cinque carrozze e inizia il tuo viaggio attraverso 19 regioni: da Kaliningrad alla Kamchatka. Potrete ammirare la bellezza della Carelia, le creste delle montagne del Daghestan e della Kabardino-Balkaria, la ricca cultura del Tatarstan, i vulcani, i laghi e i fiumi della Kamchatka, le riserve naturali dell'Altaj…”, recita con entusiasmo il progetto del Dipartimento dei Trasporti di Mosca.







