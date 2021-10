I dieci nomi più popolari delle strade russe

Nella maggior parte delle città russe, i nomi delle strade si assomigliano molto. Ancora oggi ci sono tantissime vie associate all’Unione Sovietica (via Komsomolskaja, dedicata all’Unione della gioventù comunista; Oktjabrskaja, in omaggio alla Rivoluzione d'ottobre del 1917; Pervomajskaja, dedicata al 1° maggio, festa dei lavoratori). Tuttavia, i nomi più comuni sono associati alla località: via Juzhnaja (Meridionale), Severnaja (Settentrionale), Beregovaja (Costiera). Questi dati sono stati raccolti da un recente studio realizzato dal più grande motore di ricerca russo, Yandex.

Secondo lo studio, il maggior numero di strade con nomi originali si trova a Mosca: qui infatti il 51% dei nomi delle vie non si ripete in nessun’altra città del paese! All’ultimo posto per originalità troviamo Samara, dove solo il 17% delle vie vanta un nome diverso dal solito.

In Tatarstan, poi, si contano circa 100 strade con il nome della repubblica stessa; in Cecenia, 19 strade sono intitolate a Khanpasha Nuradilov, l'eroe della Grande Guerra Patriottica; in Carelia, molte strade sono dedicate a Toivo Antikainen, un comunista finlandese. Detto ciò, quali sono i nomi più comuni delle strade nelle città russe?

1 / Tsentralnaja (Centrale)

Il nome più popolare per una strada russa è Tsentralnaja: secondo Yandex, in tutto il paese ce ne sono ben 11.493! Naturalmente, il più delle volte queste strade si trovano in centro città.

Oltre alla via Centrale, si trovano con una certa frequenza anche via Verkhnaja (Superiore), Nizhnaja (Inferiore) e Koltsevaja (Circolare).

2 / Molodezhnaja (della Gioventù)

Nelle città russe si contano 9.242 vie Molodezhnaja; si trovano perlopiù vicino alle università o alle organizzazioni giovanili. A Mosca, la via Molodezhnaja passa vicino all'Università Statale di Mosca; a San Pietroburgo, c'è una via Molodezhnaja che prende il nome dalla rivista Giovane Proletaio; mentre a Nizhnyj Novgorod esiste una Prospettiva Molodezhny vicino al Palazzo della Cultura degli Studenti.

3 / Shkolnaja (Scuola)

Ci sono 8.353 strade dedicate alle scuole; e non per forza si trovano vicino agli istituti scolastici. Spesso si trovano in centro città.

4 / Sovetskaja (Sovietica)

In Russia si contano 8.121 vie Sovetskaja. Il più delle volte si tratta di grandi viali che passano per il centro; fa eccezione Mosca, dove la strada che porta questo nome si trova nella periferia orientale della città.

5 / Sadovaja (Giardino)

Le strade che prendono il nome dalle piante o dal paesaggio circostante si trovano praticamente in ogni città della Russia. Tra queste ci sono le vie Berezovaja (Betulla), Kholnistaja (Collina) e Pikhtovaja (Abete). Ma il nome più comune è Sadovaja (via del Giardino). Ci sono 7.313 strade con questo nome.

6 / Lesnaja (Foresta)

Dopo Sadovaja, c'è via Lesnaja (Foresta); in Russia si contano 7.023 strade di questo tipo in Russia. In generale, queste strade si trovano sia in centro che in periferia. A Mosca, per esempio, via Lesnaja si trova nella zona della metropolitana Belorusskaja e ha ottenuto questo nome nel XIX secolo dai vecchi magazzini forestali che si trovavano in quella zona. A Samara, una via con questa denominazione si snoda vicino all'argine del Volga e prende il nome dai vicini moli forestali.

7 / Novaja (Nuova)

In Russia ci sono 6.847 strade nuove (Novaja). Si potrebbe pensare che si trovino nei nuovi quartieri, invece, si incrociano spesso nel centro storico.

8 / Lenin

Ci sono ancora un sacco di luoghi ed edifici nel paese che portano il nome di Vladimir Lenin. Ad esempio, si contano strade dedicate al padre della Rivoluzione in 5.776 villaggi (non a caso, Lenin è la figura storica che più di tutte ha prestato il nome a strade e piazze. Il secondo posto va al cosmonauta Jurij Gagarin.

9 / Mira (Pace)

Ci sono tantissimi viali e strade della Pace in Russia: 5.432. Di regola, sono apparsi in epoca sovietica. A Volgograd, via Mira fu una delle prime a essere inaugurata dopo la Grande Guerra Patriottica; a Novosibirsk, è una strada larga costruita negli anni '50; a San Pietroburgo, via Mira apparve nel 1918 dopo la rinominazione di via Ruzhejnaja (delle Armi) “come segnale della politica pacifica del giovane Stato sovietico”.

10 / Naberezhnaja (Argine, Lungofiume)

Molte città russe sono sorte lungo fiumi e laghi, quindi non deve sorprendere che le strade in questi quartieri si chiamino Naberezhnaja. Il più delle volte questo nome è apparso negli anni sovietici. In totale se ne contano 5.260.

