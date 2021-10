Anche due ristoranti di Mosca nella lista dei 50 migliori al mondo

Due locali di Mosca sono stati inseriti nel “The World's 50 Best Restaurants”, la classifica annuale dei 50 migliori ristoranti al mondo. Si tratta del White Rabbit e del Twins Garden, rispettivamente al 25° e 30° posto del ranking.

Il White Rabbit è famoso non solo per i raffinati piatti preparati dallo chef Vladimir Mukhin, ma anche per la straordinaria vista panoramica che si schiude dal 15° piano.

Il Twins Garden è invece lodato per l’uso dei prodotti realizzati nella propria fattoria e il riciclo degli avanzi, che vengono dati agli animali della fattoria, assicurando così un circolo virtuoso completo. La lista dei vini è stata definita dagli autori della classifica come la più completa in Russia.

In cima al ranking ci sono i locali Noma e Geranium, entrambi a Copenhagen (Danimarca), seguiti da Asador Etxebarri, ad Achondo, nei Paesi Baschi spagnoli. L’Italia è ben rappresentata dal Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia) al 15° posto, Piazza Duomo ad Alba (18° posizione), Le Calandre a Rubano, Padova (26°), Reale a Castel di Sangro, L’Aquila (29°).

La classifica è stata annunciata il 5 ottobre in una cerimonia ad Anversa, in Belgio.







