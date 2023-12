La notte in cui il corpo di Stalin fu tolto in gran segreto dal Mausoleo

Per più di sette anni il corpo imbalsamato di Stalin rimase nel Mausoleo della piazza Rossa, a fianco di quello di Lenin. Tuttavia, il 31 ottobre 1961, nell’ambito della campagna di destalinizzazione, si decise di seppellirne il corpo vicino alle mura del Cremlino.

Non ci fu nessuna cerimonia pomposa e le strade di Mosca non furono chiuse. La decisione fu presa in un solo giorno, ufficialmente “in risposta alle numerose richieste dei lavoratori”. Lo stesso giorno, vicino alle mura del Cremlino si predispose una tomba che fu subito mascherata con dei fogli di compensato per non attirare attenzioni indesiderate.

LEGGI ANCHE: L’imbalsamazione di Lenin? Una tecnica da esportazione

Il corpo fu portato fuori di notte (per evitare eventuali disordini) prima nel laboratorio, situato sotto il Mausoleo, poi fuori dall’edificio. All’operazione partecipò una trentina di ufficiali del Kgb e dell’esercito, scelti tra i più fidati (e i meno loquaci). I parenti di Stalin non furono invitati. “Lo portarono non orizzontalmente, ma inclinato di 45 gradi. Sembrava che da un momento all’altro avrebbe aperto gli occhi per domandare: ‘Che cosa mi state facendo, bastardi?’”, avrebbe ricordato in seguito l’allora capo del Kgb Aleksandr Shelepin.

Foto d'archivio Foto d'archivio

LEGGI ANCHE: Oltre a Stalingrado, quali città intitolate a Stalin cambiarono nome nel 1961?

Dalla giacca di Stalin furono tolte tutte le onorificenze e mostrine, persino i bottoni dorati e le spalline furono rimossi. Il corpo fu messo in una bara di legno, il coperchio fissato con i chiodi. Sopra la tomba fu sistemata una lastra di cemento armato. Stalin è l’unica persona che fu sepolta ai piedi delle mura del Cremlino senza cerimonia, senza orchestra e senza spari di commiato.

E che dire del fatto che i “funerali” si siano tenuti nel giorno Halloween? Beh, questa fu una pura coincidenza. Il giorno prima però, nell’arcipelago di Novaja Zemlja era stata testata la bomba “Zar”, la più potente creata fino a quel momento. Pertanto, il giorno dopo, tutti i giornali parlavano solo della bomba, e il trasferimento di Stalin passò praticamente inosservato.



PER SAPERNE DI PIÙ: Perché il corpo imbalsamato di Stalin venne rimosso dal mausoleo?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale