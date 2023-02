Com’era la Russia nel 1953? (FOTO)

Diamo un’occhiata a queste immagini d’epoca per capire che aspetto aveva l’Unione Sovietica nell’anno in cui morì Stalin

Nella tarda serata del 5 marzo 1953, Stalin, che nell’Urss era spesso chiamato “il padre dei popoli” (in russo: “отец народов”; “otéts naródov"), morì.

La mattina presto del 6 marzo, la notizia fu diffusa al Paese. Nella foto sotto, gli operai di una fabbrica la apprendono alla radio.

L’addio di massa a Stalin iniziò nella Casa dei Sindacati il 6 marzo, dove fu esposta la bara con il suo corpo. La camera ardente rimase aperta tre giorni e tre notti.

Il metropolita della Chiesa ortodossa russa Nicola in guardia d’onore accanto alla bara di Stalin.

Il 9 marzo, a Mosca, si tennero i funerali di Stalin, tristemente noti per l’enorme calca nel centro di Mosca. Morirono schiacciate più di cento persone, e questo è solo il numero “ufficiale”.

Il 1° settembre venne inaugurato uno dei grattacieli delle Sette Sorelle, un vero simbolo dell’epoca staliniana, l’edificio dell’Università Statale di Mosca.

In quell’anno si completarono anche i lavori del Ministero degli Affari Esteri

Fu inaugurata a Mosca anche la nuova stazione della metropolitana Arbatskaja

Esterno della stazione della metropolitana Arbatskaja

Installazione di un mosaico all’interno della stazione della metropolitana Kievskaja, che sarebbe poi stata inaugurata nel 1954

Aleksandr Solzhenitsyn era appena stato rilasciato dal Gulag, ma fu immediatamente mandato al confino nella Repubblica Socialista Sovietica Kazaka. Sotto è ritratto con una giacca da campo.

Nuovi modelli di vatnik, una calda giacca di cotone imbottita di lana

Bambini che ascoltano la radio

“Tutti a votare”

“Hmmm, che problema c’è qui?”

Sala di lettura della Biblioteca Lenin, la “Leninka”

Tutti studiano, anche papà!

Una ginnasta artistica fa un salto spettacolare

Una famiglia scatta una foto davanti al monumento a Pietro il Grande a Leningrado (oggi San Pietroburgo) detto il “Cavaliere di bronzo”

Un futuristico essiccatoio per cereali in una fattoria collettiva, un “kolkhoz”, nel Nord della Russia

Membri del Komsomol festeggiano l’imminente partenza per lo sviluppo di terre vergini nel Territorio dell’Altaj; un’opportunità davvero rara!

Bambini all’asilo che si lavano le mani prima del pranzo

Estate. Amici. Giovinezza

Un apicoltore mostra le sue api

Studentesse impegnate nelle trasmissioni della radio scolastica

Il responsabile di un club di tecnologia dà lezioni ai suoi studenti

Ivan Kartashev, fabbro in una azienda metalmeccanica, vincitore del Premio Stalin

Parata della Festa del Lavoro a Mosca

Un soldato rende omaggio a un compagno caduto in armi

Kaliningrad (ex Königsberg) era da poco entrata a far parte dell’Urss. In basso, turisti in visita alla tomba di Immanuel Kant

Dai tempi della Seconda guerra mondiale e fino al 1954, c’erano scuole separate per ragazze e ragazzi

Nell’ufficio di assemblaggio dell’auto Moskvich-400

Ricostruzione dei grandi magazzini Gum a Mosca



