Perché il primo zar russo fu chiamato il Quarto?

Ivan il Terribile fu il primo a essere incoronato zar di Russia, ma è conosciuto come Ivan IV Vasilevich. In questo articolo vi spieghiamo come venivano numerati gli zar e gli imperatori russi

Il primo imperatore russo a cui fu assegnato un numero fu Pietro il Grande. L’Impero russo fu fondato il 22 ottobre 1721. In quel giorno, il Senato e il Santo Sinodo di Russia conferirono formalmente a Pietro il titolo di “Padre della Patria, Imperatore di tutte le Russie, Pietro il Grande”. Ma il manifesto ufficiale portava il titolo di “Atto di presentazione di [...] Pietro I con il titolo di Imperatore [...]”.

Al titolo di Pietro fu assegnato il numero I, in stile romano, perché voleva essere in linea con gli imperatori suoi contemporanei, primo fra tutti Carlo VI (1685-1740), Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1711. Pietro era orgoglioso di essere un suo parente: la moglie del figlio di Pietro, Alessio, era la sorella di Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel, moglie di Carlo VI. Così, quando Pietro morì il 28 gennaio 1725, il manifesto ufficiale lo indicò come Pietro I e sua moglie Caterina I.

Prima del XVIII secolo, gli zar e i Gran Principi russi venivano chiamati semplicemente con il loro nome e il loro patronimico: ad esempio, lo zar Aleksej Mikhailovich (1629-1676) o, ancora prima, il Gran Principe di Mosca Vasiliij Ivanovich (1479-1533).

Chi ha stabilito che Ivan il Terribile fosse Ivan IV?

La numerazione continuò nel 1740, quando Ivan Antonovich, lo sfortunato erede al trono russo, fu dichiarato Ivan III dal Senato governativo. Secondo la logica del Senato, Ivan "il Terribile" Vasilevich era il primo zar russo; il secondo zar di nome Ivan era il fratellastro di Pietro Ivan Alekseevich (1666 - 1696); dunque Ivan Antonovich era il terzo. Si noti che la numerazione era continua nonostante Ivan il Terribile appartenesse alla dinastia dei Rjurikidi, mentre Ivan Aleksevich e Ivan Antonovich appartenevano ai Romanov. Dando continuazione ai numeri, i funzionari sottolineavano il fatto che i Romanov e i Rjurikidi erano imparentati.

La numerazione cambiò nella prima metà del XIX secolo. Nel 1829 fu pubblicata la "Storia dello Stato russo" completa di Nikolaj Karamzin (1766-1826). Nella sua opera fondamentale, che divenne il principale libro di testo sulla storia russa per quasi un secolo, egli iniziò la numerazione dei sovrani russi a partire da Ivan Danilovich, noto come Ivan Kalita, principe di Mosca.

Perché? Ivan Kalita fu il primo sovrano moscovita ad aver ottenuto il diritto di riscuotere i tributi dal popolo russo e di trasferirli ai mongoli-tatari, ottenendo un certo grado di indipendenza. Era anche il nonno di Dmitrij Donskoj, che nel 1380 sconfisse l'Orda d'Oro nella battaglia di Kulikovo.

Nikolaj Karamzin, autore della "Storia dello Stato russo", non approvava la politica di Ivan il Terribile e non voleva iniziare la numerazione degli zar russi con lui… anche se sarebbe stato logico, dato che Ivan il Terribile fu effettivamente il primo zar. Ma dopo l'uscita del libro di Karamzin, fu conservata l’attuale numerazione, in base alla quale Ivan il Terribile era il quarto della linea di sovrani moscoviti di nome Ivan: Ivan Kalita (1284-1340) fu il primo, suo figlio Ivan Ivanovich "il Bello" (1326-1359) fu il secondo, Ivan Ivanovich "il Grande", il fondatore dello Stato di Mosca, fu il terzo.

Così, Ivan il Terribile divenne Ivan IV, mentre Ivan Aleksevich, fratellastro di Pietro, divenne Ivan V e Ivan Antonovich divenne Ivan VI.

