L’imperatore russo Alessandro I ebbe davvero una relazione amorosa con la moglie di Napoleone?

L’imperatore Alessandro I di Russia (1777-1825) ebbe un rapporto lungo e travagliato con il suo arcinemico, Napoleone Bonaparte (1769-1821). Napoleone chiese la mano di entrambe le sorelle di Alessandro, ma ricevette un freddo rifiuto. Quanto ad Alessandro e alla prima moglie di Napoleone, Giuseppina di Beauharnais, risponde forse al vero che possano aver avuto una storia d’amore e aver pianificato un grande gioco politico insieme?

Attratta dai potenti

Giuseppina di Beauharnais Henry Thomas Ryall Henry Thomas Ryall

Alessandro e Giuseppina si incontrarono per la prima volta nel 1808, quando Alessandro si recò a Erfurt, in Turingia, per un incontro con Napoleone. Il “Congresso di Erfurt” non portò ad alcun risultato politico di rilievo, ma fu ricordato per i brillanti ricevimenti, le battute di caccia e gli spettacoli teatrali notturni. Durante questi festeggiamenti, Alessandro conobbe Giuseppina, l’imperatrice consorte dei francesi.

Il Congresso di Erfurt Nicolas Gosse Nicolas Gosse

All’epoca, Alessandro aveva 31 anni e Giuseppina 45. Tuttavia, il valletto di Napoleone, Louis Constant Wairy, scrisse nelle sue memorie che a Erfurt Alessandro e Giuseppina passarono una notte insieme, mentre Napoleone dormiva serenamente nella sua camera da letto privata dopo una lunga e intensa giornata. “Dopo il primo incontro intimo tra Alessandro e Giuseppina”, scrive Wairy, “lo zar russo veniva ogni mattina nella camera da letto dell’imperatrice e parlavano a lungo da soli, come vecchi conoscenti”. Passarono sei anni prima che Alessandro incontrasse nuovamente Giuseppina.

Nel 1808, quando Alessandro e Giuseppina si erano incontrati per la prima volta a Erfurt, probabilmente avevano entrambi il cuore spezzato. Mesi prima Alessandro aveva perso la sua seconda figlia, Elisabetta, che non aveva ancora compiuto due anni. E si dice che la povera bambina non fosse nemmeno figlia dell’imperatore: l’imperatrice Elisabetta Alekseevna, a quanto pare, aveva vari amanti.

Maria Naryshkina Salvatore (Nikolai) Tonci Salvatore (Nikolai) Tonci

Alessandro, d’altra parte, aveva una favorita “ufficiale” (era conosciuta come l’amante dell’Imperatore a corte), di nome Maria Naryshkina, e aveva la reputazione di donnaiolo. Lasciò persino Erfurt con una nuova amante, “donatagli” da Napoleone: Marie-Thérèse-Étiennette Bourgoin. Era un’attrice francese e Napoleone le ordinò di andare a San Pietroburgo con l’imperatore Alessandro (tornò in Francia due anni dopo). Nel 1808, per Napoleone era diventato chiaro che Giuseppina non poteva dargli un erede. Nel 1809 i due divorziarono. Anche se Napoleone sposò Maria Luisa d’Asburgo-Lorena (in seguito duchessa di Parma), dalla quale ebbe un figlio, Giuseppina mantenne il titolo di imperatrice dei francesi e non ruppe l’amicizia e la corrispondenza con Napoleone.

Marie-Thérèse-Etiennette Bourgoin Henri−François Riesener Henri−François Riesener

Il successivo incontro tra Alessandro e Giuseppina avvenne in circostanze completamente diverse. Era l’aprile del 1814 e l’esercito russo stava entrando a Parigi dopo la vittoriosa campagna che aveva sconfitto Napoleone, ormai esiliato all’Isola d’Elba. Il 6 aprile, la monarchia borbonica fu formalmente restaurata in Francia. Tuttavia, il re Luigi XVIII fu autorizzato da Alessandro I a entrare a Parigi solo dopo aver firmato un impegno scritto a governare come monarca costituzionale.

Regali costosi

Il Cammeo Gonzaga Sailko (CC BY-SA 3.0) Sailko (CC BY-SA 3.0)

Il 16 aprile 1814, Alessandro si recò al Castello di Malmaison, vicino a Parigi, dove viveva Giuseppina. “Sarei venuto da te prima”, scherzò l’imperatore, “ma sono stato ritardato dal coraggio dei tuoi soldati”. Al suo arrivo, Alessandro rimase scioccato dalle condizioni “misere” (per un’ex imperatrice) in cui viveva Giuseppina. Alessandro conobbe la figlia trentunenne di Giuseppina (Ortensia, avuta dal primo marito Alessandro Francesco Maria, visconte di Beauharnais) e i suoi nipoti, e diede ordine ai suoi uomini di proteggere e sostenere Giuseppina e la sua famiglia. Tuttavia, a giudicare dai costosi regali che Alessandro e Giuseppina si scambiarono, c’era qualcosa di più profondo dietro il loro incontro.

Il Palazzo di Malmaison Dominio pubblico Dominio pubblico

Giuseppina regalò ad Alessandro il famoso tesoro che custodiva nella sua collezione, il Cammeo Gonzaga, una gemma ellenistica incisa, ricavata dai tre strati di sardonice indiano, risalente forse al III secolo a.C.. Alessandro, a sua volta, fece a Giuseppina un regalo davvero importante: una collana con 11 diamanti.

L’imperatore russo iniziò a recarsi spesso a Malmaison, facendo lunghe passeggiate e conversando con Giuseppina. Per la società parigina, la cosa sembrò sospetta. L’imperatore Alessandro, che avrebbe potuto intrattenersi a corte, preferiva passare il tempo con l’ex imperatrice che, agli occhi dell’opinione pubblica, rappresentava ancora Napoleone. Tanto che lei voleva addirittura seguirlo all’isola d’Elba, ma le fu vietato dagli alleati.

La tiara di Leichtenberg, realizzata con i diamanti che Alessandro aveva regalato a Giuseppina etee (CC BY-SA 2.0) etee (CC BY-SA 2.0)

Il 25 maggio Giuseppina si sentì improvvisamente molto male e morì quattro giorni dopo, appena un mese prima del suo 51° compleanno. Si dice che avesse preso freddo durante le sue passeggiate con Alessandro, visto che indossava abiti estivi molto scollati per impressionarlo, nonostante quel maggio fosse piuttosto fresco.

E se fosse stata avvelenata?

C’è però un’altra versione di questa storia. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministro degli Esteri francese e in seguito primo ministro, era molto preoccupato per le relazioni tra Giuseppina e Alessandro, poiché sospettava che potessero portare alla sostituzione di Luigi XVIII con il figlio di Napoleone, Napoleone II, di tre anni, con la madre Maria Luisa come reggente. Era noto che Alessandro I detestava Luigi XVIII e non lo voleva sul trono di Francia. Era abbastanza naturale sospettare che le frequenti visite di Alessandro a Malmaison avessero un obiettivo politico segreto: del resto persino Napoleone stesso aveva definito Alessandro “un vero bizantino”, sottintendendo la natura sfuggente dell’imperatore russo.

Giuseppina Bonaparte, 1812 Firmin Massot Firmin Massot

Così non manca chi sostiene che Giuseppina sia stata in qualche modo avvelenata dagli agenti di Talleyrand, per impedirle di far combutta con Alessandro. Insomma, potrebbe non essere stato il freddo preso durante le passeggiate con Alessandro, ma qualcos’altro a causare la sua morte improvvisa. Dopo la scomparsa di Giuseppina, Alessandro acquistò la sua collezione d’arte dai figli.

I diamanti che Giuseppina aveva ricevuto in dono da Alessandro furono ereditati da Evgenij Maksimilianovich di Leuchtenberg e, in seguito, entrarono a far parte del diadema di Leuchtenberg, realizzato da Fabergé per i discendenti della famiglia. Il diadema è ancora intatto. È stato acquistato nel 2007 da un collezionista americano ed è ora esposto al Museo di Scienze Naturali di Houston. Il Cammeo Gonzaga fa invece parte della collezione dell’Ermitage di San Pietroburgo.



