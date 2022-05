Com’era la Russia nel 1982

I primi anni '80 sono passati alla storia come il periodo della Stagnazione, o come amava definirli Leonid Brezhnev, il “socialismo reale”. Ma il leader sovietico, che aveva governato l’URSS per quasi due decenni, quell’anno morì, lasciano il Paese sulla strada della Perestrojka

Nel 1982 il leader sovietico Leonid Brezhnev, segretario generale del Partito Comunista, era già molto malato: aveva 76 anni, la sua salute era assai debole e spesso parlava in modo incoerente

Leonid Brezhnev nella sua dacia in Crimea

Una foto che simboleggia il periodo della Stagnazione

Il funerale di Leonid Brezhnev, morto il 10 novembre 1982

I palazzoni della Prospettiva Kalinin (oggi Nuova Arbat) con le lettere URSS (СССР, in russo)

Una delle cantanti più popolari dell’epoca, Edita Piekha, nata nella famiglia di un minatore di carbone polacco

Un'altra superstar sovietica, l'attore e cantante Mikhail Bojarskij, fotografato a Leningrado. Nel 1978, il film sovietico "D'Artagnan e i tre moschettieri" lo rese un idolo nazionale

Celebrazioni del Primo Maggio sulla Piazza Rossa a Mosca. In cima al Mausoleo di Lenin: Leonid Brezhnev e altri leader del Partito, insieme a un gruppo di pionieri sovietici

Manifestazione del Primo Maggio a Cheljabinsk, la città industriale degli Urali

L’enorme ritratto di Vladimir Lenin realizzato in occasione delle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Leningrado

Fare il bagno a Leningrado

I pionieri salutano i veterani della Seconda guerra mondiale

Donne al lavoro per le strade di una città sovietica

I soldati vanno al cinema nella città siberiana di Novokuznetsk. Ogni piccola città dell'URSS aveva un cinema o un teatro, come dettato dalla politica statale

Cittadini sovietici nel museo Ermitage di Leningrado

Il popolo sovietico era molto appassionato di escursioni, arrampicate e kayak

Cabine telefoniche sovietiche

A passeggio per la tenuta Arkhangelskoe a Mosca, ex residenza nobiliare, usata come sanatorio militare in epoca sovietica

Un matrimonio nella regione di Gorkij (Nizhnij Novgorod)

Membro di una spedizione geologica nella Repubblica di Komi cerca l'oro nel suo tempo libero

I figli dei geologi durante la stessa spedizione

L’ingresso di un appartamento comunitario. Prima che ogni stanza venisse dotata di un proprio companello, per suonare bisognava seguire delle istruzioni: si suonava il campanello una volta sola per comunicare con una certa stanza, due volte per un’altra stanza e così via…

Cinque minuti prima dell'esame

Chiosco di birra

Parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca per celebrare l'anniversario della Rivoluzione del 1917

Pescatori sulla penisola della Chukotka

Gara automobilistica

In un parco giochi

Guardando una partita di calcio

Pionieri al campo estivo per bambini di Orlkonok, sul Mar Nero

Bambini durante la lezione di educazione fisica

A scuola

-26°C a Mosca

In inverno gli studenti sovietici facevano lezioni di sci... e per non doversi caricare in spalla gli sci, tornavano a casa letteralmente sugli sci!

Pelmeni, un pasto che univa le persone

La raccolta del vetro per il riciclaggio. Sì, i sovietici erano una nazione eco-friendly!

Giocattoli fatti a mano per l'albero di Capodanno

