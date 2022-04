Arkhangelsk, quella città baciata dal Mar Bianco che per secoli è stata il principale porto russo

Oggi si contano 13 mari intorno alla Russia, ma non è sempre stato così. Nel XVI secolo, il Paese aveva accesso solo all'Oceano Artico e stava lottando duramente per ottenere un punto di sbocco sul Baltico. In simili condizioni il commercio con l'Europa occidentale, vitale per lo sviluppo del regno, era estremamente difficile.

Oceano Artico, 1913 Konstantin Korovin/Museo nazionale "Galleria d'arte di Kiev" Konstantin Korovin/Museo nazionale "Galleria d'arte di Kiev"

Nel 1581, durante la guerra di Livonia, le forze svedesi occuparono Narva, l'unico grande porto russo sulla costa baltica. Ivan IV non ebbe quindi altra scelta che sviluppare la via del Nord. All’epoca i commercianti inglesi si erano già fatti strada verso i villaggi russi affacciati sulle rive del Mar Bianco, ma i piccoli attracchi locali erano troppo pochi per un commercio efficiente: era quindi necessario costruire un vero e proprio porto.

Mar Bianco, 1896 Aleksandr Borisov/Galleria Tretjakov Aleksandr Borisov/Galleria Tretjakov

Il 4 marzo 1583 lo zar ordinò la fondazione di una città accanto al monastero di San Michele Arcangelo, situato alla foce del fiume Dvina settentrionale, a 30 km dal Mar Bianco. L'anno seguente lì fu fondata la fortezza di Novoe Kholmogory, che divenne nota come Arkhangelsk nel XVII secolo. La fortezza “è costruita con tronchi fissati insieme; sono tenuti insieme in modo così intelligente, che si reggono senza l'aiuto di chiodi e cunei, e il lavoro è eccellente, anche se è fatto con l'aiuto di una sola ascia; il carpentiere più abile non avrebbe potuto produrre nulla di meglio”, scrisse il mercante francese Jean Sauvage.

Monastero Michele-Arcangelo, 1900 Jakov Leuzinger Jakov Leuzinger

Arkhangelsk iniziò a svilupparsi velocemente e rapidamente: fu costruito un grande porto e centri commerciali per i mercanti stranieri: i Gostiny Dvor. Gli inglesi, gli olandesi e altri “tedeschi” (così come in Russia venivano indicati gli stranieri) portarono stoffa, velluto, pizzi, vino, gemme, polvere da sparo e cannoni, esportando a loro volta grano, maiali, zibellini, resina e altre merci. All’epoca, praticamente tutto il commercio russo con i Paesi occidentali passava attraverso questa città del nord.

Bazar al molo di Arkhangelsk, 1896 Konstantin Korovin/Galleria Tretjakov Konstantin Korovin/Galleria Tretjakov

Pietro I visitò Arkhangelsk nel 1693 e rimase molto impressionato dal numero e dalla varietà di navi straniere. Su suo ordine, fu fondato in città il cantiere navale Solombala, dove, tra l'altro, si cominciò a costruire la flotta militare e mercantile russa. Il 25 giugno 1701, all'inizio della guerra del Nord contro la Svezia, il nemico tentò di impadronirsi della città ma fu sconfitto nella fortezza di Novodvinsk che copriva gli accessi alla città. Questa fu la prima grande vittoria delle truppe russe in quella guerra.

Dominio pubblico Dominio pubblico

All'inizio del suo regno, Pietro il Grande fece molto per sviluppare Arkhangelsk, ma alla fine fu responsabile del declino di questo centro del commercio russo. Quando la guerra si trasformò in una svolta a favore della Russia, lo zar dirottò deliberatamente i flussi commerciali da Arkhangelsk a San Pietroburgo, fondata nel 1703. Nel 1718, solo un terzo delle esportazioni passava attraverso il porto settentrionale. Dopo la guerra, la città sulla Neva concentrò nelle sue mani quasi tutto il commercio con le potenze occidentali.

Porto di Arkhangelsk sulla Dvina, 1894 Konstantin Korovin/Museo d'arte regionale di Tula Konstantin Korovin/Museo d'arte regionale di Tula

Durante il regno di Caterina la Grande, Arkhangelsk non rappresentava più un ostacolo allo sviluppo di San Pietroburgo, e così l'imperatrice rimosse le restrizioni imposte da Pietro. Ciononostante, la città non riacquistò più la sua prestigiosa posizione. L'antico porto perse ancora più terreno quando nel 1916 fu fondata Murmansk, sulla costa del Mare di Barents.

Arkhangelsk. Mattina presto, 1973 A. Popova A. Popova

Tuttavia, quando la prima e la seconda guerra mondiale causarono gravi problemi alla navigazione nel Baltico e nel Mar Nero, Arkhangelsk divenne un vero e proprio salvavita: lì circolavano grano, legno e altre materie prime verso i porti alleati, ed entravano armi e munizioni. Il primo convoglio artico alleato con il carico strategico “Dervish” arrivò ad Arkhangelsk il 31 agosto 1941.

Argine di Arkhangelsk e Troitskij Sobor, 1826 V. Galyamin V. Galyamin

Arkhangelsk ha cessato da tempo di essere il principale porto marittimo della Russia e non è più considerata la “porta settentrionale” del Paese, un titolo acquisito da Murmansk. Ma c’è un settore dove non ha perso affatto la sua posizione: proprio come nel XVIII secolo, anche oggi la città gioca un ruolo cruciale nell'organizzazione delle spedizioni di ricerca per esplorare l'Artico.

Il terminal passeggeri marittimo-fluviale di Arkhangelsk Vladimir Trefilov/Sputnik Vladimir Trefilov/Sputnik

