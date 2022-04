Sette camion che l’Unione Sovietica importava dall'estero

1 / Тatra 815

Ryabokon/Sputnik Ryabokon/Sputnik

La Tatra era una linea di camion prodotta in Cecoslovacchia dal 1942. Questi camion cominciarono ad apparire sulle strade sovietiche poco dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1948. Anche se il primo modello Tatra 111 fu inizialmente costruito per le forze armate naziste, il camion giocò un ruolo importante dopo la Seconda guerra mondiale, quando fu usato per lavori di costruzione e soccorso in Europa e in URSS. Il camion aveva un motore potente e poteva trasportare da 8 a 10 tonnellate di carico.

I modelli successivi, come il Tatra 128 e il Tatra 148, sono divenuti ancora più popolari in Unione Sovietica: dal 1969 l’URSS ha importato circa 25mila veicoli modello 148. I sovietici, infatti, apprezzavano questi camion per le loro eccellenti capacità fuoristrada.

2 / Skoda-LIAZ 706 RTTN

Stabilimento automobilistico LIAZ. Repubblica Ceca, 1984 Sputnik Sputnik

Negli anni ‘50, gli ingegneri europei introdussero una novità nella costruzione dei camion: la cabina posta sopra il motore. Ciò significava avere cabine più grandi e una maggior visione per i conducenti.

Uno di questi camion, divenuto molto popolare in Unione Sovietica, era il modello Skoda-LIAZ 706 RTTN, prodotto in Cecoslovacchia dal 1957 al 1985 e fornito in URSS per quasi 30 anni.

Questo veicolo è addirittura apparso nei film sovietici “Una vergine da rubare” (1967) di Leonid Gajdaj e “La regina della stazione di servizio” (1963) diretto da Olexij Myshurin e Nikolaj Litus.

3 / Praga V3S

Praga V3S / RomanM82 (CC BY-SA 3.0) Praga V3S / RomanM82 (CC BY-SA 3.0)

Questi camion prodotti in Cecoslovacchia furono usati in Unione Sovietica principalmente come laboratori mobili da usare in luoghi difficilmente accessibili. Avevano motore diesel a sei cilindri, con raffreddamento ad aria. Il cofano corto conferiva al veicolo un aspetto apparentemente scomodo, ma il vantaggio principale era la sua straordinaria capacità di avanzare anche su tratti sterrati.

4 / Csepel 450

Csepel 450 József Süveg (CC BY-SA 3.0) József Süveg (CC BY-SA 3.0)

Questo camion fu prodotto in Ungheria dal 1957 ed esportato nella Russia sovietica e nel resto del blocco socialista. Il Csepel 450 era dotato di un motore diesel a quattro cilindri da 95 CV e freni pneumatici. Probabilmente, si tratta del modello più “elegante” di questa nostra lista.

Questi veicoli venivano usati in URSS come uffici mobili e mezzi di supporto per i servizi municipali.

5 / Jelcz 660

Ludwig, Jürgen/German Federal Archives Ludwig, Jürgen/German Federal Archives

Questo camion prodotto in Polonia fu importato in Unione Sovietica alla fine degli anni ‘60. Veniva usato principalmente come officina mobile. Al suo interno poteva ospitare moltissime attrezzature, come un banco di lavoro, presse, strumenti per la saldatura e così via.

6 / IFA W 50

Rene Schwietzke (CC BY 2.0) Rene Schwietzke (CC BY 2.0)

La Germania dell'Est ha iniziato a produrre i camion IFA W 50 in uno stabilimento di Ludwigsfelde nel 1965. Il modello, equipaggiato con un motore diesel da 6,5 litri e 125 CV, capace di trasportare fino a cinque tonnellate di carico, fu esportato in URSS negli anni ‘80.

7 / Multicar 25

Jan Polák (CC BY-SA 3.0) Jan Polák (CC BY-SA 3.0)

Prodotto in una piccola fabbrica della Germania dell'Est, questo camion approdò in URSS poco prima dei Giochi Olimpici di Mosca del 1980. Anche se il Multicar 25 poteva trasportare più di due tonnellate di carico e aveva una velocità massima di appena 60 km/h.

