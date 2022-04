Quanti cosmonauti russi sono morti nei voli spaziali nella storia? (INFOGRAFICHE)

Chiariamo subito un fatto: non un solo astronauta o cosmonauta è morto direttamente nello Spazio. Quelli che hanno visitato l’orbita terrestre sono morti nell’atmosfera terrestre, o per la depressurizzazione della cabina o per il malfunzionamento del sistema del paracadute.

Nel totale, per quanto riguarda la cosmonautica sovietica si tratta di 4 morti in volo, e l’ultima tragedia risale al 1971.

Tuttavia, in tutto il mondo il numero di vittime raggiunge le 18 unità.

La stragrande maggioranza delle morti è avvenuta nelle missioni americane. Nel 1986, un incidente sullo shuttle Challenger fece perdere la vita a sette astronauti americani. La tragedia avvenne al 73° secondo di volo, a un’altitudine di 14 km, quando lo shuttle era ancora visibile da terra e il suo volo era seguito in diretta da milioni di persone in tutto il mondo. La causa dell’incidente fu un guasto a una guarnizione nella parte inferiore del razzo a propellente solido (Solid-fuel Rocket Booster, SRB) destro.

L'ultimo lancio del Challenger e il momento dell'esplosione Archivio fotografico del Kennedy Space Center / NASA Archivio fotografico del Kennedy Space Center / NASA

La seconda tragedia avvenne nel 2003: lo Space Shuttle Columbia esplose 16 minuti prima dell’atterraggio mentre entrava negli strati densi dell’atmosfera. Aveva a bordo 6 astronauti americani e uno specialista israeliano. Più tardi, la commissione d’inchiesta scoprì che la causa era stata il danneggiamento dello strato esterno di schermatura termica dell’ala sinistra: un pezzo di isolamento termico del serbatoio dell’ossigeno si era staccato durante il lancio dello space shuttle.

La prima vittima nella corsa allo Spazio

Tuttavia, la prima morte nella corsa allo Spazio fu a bordo della Sojuz 1 sovietica. Vladimir Komarov era tra i primi cosmonauti in assoluto, il numero 7.

Nel 1962, la corsa allo spazio tra l’Urss e gli Usa era in pieno svolgimento, e i responsabili del programma spaziale sovietico volevano sfruttare ogni occasione per superare gli Usa. Quell’anno era stata presa la decisione di progettare una navicella Sojuz per orbitare intorno alla luna, il che avrebbe richiesto cinque anni. A quel punto, la generazione successiva di veicoli spaziali, la Sojuz, era già stata sviluppata (quella di Gagarin era la Vostok). Komarov doveva intraprendere una missione unica: agganciare, per la prima volta, due veicoli spaziali nello Spazio: la Sojuz 1, di cui era comandante, e la Sojuz 2, che sarebbe andata in orbita il giorno dopo. Ma fallì.

Vladimir Komarov Vasilij Malyshev/Sputnik Vasilij Malyshev/Sputnik

Fin dall’inizio, qualcosa non andava con la Sojuz 1, all’interno della quale si trovava Komarov. In primo luogo, uno dei pannelli solari non si aprì. Poi non andò a buon fine il comando di orientare la navicella verso il Sole: la comunicazione ad onde corte fallì... E quando il cosmonauta ricevette l’ordine tassativo di atterrare, gli automatismi non fecero partire la frenata. Komarov riuscì a riprendere i controllo della navicella e i problemi sembravano alle spalle. Ma nella fase finale della discesa le imbracature del paracadute si attorcigliarono. La Sojuz 1, precipitò a una velocità di circa 60 metri al secondo, colpì il suolo ed esplose.

“Quello che è successo a Komarov è stato un errore di noi sviluppatori dei sistemi. L’abbiamo lanciato troppo presto. Non abbiamo lavorato abbastanza alla Sojuz”, avrebbe detto più tardi l’accademico Boris Chertok, uno dei progettisti principali. Prima di mandare Vladimir Komarov nello Spazio, c’erano stati solo tre lanci della nuova Sojuz, senza equipaggio, e tutti avevano avuto dei problemi. “Eravamo obbligati a fare almeno un altro lancio reale senza problemi. Forse con un modellino umano all’interno. Per ottenere la piena fiducia”, disse Chertok.

Il caso Sojuz 11

Quattro anni dopo, si verificò un’altra grande tragedia. Durante il ritorno dall’orbita, la navicella Sojuz-11 si depressurizzò e i tre cosmonauti a bordo, Georgij Dobrovolskij, Vladislav Volkov e Viktor Patsaev morirono durante il ritorno sulla Terra.

Soyuz-11 Aleksandr Mokletsov/Sputnik Aleksandr Mokletsov/Sputnik

L’equipaggio doveva unirsi per la prima volta con la prima stazione orbitale con equipaggio al mondo, la Saljut-1. Nel giugno 1971, attraccarono senza problemi ed eseguirono tutti i lavori necessari a bordo, dopo di che gli fu ordinato di tornare sulla Terra. La pressione, la temperatura e tutte le attrezzature nei compartimenti della Sojuz 11 erano normali, e le comunicazioni con la Terra erano stabili. Tutto filò liscio fino al momento in cui, a un’altitudine di 150 chilometri, la comunicazione radio con i cosmonauti si interruppe improvvisamente. Tuttavia, il veicolo di discesa con l’equipaggio continuò la sua discesa pianificata. Entrò nell’atmosfera, il sistema di paracadute si attivò a tempo debito, i motori per l’atterraggio morbido entrarono in funzione e il veicolo atterrò nell’area prevista. Quando la squadra di ricerca arrivò sulla luogo, trovò gli astronauti coricati sui loro sedili e nessun segno di vita all’interno della capsula.

Georgij Dobrovolskij, Vladislav Volkov e Viktor Patsaev Aleksandr Mokletsov/Sputnik Aleksandr Mokletsov/Sputnik

Come si scoprì, a un’altitudine di 150 chilometri dalla Terra, la valvola di ventilazione, responsabile dell’equalizzazione della pressione all’interno del veicolo, si era aperta. Avrebbe invece dovuto aprirsi solo a un’altitudine di quattro chilometri dalla Terra. L’equipaggio capì qual era il problema e cercò di riparare la “perdita”, ma dopo soli 40 secondi la pressione all’interno della navicella era già scesa, gli astronauti avevano perso conoscenza e presto morirono. Le tute spaziali avrebbero potuto salvarli, ma la Soyuz 11 poteva contenere tre cosmonauti solo se erano senza tute…

Francobollo sovietico, 1971. G.T. Dobrovolskij, V.N. Volkov, V.I. Patsaev

Quali sono le cause più comuni della morte dei cosmonauti?

La morte dell’equipaggio della Sojuz-11 è stata la peggiore tragedia di tutti i tempi nella cosmonautica sovietico-russa. Ma molte più persone nel mondo sono morte a terra, non in volo, ma durante lanci falliti di razzi o durante i test e i preparativi per essi. Si tratta di più di 300 vittime.

Gli scienziati russi hanno anche scoperto quali sono le cause di morte più frequenti per i cosmonauti che sono stati in orbita e sono tornati a casa con successo. Hanno analizzato i dati dal 1960 al 2018: durante questo periodo, 118 cosmonauti sovietici e russi hanno fatto almeno un volo spaziale, e quasi un terzo di loro (37 persone) era già morto al momento dello studio.

Le principali cause di morte tra gli astronauti sono le malattie cardiovascolari e il cancro. Mentre le malattie cardiache sono in cima alla lista delle cause generali di morte, le malattie oncologiche sono quelle che hanno colpito di più coloro che hanno trascorso più tempo nello Spazio.

Come notano gli stessi scienziati, queste differenze non raggiungono la significatività statistica, ma “sono allarmanti”, perché il rischio di cancro è associato a un fondo di radiazioni elevato.

