La Russia sulla pelle: i tatuaggi con motivi slavi disegnati dall’artista Mary

Quando le chiediamo perché ha scelto queste decorazioni, la ragazza ci spiega che per lei è importante ricordare le proprie radici. “Sono cresciuta a Rjazan. Mio nonno suonava parecchi strumenti musicali, mia nonna lavorava all’uncinetto e realizzava delle tovaglie, ricamate con la tecnica del punto croce. La nostra città è bellissima: tante case in legno; abiti tradizionali che non hanno rivali e che sono per me fonte inesauribile di ispirazione. Dico sempre: il posto in cui sei cresciuto è la tua vera forza.”

I clienti di Mary scelgono i tatuaggi scavando tra i loro ricordi più cari. Alcuni chiedono di realizzare un tatuaggio che richiami il luogo in cui sono cresciuti, per esempio, le cornici delle finestre di casa. Altri si fanno tatuare i fiori che crescono dalle loro parti, con i quali, da piccoli, intrecciavano corone insieme alla mamma. “L’esperienza di ogni persona è irripetibile e così ogni tatuaggio: un concentrato di emozioni, ricordi, dolori, affetti. Ammiro immensamente le persone che vengono da me,” dice Mary.



LEGGI ANCHE: Il consigliere del nuovo presidente argentino ha un (pericoloso) tatuaggio da carcerato russo



Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale