Il consigliere del nuovo presidente argentino ha un (pericoloso) tatuaggio da carcerato russo

Sul braccio destro di Santiago Caputo, uomo del cerchio magico di Javier Milei, sono state notate delle scritte in cirillico e una stella. In una prigione russa potrebbe passare guai gravissimi… Ecco perché

Sul braccio di Santiago Caputo, consigliere del nuovo presidente argentino Javier Milei, al potere dal 10 dicembre 2023, è incisa la frase: “Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж”, ossia “La casa, la dacia e libretto dei risparmi, il motoscafo, la macchina e il garage calmerà la mia voglia”. Si dice che abbia preso questo tatuaggio dal libro “Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia”, che contiene molte fotografie di prigionieri sovietici tatuati.

Ci sono però due errori di ortografia nel testo del tatuaggio: innanzitutto dovrebbe esserci scritto “успокоят” al plurale, ossia “calmeranno”. E poi “блажь” si scrive con il segno morbido alla fine. Ma un errore di calcolo molto più grave è la stella “vorovskaja” (“dei ladri”) tatuata sotto il testo.

Nel mondo criminale russo i tatuaggi con queste stelle hanno il diritto di essere portati solo dalle autorità criminali. La forma della stella deriva dal tatuaggio “rosa dei venti”, che si facevano marinai e pirati. Le “stelle”, i cui raggi sono divisi in sezioni bianche e nere (come quella sul braccio di Caputo), significano che il loro portatore ha influenza sia nel mondo dei “ladri” (nero) che in quello comune (bianco), ed è un’autorità in entrambi i mondi.

El tatuaje con tintes anticomunista que tiene Santiago Caputo en su antebrazo DERECHO dice "Una cabaña, una casa de campo y una caja de ahorros, un barco, un coche y un garaje calmarán mi capricho"



Lo sacó del "Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia"



SANISIMO pic.twitter.com/ZBNd5tHDGC — Agustín 🇦🇷🫀⚡ (@Mono_Iallo) December 13, 2023

Le stelle dei ladri sulle spalle possono essere portate solo dai “ladri di legge” (“vory v zakone”) incoronati, la casta più alta delle autorità criminali. Sotto le clavicole sono portate da quei membri del mondo criminale che negano l’ordine carcerario imposto dall’amministrazione. Mettendo queste stelle sulle ginocchia, il loro proprietario dichiara che non si umilierà mai davanti a nessuno, né davanti all’amministrazione penitenziaria, né davanti ai compagni di detenzione.

Sul polso o sull’avambraccio (come nel caso di Caputo) non dovrebbe esserci alcuna stella. L’unico punto de braccio in cui è consentito applicarla è il dorso della mano. In ogni caso, secondo le regole del mondo criminale russo, non può essere portata sulla pelle da una persona che non sia stata in una prigione russa. Un rappresentante del mondo criminale è autorizzato a “chiedere della stella”, cioè a informarsi sullo status del portatore di tale tatuaggio. Se non ha esperienza di prigione, dovrebbe essere privato del tatuaggio con la forza. In altre parole, se Caputo dovesse trovarsi di fronte a dei veri “ladri nella legge”, potrebbe perdere il braccio…



