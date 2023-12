Come è bella San Pietroburgo per il Capodanno 2024! (FOTO)

I festeggiamenti per il nuovo anno a San Pietroburgo si tengono in tre luoghi principali: le fiere nelle piazze Manezhnaja e Moskovskaja e le montagne russe nella piazza del Palazzo. Queste attrazioni rimarranno aperte fino all’8 gennaio 2024.

D. Sokolov/SPb Vedomosti/TASS D. Sokolov/SPb Vedomosti/TASS

Uno scivolo gratuito alto 9 metri e lungo 65 è stato costruito tra il Palazzo delle Guardie e l’Ermitage, non lontano dall’albero di Natale principale di San Pietroburgo.

Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

L’albero di Natale è arrivato in Piazza del Palazzo dalla Oblast di Leningrado. È stato completamente decorato e le luci e le ghirlande sono state accese il 20 dicembre. Le decorazionisono tradizionali: caramelle, lecca-lecca e pupazzi di neve.

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

In totale, a San Pietroburgo sono stati installati più di 80 alberi di Natale e più di 11 mila decorazioni stradali atema Capodanno.

Aleksandr Demianchuk/TASS Aleksandr Demianchuk/TASS

I parchi, dove sono già state aperte le piste di pattinaggio, sono molto belli in questo periodo.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Oltre alla pista di pattinaggio di Nikolskie Rjady, è possibile fare un giro in giostra e giocare a curling e a mini-golf sul ghiaccio.

Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

La Prospettiva Nevskij, la via principale della città, come l’anno scorso, ha ricevuto una lussuosa illuminazione in stile pre-rivoluzionario con corone. Anche gli edifici sono stati decorati in modo spettacolare.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

I ponti sono il biglietto da visita di San Pietroburgo. Non a caso la città, che sorge su 33 isole, viene chiamata la “Venezia del Nord”. Naturalmente, anche i ponti sono riccamente decorati in questi giorni! Sul canale Griboedov è ricomparsa un’installazione a forma di cuore.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

E guardate gli alberi del centro città! Su di essi sono “sbocciate”stelle luminose.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Vicino al Gostinyj Dvor i passanti sono invece accolti da un enorme Ded Moroz. Ora non lascerete certo San Pietroburgo senza souvenir e regali!

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

