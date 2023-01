Perché l’Orso bruno dell’Ussuri è il più spaventoso di tutti da incontrare?

Russia Beyond

Ha una pelliccia molto scura, quasi nera, ed è una sottospecie molto aggressiva. Una volta ci sono voluti sessanta cacciatori per renderne inoffensivo uno molto grande. In natura teme solo la tigre dell’Amur, ma il principale nemico della sua conservazione è l’uomo

Quanti orsi servono per trasformare un posto abitato in un villaggio fantasma? Ad esempio, cinquanta orsi polari hanno terrorizzato un villaggio nell’arcipelago di Novaja Zemlja, avvicinandosi all’uomo per la fame.

Una riproduzione dell’orso Kesagake, che terrorizzò il Giappone uccidendo sette contadini. Notate l’elmetto per capire le sue spaventose dimensioni Babi Hijau Babi Hijau

E se parliamo dell’Orso bruno dell’Ussuri (nome scientifico: Ursus arctos lasiotus)? In realtà, ne basta uno solo. Una volta ci sono voluti sessanta uomini armati per salvare un villaggio. Prima di essere ucciso a fucilate (altre possibilità non c’erano) l’orso ha sbranato sette contadini.

Questo incidente è avvenuto nel 1915 nel villaggio giapponese di Rokusensawa, vicino alla città Tomamae, sull’isola di Hokkaidō, ed è noto anche come “Incidente dell’orso bruno di Sankebetsu”. Ma la sua ferocia non è diminuita neanche cento anni dopo. È ancora uno degli animali più pericolosi del mondo.

Il manto della sottospecie Orso bruno dell’Ussuri è mediamente pià scuro di quello dell’orso bruno trasroid (CC BY-SA) trasroid (CC BY-SA)

Abita nelle foreste, in montagna e sulle rive dell’Ussuri, nella regione dell’Amur. È diffuso anche a Sakhalin, sulle isole di Hokkaidō e Kunashir (Curili), in Cina Nord-Orientale e nella Penisola coreana.

Avvistamento dal Monte Ashibetsu di un orso bruno dell’Ussuri in un canalone innevato sull’isola di Hokkaidō, Giappone Koda6029 (CC BY-SA) Koda6029 (CC BY-SA)

Lo chiamano “bruno”, ma la pelliccia di quest’orso è più scura (spesso quasi nera) rispetto all’orso bruno comune. Per questo gli scienziati hanno ipotizzato che l’orso bruno dell’Ussuri sia incrociato con l’orso nero asiatico. Ma questo non è stato mai confermato.

Per quanto riguarda la grandezza, l’orso bruno dell’Ussuri è al secondo posto in classifica dopo l’orso Kodiak (o dell’Alaska). E non è dietro di tanto. Le femmine pesano 200-250 kg. I veri pesi massimi sono i maschi: l’inverno superano i 600 chili.

Un esemplare di Orso bruno dell’Ussuri (nome scientifico: Ursus arctos lasiotus) Yuko Hara (CC BY-SA) Yuko Hara (CC BY-SA)

Un gigante così cresce grazie a una dieta estremamente varia. È spesso un animale erbivoro. Mangia l’olivello spinoso, il ribes, il prugnolo, la corteccia degli alberi. Così può vivere tutta l’estate. Vicino ai fiumi si nutre anche di pesce, che costituisce il 30 per cento del suo cibo. Prima dell’inverno, per ingrassare rapidamente, l’orso mangia le colture agricole. Diventa un ospite frequente dei campi coltivati. Può uccidere anche gli animali più piccoli, mangia i mammiferi di tutte le dimensioni. E persino gli attacchi ai piccoli cuccioli di orso non sono rari.

Un orso bruno dell’Ussuri nel “Noboribetsu Bear Park” di Noboribetsu, Hokkaidō, Giappone, 2019 bryan..(CC BY-SA) bryan..(CC BY-SA)

Per questo motivo, le femmine dell’orso dell’Ussuri sono poco fedeli: gli orsetti della stessa figliata hanno padri diversi. Più partner ha avuto una femmina, più maschi penseranno che i cuccioli siano i suoi. Ma comunque, la mamma farà tutto il possibile per ridurre i contatti con i maschi adulti nei primi tre anni di vita dei piccoli.

Un orso bruno dell’Ussuri mangia un salmone nel Parco Nazionale di Shiretoko, Hokkaidō, Giappone Legion Media Legion Media

L’orso bruno dell’Ussuri è un animale solitario. A parte nel periodo riproduttivo, vive da solo. Ma la sua vita non è facile: nella stessa località abita anche la tigre dell’Amur. Nei luoghi in cui le loro strade si incrociano scoppia una vera e propria guerra.

Una tigre dell’Amur combatte contro un orso bruno dell’Ussuri: riproduzione con animali impagliati all’Esibizione di Tassidermia del Museo di Vladivostok, Russia Watchsmart (CC BY-SA) Watchsmart (CC BY-SA)

Gli orsi cercano di evitare questi incontri, ma la fame e la diminuzione “dell’habitat naturale” li spinge spesso allo scontro. Chi vince la battaglia? Gli studi dimostrano che nel 50% dei casi a spuntarla è la tigre. Ma c’è un particolare non di poco conto. La tigre non attacca gli orsi adulti ma quelli più giovani. E spesso tende loro una trappola: prendendoli di sorpresa nel periodo del letargo invernale. Dopo aver ucciso un orso, la tigre divora principalmente i suoi grassi.

Un orso bruno dell’Ussuri nel “Noboribetsu Bear Park” di Noboribetsu, Hokkaidō, Giappone, 2019. I maschi possono pesare fino a 600 chili bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

Oggi l’orso bruno dell’Ussuri è considerato una sottospecie vulnerabile (sì, nonostante l’aspetto terrificante). Ma non a causa delle tigri, bensì degli esseri umani, con il loro bracconaggio e l’espansione delle città.

Un orso bruno dell’Ussuri nel “Noboribetsu Bear Park” di Noboribetsu, Hokkaidō, Giappone ,2019 bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

