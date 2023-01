A forma di tenda e yurta: ecco gli edifici moderni più impressionanti della Russia

1 / Aeroporto di Novyj Urengoj

L'aeroporto di Novyj Urengoj Aeroporto di Novyj Urengoj

Novyj Urengoj, nel circondario dello Jamalo-Nenets, è il più grande centro di produzione e trasporto di gas della Russia.

Il terminal di questo aeroporto è stato costruito a forma di chum, un’abitazione tradizionale dei popoli nomadi. L'edificio è stato progettato tenendo conto del clima dell'Estremo Nord: per questo ci sono tre pontili d’imbarco riscaldati, un tunnel riscaldato per gli autobus e un moderno impianto di illuminazione. I lavori di costruzione sono durati due anni.

Oggi è il più grande aeroporto della regione.

2 / Centro commerciale Gostinij Dvor, Khantij-Mansijsk

Il centro commerciale Gostinyj Dvor di Khanty-Mansijsk Gostinij Dvor

La città siberiana di Khantij-Mansijsk, con poco più di 100mila abitanti, presenta alcuni interessanti luoghi dal sapore etnico locale: uno dei più noti è il Gostinij Dvor, costruito nel 2006 nel cuore della città.

Il progetto è stato realizzato dal famoso architetto moscovita Vladimir Kubasov, autore anche dei padiglioni del Centro Espositivo di tutte le Russie e del Teatro d'Arte Gorkij di Mosca.

La parte centrale dell'edificio è a forma di tenda ed è stata rifinita con pannelli a specchio.

La base della facciata è decorata con mosaici che raffigurano persone, renne e uccelli dispersi in una tempesta di neve.

3 / Complesso turistico Ugorskaja Dolina, Khantij-Mansijsk

Il complesso turistico Ugorskaja Dolina, Khantij-Mansijsk Yugorskaya Dolina

Ecco un altro edificio interessante di questa località: stiamo parlando della Jugorskaja Dolina, che è allo stesso tempo un hotel, un centro benessere e un complesso sportivo. Ha la forma di una tenda costruita con i colori tradizionali del popolo Khantij e Mansi: bianco, blu e verde.

Questo complesso turistico è situato nel mezzo della taiga, immerso nella natura, e ha ottenuto molta popolarità tra la gente del posto.

Attualmente è in fase di ristrutturazione fino alla fine del 2023.

4 / Stele “Ai conquistatori della Terra di Jugorskij”, Khantij-Mansijsk

La stele “Ai conquistatori della Terra di Jugorskij”, Khantij-Mansijsk Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Benvenuti sul punto più alto della città! Questa stele, alta 62 metri, è apparsa a Khantij-Mansijsk nel 2003 e ha una forma che ricorda quella di una tenda nordica.

All'interno della stele si trovano una piattaforma panoramica, un museo e un ristorante.

5 / Centro commerciale Urasa, Jakutsk

Centro commerciale Urasa, Jakutsk @urasa_mall

La Jakuzia ha un clima fortemente continentale, con inverni molto freddi ed estati molto calde, anche se brevi. Per questo gli abitanti del posto hanno due tipi di abitazioni tradizionali: il balagan, dove si rifugiano dal freddo, e l'urasa, dove si rifugiano dal caldo; sono facilmente riconoscibili e le loro forme sono spesso utilizzate anche nella moderna architettura jakuta.

Ad esempio, a Jakutsk, la capitale della Jakutia, alla fine del 2020 è apparso un centro commerciale a forma di urasa: all'interno vi sono vari negozi, un mercato e spazi per eventi. Secondo l'idea degli architetti, la forma dell'urasa è stata scelta per far sentire i visitatori a casa.

6 / Stazione ferroviaria, Tommot

La stazione ferroviaria di Tommot Legion Media Legion Media

Nel sud della Jakuzia, nella città di Tommot, si approda a un'insolita stazione ferroviaria nel cui aspetto si avverte l'influenza delle case tradizionali. È stata costruita nel 2013 da architetti locali. Questa stazione è insolita non solo per la sua forma, che ricorda un urasa, ma anche per i vivaci ornamenti in stile della Jakuzia.

7 / Complesso etnografico di Us Khatyn, Jakutsk

Il complesso etnografico di Us Khatyn, Jakutsk Anna Sorokina Anna Sorokina

Non lontano da Jakutsk, nella zona di Us Khatyn (“Tre betulle”), si trova un intero complesso architettonico ed etnografico composto da case jakute invernali ed estive.

È aperto ai visitatori solo un paio di giorni all'anno, quando vi si celebra lo Ysyakh. Qui si tengono vari eventi e corsi di perfezionamento. Sembra incredibile, no?

8 / La panchina, Murmansk

Nel centro della città si trova un oggetto d'arte piuttosto insolito: una panchina a forma di tenda! Il progetto è stato realizzato - non ci crederete - dalle ragazze della scuola locale che lo hanno chiamato "Sole del Nord". Di sera, questa panchina a forma di chum, installata nel 2019 nell’ambito di un concorso cittadino per bambini, si illumina.

9 / Bar-Yurta “Kochevnik”, Elista

Veronika Ptukha/Google Maps Veronika Ptukha/Google Maps

La yurta è un'abitazione tradizionale dei nomadi della Calmucchia, dell’Altaj, di Tuva e di altri popoli. In queste regioni capita spesso di imbattersi in bar e caffetterie costruiti a forma di yurta. A Elista, la capitale della Calmucchia, c'è una rinomata caffetteria con cucina piuttosto popolare.

10 / Giardino della foresta pluviale di Jaranga, Kogalym

Il giardino della foresta pluviale di Jaranga, Kogalym Aquamarine Projects

Nel 2024, nella città di Kogalym, nel Circondario autonomo di Khantij-Mansijsk, verrà costruito un giardino botanico con piante tropicali. Il suo aspetto ricorderà quello di una tradizionale casa nomade. Qui ci saranno più di 400 specie diverse di fiori e alberi, che daranno vita a un progetto impressionante!

