Che tipo di casa si può acquistare in questo momento in Russia con 400.000 dollari?

1 / Un bilocale con vista sul canale di Mosca

Nella parte nord-occidentale della capitale, con 20-25 milioni di rubli (330.000-400.000 euro circa) è possibile acquistare un piccolo bilocale, con finiture in costruzione, all’interno di un condominio di classe business.

L'appartamento ha soffitti alti - più di tre metri - e una splendida vista sul canale di Mosca. L'appartamento si trova a venti minuti a piedi dalla metropolitana. Nelle vicinanze ci sono grandi parchi dove passeggiare durante il fine settimana.

Superficie: 48,37 m²

2 / Appartamento nel centro della capitale

Questo elegante bilocale si trova all’interno di un antico edificio risalente agli anni Trenta, in un quartiere storico di Mosca. Nelle vicinanze ci sono numerosi ristoranti, teatri e lo zoo. È dotato di un ampio cortile recintato con parco giochi per bambini, un parco e una fontana.

Superficie: 56 m²

3 / Appartamento nel centro storico di San Pietroburgo

Questo appartamento con soffitti alti (3,5 m) si trova nella zona più costosa di San Pietroburgo, nel cosiddetto “Triangolo d'oro”. La casa è stata progettata dall'architetto Harald Bosse a metà del XIX secolo. A pochi passi da lì si sbuca direttamente sulla principale via della città, la Prospettiva Nevskij, e nelle vicinanze si trovano anche i luoghi di interesse storico e turistico più importanti della città: la Piazza del Palazzo, l'Ermitage, la Cattedrale di Sant'Isacco e la Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato.

Superficie: 85,8 m²

4 / Una casa nella foresta

A un’ora di auto da San Pietroburgo si trova questa graziosa casetta a due piani immersa nella foresta. I pini si riflettono sulle finestre e a due passi da lì ci sono un piccolo lago e un'area ricreativa.

Superficie: Casa 325 m², dimensione del terreno: 4 ettari

5 / Una casa a due piani in Tatarstan

Se ci si allontana dalle capitali, per la stessa cifra si può acquistare una casa in mattoni a due piani con giardino in Tatarstan. C'è anche un laghetto con un ponte e una zona per il barbecue.

Superficie: 270 m², terreno: 6 ettari

6 / Casa di montagna

Questa casa in legno si trova sulla riva di un fiume nella regione montuosa dell’Altaj. La casa è costruita in larice siberiano e rivestita di mattoni. La struttura dispone di una sauna e di un gazebo. A 40 km da lì si trova la città termale di Belokurikha, famosa per le sue acque minerali medicinali.

Superficie:180 m², terreno: 17 ettari

7 / Casa a Sochi con piscina

Questa moderna casa si trova vicino al centro di Sochi e alla costa del mare. È dotata di una piscina all'aperto, alberi da frutto e una sauna. Al primo piano della casa si trova una terrazza aperta con vista sul Mar Nero.

Superficie: 220 m², terreno: 4 ettari

