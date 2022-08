La carica degli stand up paddle a San Pietroburgo: le migliori foto del festival “Fontanka SUP” 2022

La “capitale del Nord” russa ha organizzato per la settima volta un enorme evento, con migliaia di persone in costume che hanno attraversato a colpi di pagaia il centro cittadino sui canali

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Circa 6.000 appassionati di SUP (“stand up paddle”; una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola dal maggior volume, in grado sostenere il peso dell’atleta) pagaiano sul fiume e i canali di San Pietroburgo, il 6 agosto 2022.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

La settima edizione del festival “Fontanka SUP” si è rivelato uno dei più grandi festival al mondo per i paddleboarder.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Tutti i partecipanti indossavano costumi. Ce n’erano di vestiti da amazzoni, da zar, da vedove in lutto, da streghe e così via.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Alcune persone hanno partecipato all’evento con i loro animali domestici (anche loro in maschera!).

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Nell’ambito del festival è stato persino organizzato il concorso di bellezza di “Miss SUP”.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Il percorso si snoda per circa nove chilometri intorno al centro della città. Quest’anno iniziava dal fiume Mojka, vicino al Castello Mikhailovskij, e terminava nello stesso punto dopo aver fatto un giro attraverso il fiume Fontanka e i canali Krjukov e Griboedov.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Il percorso passa sotto circa 30 ponti, tra cui il ponte Anichkov, sulla via principale della città, la Prospettiva Nevskij.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

I partecipanti sono passati vicino a una serie di luoghi simbolo di San Pietroburgo, tra cui la Cattedrale di San Nicola dei Marinai e la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Il “Fontanka SUP” prende il nome dal fiume Fontanka di San Pietroburgo e da Fontanka.ru, il sito web di notizie della città, che organizza il festival.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik



