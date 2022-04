Kulich, uova dipinte e processioni: così i russi hanno celebrato la Pasqua

Russia Beyond

Ecco come si sono svolti i festeggiamenti religiosi in tutto il Paese

A causa della differenza di calendario, la Pasqua ortodossa non corrisponde a quella cattolica. La Chiesa ortodossa russa celebra la più importante festa religiosa secondo il calendario giuliano; quest’anno la ricorreza è stata festeggiata domenica 24 aprile 2022.

I preparativi per la festa iniziano il giovedì, il cosiddetto giovedì santo, o, come lo chiamano i russi, il “giovedì pulito”: in questo giorno la gente pulisce casa e prepara il pranzo di Pasqua. Nella foto, i festeggiamenti nella chiesa del Santo Segno a Divnogorsk, nel Territorio di Krasnojarsk.

Le persone dipingono le uova, cucinano torte pasquali “kulich” e dolci a base di ricotta chiamati “paskha”, così come viene tradotta in russo la parola “Pasqua”. Nella foto, la processione della croce di Pasqua a Vladivostok.

Il Sabato Santo i credenti si mettono in fila fuori dalle chiese per benedire le uova e i dolci. Nella foto, fedeli davanti alla cattedrale di Giovanni di Kronstadt a Mosca.

Fedeli davanti alla cattedrale dell'Ascensione a Novosibirsk.

I sacerdoti benedicono con l’acqua santa i fedeli accorsi con uova e torte.

Un momento della benedizione.

La notte del Sabato Santo, alla vigilia della Pasqua, il Fuoco Santo viene portato da Gerusalemme a Mosca con un volo speciale. I sacerdoti seguono la cerimonia all'aeroporto Vnukovo di Mosca.

Il Fuoco Santo viene portato nella principale cattedrale del paese, la Cattedrale di Cristo Salvatore, dove il patriarca celebra la messa di Pasqua a mezzanotte.

Durante la funzione, intorno alla chiesa si svolge una lunga processione, accompagnata da croci e icone. Nella foto, la processione di fedeli nella cattedrale dell'Ascensione a Novosibirsk.

La messa pasquale a Novosibirsk.

La messa nella Cattedrale dell'Icona di Kazan della Madre di Dio, nella città di Gorokhovets, nella regione di Vladimir.

I fedeli seguono la messa di Pasqua nella Chiesa dell'Icona di Kazan della Madre di Dio, nella regione di Kaluga.

Uova di Pasqua decorate durante una funzione pasquale nella chiesa di San Michele a Groznij, nella Repubblica cecena.

Le celebrazioni in chiesa finiscono solo alle 3-5 del mattino, perciò il giorno dopo la chiesa resta chiusa. Nella foto, la messa di Pasqua nella Cattedrale della Natività a Juzhno-Sakhalinsk.

I credenti celebrano la Pasqua salutandosi con la frase "Cristo è risorto" (Христос воскрес - Khristos voskres), a cui si risponde con "È davvero risorto!" (Воистину воскрес - Voistiny voskres). Per l’occasione si mangiano uova e kulich.

Credenti alla processione della croce di Pasqua a Vladivostok.

La sera di Pasqua si svolge un'altra grande celebrazione in tutte le chiese. Nella foto, i fedeli nella Cattedrale del Cristo Salvatore, il 24 aprile.

