I cinque migliori ippodromi russi ricchi di tradizione

Seguite Russia Beyond su Telegram! Per ricevere i nostri articoli, i video e le fotogallery direttamente sul vostro telefonino, registratevi gratuitamente qui: https://t.me/russiabeyond_it

5 / Ippodromo di Krasnodar

Il clima mite della Russia meridionale permette di allenare i cavalli da corsa anche in inverno. E nell’ippodromo di Krasnodar ( i cavalli purosangue, gli arabi e quelli di razza Akhal-Teke sono di casa.

Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

La storia di questo ippodromo risale al 1868, quando si tennero i primi concorsi equestri del Kuban (la soleggiata regione geografica nel sud della Russia, sul Mar Nero). L'atamano dei cosacchi del Kuban e il governatore della regione, il conte Sumarokov-Elston, stabilirono delle gare ippiche annuali per incoraggiare l'allevamento dei cavalli e lo sviluppo dell'equitazione nel paese.

Fyodor Savintsev/TASS Fyodor Savintsev/TASS

Circa 150 anni dopo, questa politica a favore dei cavalli resta un successo, con le gare ippiche che attirano ancora oggi molte persone.

4 / Ippodromo di Pjatigorsk

Denis Abramov/TASS Denis Abramov/TASS

Uno degli ippodromi più antichi e grandi della Russia ha aperto ufficialmente i cancelli nel 1885. Questo ippodromo nella regione di Stavropol si trova nella periferia della città di Pjatigorsk, a circa 1.500 km da Mosca. Durante la Grande guerra patriottica, quando Pjatigorsk fu occupata dalle truppe naziste, le manifestazioni ippiche furono sospese. L’ippodromo riaprì nel 1944, dopo la liberazione della città.

Denis Abramov/TASS Denis Abramov/TASS

I cavalli arabi entrarono nella pista di Pjatigorsk insieme alle razze mezzosangue e ai cavalli purosangue, e fino al 2001 l'ippodromo di Pjatigorsk è stato l'unico nel Paese dove i cavalli arabi purosangue venivano addestrati per gli incontri sportivi. In estate, l'ampio ippodromo, circondato dalle montagne e baciato dal sole del sud, ospita alcuni degli eventi ippici più emozionanti.

3 / Ippodromo di Groznij

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Nell’ottobre 2021, a Groznij, la capitale della Cecenia, è stato inaugurato un nuovo centro ippico. Secondo l'agenzia TASS, l’ippodromo (con una capacità di 3.000 persone) è destinato a diventare uno dei principali luoghi sportivi della Russia. Ospiterà le corse di cavalli purosangue.

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

La struttura vanta un centro veterinario, una varietà di edifici e aree di equitazione, stalle e capannoni, così come piscine interne ed esterne solo per i cavalli. Inoltre, gli aspiranti “cowboy” avranno la possibilità di fare lezioni di equitazione.

2 / Ippodromo di Kazan

Legion Media Legion Media

La storia dell'ippodromo di Kazan risale al 1868, quando si tennero le prime corse di cavalli vicino ai grandi e bellissimi laghi di Kaban. Nella struttura si contano dodici stalle dove i cavalli da corsa vivono e si allenano.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Nell'ippodromo di Kazan (che può ospitare 6.000 spettatori) si svolgono regolarmente numerose corse di cavalli. Con una superficie totale di quasi 90 ettari, è il più grande della Russia e uno dei più grandi d'Europa. C'è anche un museo di corse di cavalli che mostra decenni di equitazione in Russia.

1 / Ippodromo centrale di Mosca

Legion Media Legion Media

L’ippodromo di Mosca è un importante punto di riferimento storico, oltre che un’attrazione turistica. Le prime corse di cavalli si tennero qui nel 1834. Lo zar Aleksandr Nikolaevich Romanov (il futuro Alessandro II) visitò l'ippodromo nel 1837. Nel 1851, si tennero delle corse di cavalli esclusivamente per l’imperatore Alessandro II, il granduca Nikolaj Nikolaevich (cugino di Nicola II), per il principe Karl di Prussia e il granduca di Sassonia-Weimar.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ma le corse di cavalli non attiravano solo uomini: nel 1876 Maria Fjodorovna, moglie dell'imperatore Alessandro III, assistette a una corsa di cavalli. Lo stesso anno all'ippodromo di Mosca furono lanciati i primi tabelloni per le scommesse ippiche.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Dopo la rivoluzione bolscevica del 1917, quando la Russia era divisa dalla guerra civile, Vladimir Lenin tenne un discorso al proletariato proprio all'ippodromo di Mosca, che all'epoca veniva usato soprattutto come sede di comizi politici. Quando scoppiò la Grande guerra patriottica, le grida dei fantini si zittirono ancora una volta: per motivi di sicurezza l'impianto ippico fu evacuato prima a Kuibyshev (oggi Samara), e poi a Sverdlovsk (oggi Ekaterinburg). Nel 1949, l'edificio e le stalle furono bruciati quasi fino alle fondamenta. Nel 1955, il leggendario architetto russo Ivan Zholtovskij progettò il nuovo edificio, considerato un gioiello dell'architettura sovietica. L'ippodromo di Mosca, che può ospitare fino 3.500 spettatori, è diventato un'immagine da cartolina della città.

Anatolij Lomohov/Global Look Press Anatolij Lomohov/Global Look Press

Oggi qui vengono organizzate importanti competizioni come la President's Cup Horse Race in estate e il Russian Troika Championship in inverno. La tradizionale troika (una slitta trainata da tre cavalli) è nata in Russia nel XVIII secolo, con la prima gara tenuta a Mosca nel 1847. Ancora oggi rappresenta un grande spettacolo per le famiglie che desiderano trascorrere una giornata alternativa in inverno.



LEGGI ANCHE: Cos’è la troika? Dieci cose da sapere

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale