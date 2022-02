Che aspetto hanno i cortili degli enormi complessi residenziali della Russia contemporanea? (FOTO)

Oggi la maggior parte dei russi vive in palazzoni di molti piani nei quartieri dormitorio delle città. E se in passato la stragrande maggioranza dei cittadini del Paese abitava in edifici sovietici di cinque piani, noti anche come “khrushchjovki”, ora molti stanno optando per condomini moderni molto più grandi e densamente popolati, che a volte sono ironicamente chiamati “chelovejnik” (un gioco di parole per indicare dei “formicai umani”). Queste gigantesche soluzioni sono di solito preferite alle case unifamiliari.

Di recente, i russi hanno deciso di mostrare i cortili dei propri palazzi su Twitter, e questo è ciò che ne è venuto fuori:

Dolgoprudnyj, complesso residenziale “Moskovskije Vodniki” (“Lavoratori fluviali di Mosca”)

La città di Dolgoprudnyj si trova a soli 18 km da Mosca e questo complesso residenziale sorge sulle rive del fiume Kljazma.

Novosibirsk, complesso residenziale “Matrjoshkin Dvor” (“Cortile delle matrioske”)

Друзья, я тут в ответ на один твит прислала фото своего двора. Народ пишет, что нет таких дворов в помине в России. А вы как считаете? Кидайте фото своих дворов. Посмотрим, так ли это? Мой в Новосибирске. pic.twitter.com/3YKSnIRo0l — Юлия (@iv19741) February 5, 2022

Julija Ivakina, che vive in questa serie di palazzoni pieni di effigi delle tipiche bambole russe, dice che ogni cortile del complesso residenziale ha parcheggi videosorvegliati, a cui chiunque può connettersi tramite un’app. Ci sono anche telecamere negli ingressi delle scale e negli ascensori.

Surgut, cortile condominiale

Смеётесь? У нас уже давно такие дворы. pic.twitter.com/QWDACrfJ6U — Татьяна (@SCoffecream) February 5, 2022

Gelendzhik, complesso residenziale “Lazurnyj 2” (“Celeste 2”)

Questa località turistica sorge sul Mar Nero, e questo complesso residenziale è a soli 500 metri dal mare.

Kudrovo, “Novyj Okkervil”

Kudrovo, Okkerwil / Erzianj jurnalist / Dominio pubblico Kudrovo, Okkerwil / Erzianj jurnalist / Dominio pubblico

Un falansterio vicino a San Pietroburgo è scioccante per le sue dimensioni. Vi vivono migliaia di persone, anche se, secondo suoi loro, non è affatto un posto terribile in cui prendere la residenza.

San Pietroburgo, complesso residenziale “Ja romantik” (“Io sono romantico”)

Finora, come ammettono gli abitanti, a dispetto del nome, questo posto non è tanto romantico. Eppure la posizione del nuovo edificio nel progetto sembrava interessante, visto che il complesso residenziale si trova proprio sulla riva del Golfo di Finlandia, su un territorio bonificato.

Mosca, Parco Nekrasovka

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo mega parco giochi per bambini è già diventato un meme. È così grande che può essere diviso in bande e aree di controllo. Ha 3 grandi edifici di 17 piani!

Novaja Moskva, complesso residenziale “Ispanskie kvartaly” (“Quartieri Spagnoli”)

Khabarovsk, cortile condominiale

Barnaul, cortile condominiale

In Siberia, con i suoi inverni lunghi e rigidi, le tinte vivaci per case e infrastrutture sono una pratica comune per colorare l’ambiente.

Novosibirsk, complesso residenziale “Leto” (“Estate”)



