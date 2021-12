In questo palazzone alle porte di San Pietroburgo vivono 18 mila persone! Ecco cosa dicono

“Immagina quante reti del Wi-Fi ti appaiono contemporaneamente!”.

“Un’apocalisse Zombie qui sarebbe qualcosa di intenso”.

“Tinder deve essere scoppiettante in quel raggio di un miglio”.

“Ci sono 9999 mamme single vicino a te, clicca qui per saperne di più”.

Tutte queste battute ironiche sono dedicate a Novyj Okkervil (Новый Оккервиль), il più grande edificio a più piani nella Regione di Leningrado, situato nella città di Kúdrovo, al confine con la città di San Pietroburgo. Secondo la società che l’ha costruito, l’enorme complesso edilizio è progettato per 20 mila persone: i suoi abitanti potrebbero insomma costituire la popolazione di una cittadina.

In effetti, Novyj Okkervil sembra una città nella città. Basta guardare questo:

Le sue dimensioni hanno stupito gli utenti di Reddit dopo che diverse foto di Novyj Okkervil sono apparse sul social network. Il primo giorno, il post ha raccolto oltre 50 mila commenti ed è iniziata una attivissima discussione: dalla legittima preoccupazione su come venga consegnato lì il cibo a domicilio (poveri rider del delivery!) a chi sosteneva che tutto questo è un analogo russo di un parcheggio per roulotte americano. Come vivono le persone qui? Sentiamolo dagli stessi residenti.

Perché le persone vivono qui?

Abbiamo già scritto di quali ragioni spingano i russi ad andare a vivere nelle case dette “formicai”, nonostante il Paese sia il più grande del mondo.

Novyj Okkervil è la madre di tutti i formicai. Ha 3.708 appartamenti, 35 scale d’ingresso e 25 piani.

La società che lo ha costruito ha puntato principalmente sugli appartamenti per famiglie, per lo più bilocali. A ogni piano ci sono in media 4-6 appartamenti, e in ogni ingresso ci sono 4 ascensori ad alta velocità. L’enorme complesso residenziale è stato completato nel 2015 (la costruzione era iniziata nel 2008) e ha fatto subito furore sul mercato immobiliare.

“Perché ho deciso di vivere qui? All’inizio ho preso in affitto un appartamento, poi vivendoci mi sono innamorato di questo complesso, e ho comprato un appartamento. Ho speso 3,5 milioni di rubli. E ora costa già 5,6 milioni (circa 67 mila euro)”, afferma un residente del palazzo con il nickname Ekz0 su Pikabu.

L’utente everlastsun su Reddit ha descritto un quadro più dettagliato. Secondo lui, gran parte delle persone che vivono qui sono in affitto. Vogliono vivere in comodità e passano quasi tutto il loro tempo al lavoro: “È economico, e tutto ciò di cui hai bisogno è a due passi. Immaginate di essere un giovane ragazzo, che si è da poco trasferito da una piccola città alla metropoli, in cerca di un lavoro per un nuovo inizio nella vita… questo tipo di posto è perfetto. So che potrebbe sembrare un posto terribile, ma in realtà non lo è”, dice. Lui vive a Novyj Okkervil da 8 anni.

Elena Cherepova vive qui fin dall’inizio: “Stavamo cercando casa a San Pietroburgo, ma non ci piaceva la qualità degli alloggi di seconda scelta. Là o sono case vecchie e appartamenti in cattive condizioni, oppure sono molto cari”. Dice che al suo piano ci sono otto appartamenti, e solo due sono bilocali; il resto è di una stanza. “Ho l’impressione che la maggior parte degli appartamenti venga affittata, perché i miei vicini cambiano spesso. E anche, probabilmente, molte persone trasferiscono qui i loro genitori anziani: acquistano appartamenti di una stanza per loro e vanno a vivere nei loro appartamenti che sono più grandi”, ha detto.

Ci sono abbastanza infrastrutture e servizi?

Novyj Okkervil è come una cittadina concentrata in un solo palazzone. In tali complessi edilizi, di norma, l’intero primo piano è affittato a uso business. Ci può essere qualsiasi attività commerciale o servizio, anche se i centri di assistenza all’infanzia, l’istruzione aggiuntiva e le scuole sono meno comuni dei normali negozi, dei parrucchieri e delle caffetterie. Novyj Okkervil non fa eccezione.

“All’interno del palazzone ci sono 7 negozi di alimentari, 3 saloni di bellezza, una nalivajka [negozio di birra alla spina, ndr], un negozio di fiori, un negozio di materiali edili, un asilo privato, 3 caffè, un ufficio postale, un punto di ritiro degli ordini online, una farmacia, una clinica, una sezione sportiva per bambini, un negozio di articoli per animali, articoli per bambini, una cartoleria, un internet point. Non è tutto, potrei essermi perso qualcosa. Proprio accanto al palazzo ci sono una scuola e un asilo, un supermercato dietro l’angolo, un ipermercato a 500 metri e c’è molto di tutto. Non sono uscito dal cortile per sei mesi, perché è tutto lì, e io lavoro da casa”, afferma Ekz0.

Le infrastrutture sono generalmente il vantaggio principale di vivere in un posto del genere, conferma Elena: “Ho una piscina dall’altra parte della strada, ci vado tutti i giorni. Negozi, farmacie, parrucchieri. Tutto è raggiungibile a piedi. Non manca nulla: si possono trovare persino i pezzi di ricambio per la bicicletta.”

I residenti della casa dicono che puoi raggiungere la stazione della metropolitana più vicina in 25 minuti a piedi, o in autobus, e la fermata è già entro i limiti della città di San Pietroburgo. Per raggiungere il centro, a Piazza Sennaja, devi percorrere sei stazioni, che sono 26 minuti secondo il navigatore Yandex.Metro. Quasi tutti quelli che vivono a Novyj Okkervil lavorano a San Pietroburgo, non a Kudrovo.

Il parcheggio per le auto private può essere un problema se non si paga un extra. Il parcheggio è gratuito nel cortile, in più file. Verso sera, la ricerca di un posto si trasforma in una caccia snervante. Tre aree gioco per bimbi risultano completamente circondate da file di auto. “La cosa più folle è che proprio di fronte alla casa ci sono tre enormi parcheggi a pagamento, il cui prezzo parte da 150 rubli al giorno (1,80 euro). Insomma, sono più economici di un pacchetto di sigarette, ma questi parcheggi sono sempre mezzi vuoti. Io se non voglio dannarmi l’anima, parcheggio e pago, e non devo litigare con nessuno per il posto”, afferma Ekz0.

La scuola non è all’interno del palazzo ma è a due passi. È progettata per 1600 bambini e ci vanno i ragazzini di tutto il microdistretto. “Quattro anni fa ci ho portato mia figlia. Alla fine, in 2.200 andavano in una scuola per 1.600 bambini, avevamo 10 classi prime, ognuna con 36 alunni. Per accontentare tutti, hanno introdotto un orario in cui qualcuno arriva alle 8:30, qualcuno inizia le lezioni alle 11:30 e così via. Ma è scomodo. Abbiamo lasciato questa scuola”, dice Elena. Ora è stata costruita una seconda scuola a Kudrovo e tutti si aspettano che la situazione migliori.

È fastidioso avere così tanti vicini?

“No, per nulla. Difficilmente li incontro o li sento”, dice everlastsun. “Il rumore del cortile di solito si sente raramente negli appartamenti. Può capitare che al venerdì sera qualche ragazzo ubriaco urli in lontananza per un minuto, ma niente di più.

“I muri sono spessi, non si sentono i vicini, tutti salutano in ascensore, anche se nessuno è particolarmente in confidenza, nessuno disturba, nessuno è troppo chiassoso”, conferma Ekz0.

“La complesso ha 35 scale d’ingresso, e quindi non molte persone entrano insieme,” dice Aleksandr, che vive qui con la famiglia: “Vediamo raramente i nostri vicini. Abbiamo 10 appartamenti al piano. Prima vivevo in un palazzo con 400 appartamenti e un solo ingresso. La sera all’ascensore si formavano code come in metropolitana”.

“Non parliamo dalle finestre, ma possiamo incontrarci e fare due chiacchiere sul balcone pubblico (simile alle scale antincendio) quando ci fumiamo una sigaretta”, osserva everlastsun, citando anche diversi gruppi sui social network dove i residenti della casa si scambiano notizie o chiedono aiuto. In uno di questi gruppi su Telegram una ragazza scrive: “Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema con i vicini che ascoltano costantemente musica ad alto volume di notte? No, la polizia non fa nulla”.

Everlastsun ha detto che fa parte di una sorta di gruppo di vicini con cani: “Ho un grosso cane, un pastore tedesco, e conosco molti altri proprietari di cani in giro. Di solito andiamo a fare una passeggiata insieme o ci incontriamo fuori in certi punti”. Elena dice che un paio di volte si è incontrata con i suoi vicini per partecipare a dei quiz, ma presto “tutto è finito”.

C’è abbastanza luce solare?

Il popolare blogger Ilja Varlamov, noto per i suoi video sulla qualità delle sistemazioni urbane delle città russe, dopo un viaggio a Kudrovo e la visita di Novyj Okkervil, ha dichiarato: “Se guardi come è costruito, allora questo è un esempio di riferimento, per quando hai un lotto e vuoi spremere quanti più soldi possibile. Prendi un terreno e lo dai a un programma per computer per avere il massimo numero possibile di piani. Qui alcuni blocchi sono più bassi solo per rispettare le norme sulle ore di luce solare. Cioè, è stato fatto di tutto per fare passare a norma l’edificio, ma niente di più. È il complesso edilizio più economico e più miserabile mai visto”.

Apparentemente, le norme edilizie funzionano, perché nessuno si lamenta della mancanza di luce solare (in quei rari giorni in cui il sole si fa vedere da queste parti). “Le mie finestre si affacciano sul cortile, al mattino il sole splende, di giorno c’è una piacevole frescura nel cortile, e la sera il sole splende sul lato opposto della casa, quindi c’è abbastanza luce per tutti, e poiché ci sono molte superfici riflettenti, è più che sufficiente”, afferma Ekz0.

Quanto costa vivere qui?

A Kudrovo, questa sistemazione è considerata d’élite, “perché ha la qualità più alta di tutte”, afferma Aleksandr. Secondo lui, qui non ci sono praticamente appartamenti vuoti: stava cercando di trovare un secondo appartamento in affitto come ufficio, ma non c’è riuscito.

“La situazione è la seguente per quanto riguarda gli affitti. Un appartamento di una stanza arredato con qualità europea [il cosiddetto ‘evro-remont’] costa 19.000 rubli (229 euro). E le utenze costano 6 mila rubli (72 euro). Con pavimenti riscaldati, mobili ed elettrodomestici nuovi. L’acquisto di un nuovo appartamento di due stanze costa 7,5 milioni di rubli (circa 90 mila euro). Insomma, non ci sono più appartamenti economici qui da molto tempo”, dice.

Insomma, è un bel posto in cui vivere?

Everlastsun ammette che questa è una domanda molto difficile. “Personalmente, non vorrei vivere qui tutta la vita. Ma non è un posto terribile in cui trovarsi. Ci si sta bene ed è anche bello. Ci sono scuole e asili nei dintorni, tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di mano, un buon parco/foresta è non troppo lontano (30 minuti a piedi). E sì, ci si sente al sicuro”.

Aleksandr ammette che questa è la casa migliore in cui ha vissuto negli ultimi vent’anni. “Ci sono tre vantaggi principali. Innanzitutto, la qualità della costruzione. Abbiamo quattro begli ascensori spaziosi dove puoi anche trasportare i mobili. Inoltre, tutto è videosorvegliato, e non ci sono problemi neanche con la sicurezza dell’auto. In secondo luogo, il servizio. Tutto viene lavato, pulito e anche gli specchi negli ascensori sono più lindi che a casa. I rifiuti non si accumulano, vengono portati via in continuazione. In terzo luogo, il commercio è molto sviluppato. Puoi raggiungere a piedi il negozio in 1-2 minuti e comprare tutto quello che ti serve. A scuola si va in un minuto, ai giardini pubblici in due minuti. Siamo felici qui. Conosco un altro paio di persone del nostro palazzo, anche loro sono contente”.

“Sì, è una goduria”, afferma senza dubbi Ekz0. Tra le cose negative cita solo il prezzo variabile delle utenze: da 1.400 rubli (17 euro) in estate a 5.500 rubli (66 euro) in inverno per un monolocale, motivo per cui fa costantemente causa alla società di gestione, e periodicamente gli restituiscono una parte del denaro. “Ah e poi gli ingorghi al mattino e alla sera”.

“Per il resto non soffriamo di sovrappopolazione, siccità ed epidemie, gli autocafoni [“avtokham”; come chiamano chi parcheggia fuori dai posti consentiti] imparano velocemente le regole, viste le multe da 7-8mila rubli (84-95 euro), i corrieri non diventano senzatetto perché non possono più trovare l’uscita dal palazzo, e non sono stati segnalati casi di vampirismo associato a mancanza di luce”.



