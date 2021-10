“Seguite il vostro intuito”: quindici regole per vivere felici secondo il fondatore di VKontakte

Mangiare meno. Apprezzare la solitudine. Staccarsi dalle cose materiali. Lo “Zuckerberg russo” elargisce spesso perle di saggezza per migliorare la propria vita. Abbiamo raccolto per voi le più interessanti

Il fondatore di VKontakte e Telegram ha più volte parlato non solo di tecnologia, censura e concorrenza, ma anche di ciò che davvero conta nella vita. Pavel Durov, miliardario di 36 anni, rilascia raramente interviste. Ma pubblica spesso le sue “regole di vita” sui social network. Come stare bene, cosa mangiare e come trovare la vera felicità: ecco, secondo lui, i segreti per una vita piena e degna di essere vissuta. Abbiamo raccolto per voi le sue citazioni.

1 / Bisogna ascoltare solo il proprio intuito. Ogni volta che ho ascoltato l’opinione di persone “più vecchie e intelligenti di me”, non ho fatto altro che sprecare il mio tempo. Se dentro di voi sentite di dover fare qualcosa, ignorate i consigli di chi viene considerato al pari di un’autorità.

2 / La comunicazione è sopravvalutata. Un'ora da soli è più produttiva di una settimana di chiacchiere.

3 / Tutto può essere fatto velocemente. Nel 2006 sono riuscito a mettere in piedi la prima versione di VKontakte solamente in un mese. E ha iniziato subito a crescere. Contrariamente a quanto si crede, un lavoro può essere fatto velocemente e bene, o a lungo e male.

4 / È un peccato che la maggior parte delle persone preferisca nutrire la propria mente non con fatti reali che possono farci cambiare il mondo, ma con le serie TV di Netflix o con i video di TikTok. A un livello profondo, il nostro cervello non riesce a distinguere la finzione dalla realtà, quindi l'abbondanza di intrattenimento digitale tiene la nostra mente subconscia impegnata a produrre soluzioni a problemi che non esistono. Per essere creativi e produttivi, dobbiamo prima ripulire la nostra mente dal “fango appiccicoso” dei contenuti irrilevanti con cui gli algoritmi ci inondano quotidianamente. Se vogliamo recuperare la nostra libertà creativa, dobbiamo prima riprendere il controllo della nostra mente.

5 / Tutti gli uomini di mezza età dall'aspetto giovane con cui ho parlato hanno vissuto da soli per la maggior parte della loro vita. Questo può essere il risultato della loro indipendenza dai modelli di sonno/alimentazione/comportamento dell'altra persona. O forse è solo una correlazione, e le persone che sono indipendenti da norme sociali malsane sono indipendenti anche nelle loro vite personali.

6 / Le cose che possiedi finiscono per impossessarsi di te.

7 / Non fidarti di nessuno al 100%. Non importa quanto lo reputi affidabile o da quanti anni lo conosci: le questioni davvero importanti è meglio seguirle personalmente.

8 / Non mangiare troppo. Le persone sembrano più vecchie a causa del sovrappeso, cui sono legate dozzine di malattie. Di solito mangio due volte al giorno, una ogni sei ore, o una volta al giorno senza fare spuntini. Mangiare tre o più volte al giorno è solo una (cattiva) abitudine.

9 / Sono stato fortunato a diventare ricco presto nella mia vita. A 22 anni avevo già un milione di dollari nel mio conto in banca, a 25 - decine di milioni, a 28 - centinaia di milioni. Tuttavia, non è stato questo che mi ha reso una persona felice.

10 / Le grandi corporazioni usano il marketing per indurci a pensare che la soluzione a tutti i nostri problemi stia nel comprare più roba. Per esempio, se siete in sovrappeso, sarete bombardati da pubblicità per abbonamenti a palestre o integratori alimentari. Ma la chiave per perdere peso è mangiare meno, non scarpe nuove e proteine in polvere.

11 / Gli amici sui social network sono un fenomeno ormai dal 2010. Chi ci è necessario è su Messenger da tempo. Mantenere liste di amici obsolete sulle reti pubbliche è inutile e richiede tempo. Leggere le notizie di qualcun altro intasa il cervello.

12 / Un’idea ha bisogno di appena un 10% di sostenitori convinti per portare dalla propria parte il restante 90%. E le persone convinte possono essere anche meno del 10%: il 5 o il 2%. Ma se la loro fede nel successo e il loro impegno in un progetto sono incrollabili, è impossibile resistergli. In un caso estremo, la fede di una persona è sufficiente per apportare cambiamenti di qualsiasi portata. La tua, per esempio.

13 / I giorni rossi del calendario sono strumenti per imporre l'ideologia e stimolare il consumo. Né i funzionari, né la tradizione, né la società hanno il diritto di dire a una persona quando lavorare, quando riposare, cosa festeggiare e a chi fare gli auguri.

14 / Ho venduto la mia quota a VKontakte perché la sua presenza avrebbe potuto impedirmi di prendere le decisioni giuste. Ma non ho rimpianti: vale la pena di proteggere la privacy delle persone e molto altro. Da dicembre 2013, non ho più proprietà, ma mi è rimasto qualcosa di più importante: una coscienza pulita e degli ideali che sono pronto a difendere.

15 / Il compromesso è peggio di qualsiasi alternativa.

