Pesca e trekking, ecco le vacanze di Putin nella taiga siberiana (FOTO)

Il presidente russo si è concesso tre giorni di relax nella Riserva Sayano-Shushenskij, nel Territorio di Krasnojarsk, in compagnia del ministro della Difesa Sergej Shojgu

A inizio settembre il presidente russo Vladimir Putin si è concesso tre giorni di vacanza nella sua amata taiga siberiana. Insieme al ministro della Difesa Sergej Shojgu, si è recato nella Riserva Sayano-Shushenskij, nel Territorio di Krasnojarsk: un luogo di pace e relax, dove ha fatto lunghe camminate in montagna. Nei giorni scorsi il Cremlino ha diffuso alcune immagini delle sue ferie. Vediamo come le ha trascorse.

I due sono andati a pesca, condividendo una passione che accomuna molti russi, come abbiamo raccontato in questo articolo. Hanno pescato sia da una barca, sia dalla riva. “Che bel luccio!”, avrebbe commentato Shojgu mentre Vladimir Vladimirovich tirava verso di sé la lenza. Menu della serata: zuppa di pesce.

Putin e Shojgu sono stati accompagnati da Gennadij Kiselev, direttore della riserva, che ha mostrato loro alcuni filmati girati con le telecamere installate in diversi punti della riserva. Dalle immagini si intravede un leopardo delle nevi, una specie a rischio estinzione, i cui avvistamenti sono sempre più rari.

Immersi nella quiete della taiga, Putin e Shoigu si sono dedicati a lunghe passeggiate, trascorrendo la notte in tenda, vicino al fuoco, a circa 2.000 metri di altitudine.

Quando non si spostavano a piedi, i due si muovevano a bordo di un fuoristrada o di una barca. Durante un viaggio in auto, sono stati quasi investiti da un branco di maral, i grandi cervi siberiani.

“Questi esemplari erano enormi! Non ne avevo mai visti di così grandi - ha detto Putin -. Per fortuna non ci sono venuti addosso, ma ci è mancato poco. Andavano velocissimo!”.

