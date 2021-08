Cosa significano i numeri delle targhe automobilistiche russe?

La targa russa è composta da diverse parti. All’inizio vi è il codice di registrazione, seguito da una serie composta da tre numeri e due lettere.

È interessante notare che nelle targhe russe vengono usate solo 12 lettere dell'alfabeto cirillico: solamente quelle che hanno analoghi ortografici nell'alfabeto latino, in modo da non confondere gli stranieri nel caso in cui un’auto registrata in Russia attraversi il confine, o un'auto di un paese straniero abbia un incidente in Russia. Ad esempio, lettere cirilliche come “Щ” o “Ы” non sono usate.

Il codice di registrazione e la serie sono poi seguiti da un quadrato, separato da una linea. All’intero di questo quadrato si possono notare la bandiera russa e la sigla RUS, oltre al codice di registrazione della regione.

Recentemente, le autorità hanno permesso l'uso di targhe più brevi e quadrate per quei veicoli, come le moto, che non hanno spazio per targhe più lunghe. Ecco come sono disposti gli elementi su queste targhe.

Cosa significa il codice regionale?

Corrisponde al codice assegnato a ogni regione russa. Ma come si fa a riconoscere questo codice? In teoria è piuttosto semplice.

Secondo la Costituzione russa, tutte le 85 regioni russe sono elencate in un certo ordine e ognuna di esse ha un proprio numero, che corrisponde al codice dell'auto.

Le prime 21 repubbliche della lista sono in ordine alfabetico e ciascuna di esse, dall'Adighezia alla Ciuvascia, hanno i numeri che vanno da 01 a 21. La 22esima repubblica di Crimea ha il numero 82, dato che è entrata nella lista più tardi.

Seguono i sei territori che in russo sono chiamati “kraj”. Dal kraj dell’Altaj al kraj di Khabarovsk, sono anch'essi elencati in ordine alfabetico. Si scrivono in russo, naturalmente, e hanno numeri dal 22 al 27.

Altri tre “kraj” (della Kamchatka, di Perm e Zabaikalskij, chiamato in italiano “Territorio della Transbajkalia”) sono situati a metà della lista delle regioni, perché, come soggetti della Federazione Russa, sono stati formati più tardi. Per esempio, il Zabaikalskij ha il numero 75, perché è apparso solo nel 2008 dopo il referendum che ha unito l'ex oblast’ di Chita e il Circondario di Aga Buriazia.

Dal numero 28 iniziano le regioni che in russo si chiamano “oblast’”: si inizia con l’oblast’ dell’Amur (28) e si finisce con l’oblast’ di Jaroslavl (76); in totale si contano 46 oblast’.

Sorprendentemente a Mosca e San Pietroburgo sono stati assegnati rispettivamente il numero 77 e 78, perché sono soggetti amministrativi separati. E, dato che sono città enormi con milioni di auto registrate, hanno più di un codice di registrazione. Il codice principale di Mosca è il 77, ma si possono trovare anche i numeri 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797 e 799. Mentre a San Pietroburgo vedrete circolare veicoli con i numeri 98, 178 e 198. Anche altre regioni hanno più di un codice, ma di solito “giocano” con gli stessi numeri: nell’oblast’ di Rostov, ad esempio, le auto saranno numerate con 61, 161 e 761.

Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Dopo Mosca e San Pietroburgo, la lista si completa con l'oblast' autonoma ebraica (79) e quattro “okrug” autonomi (83-89). Sebastopoli, un'altra città di classificazione federale, chiude la lista con il numero 92. La città kazaka Bajkonur, che ospita il cosmodromo russo e che è amministrativamente una città russa, ha anche lei il suo codice: il 94.

Tutti i russi conoscono questi numeri?

Sicuramente no! Probabilmente solo gli appassionati di auto possono nominarli tutti, ma noi non ne abbiamo ancora incontrati! Tuttavia, si può indovinare la regione in base al numero: per esempio, se è vicina a una regione che si conosce in ordine alfabetico.

I numeri dei territori non russi

Esistono Stati autoproclamati che sono parzialmente riconosciuti, ma che hanno un proprio sistema di registrazione. Questi numeri sono simili a quelli russi. Non si riferiscono alla Russia, ma sono riconosciuti dalla Russia.

Se per strada incrociate questo tipo di targa, significa che è un veicolo della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR); mentre il codice e la bandiera “LPR” indicano la Repubblica Popolare di Luhansk.

Olesya Potapova/Sputnik Olesya Potapova/Sputnik

Anche la Repubblica Abcasa, parzialmente riconosciuta, ha la sua targa con il codice “ABH” accompagnato dalla bandiera.

Ecco la lista completa dei codici regionali russi:

01 Repubblica di Adighezia

02, 102, 702 Repubblica dei Baschiri

03 Repubblica di Buriazia

04 Repubblica dell'Altaj

05 Repubblica del Daghestan

06 Repubblica di Inguscezia

07 Repubblica di Cabardino-Balcaria

08 Repubblica di Calmucchia

09 Repubblica di Karachaj-Circassia

10 Repubblica di Carelia

11 Repubblica dei Komi

12 Repubblica dei Mari

13, 113 Repubblica di Mordovia

14 Repubblica di Sakha

15 Repubblica dell'Ossezia Settentrionale-Alania

16, 116, 716 Repubblica del Tatarstan

17 Repubblica di Tuva

18 Repubblica di Udmurtia

19 Repubblica di Chakassia

(20), 95 Repubblica cecena

21, 121 Repubblica Ciuvascia

22, 122 Kraj dell’Altaj

23, 93, 123, 193 Kraj di Krasnodar

24, 84, 88, 124 Kraj di Krasnojarsk

25, 125 Primorskij Kraj

26, 126 Kraj di Stavropol

27 Kraj di Khabarovsk

28 Oblast’ dell’Amur

29 Oblast’ di Arkhangelsk

30 Oblast’ di Astrakhan

31 Oblast’ di Belgorod

32 Oblast’ di Brjansk

33 Oblast’ di Vladimir

34, 134 Oblast’ di Volgograd

35 Oblast’ di Vologda

36, 136 Oblast’ di Voronezh

37 Oblast’ di Ivanovo

38, 85, 138 Oblast’ di Irkutsk

39, 91 Oblast’ di Kaliningrad

40 Oblast’ di Kaluga

41, 82 Kraj della Kamchatka

42, 142 Oblast’ di Kemerovo

43 Oblast’ di Kirov

44 Oblast’ di Kostroma

45 Oblast’ di Kurgan

46 Oblast’ di Kursk

47, 147 Oblast’ di Leningrado

48 Oblast’ di Lipetsk

49 Oblast’ di Magadan

50, 90, 150, 190, 750, 790 Oblast’ di Mosca

51 Oblast’ di Murmansk

52, 152 Oblast’ di Nizhnij Novgorod

53 Oblast’ di Novgorod

54, 154 Oblast’ di Novosibirsk

55 Oblast’ di Omsk

56, 156 Oblast’ di Orenburg

57 Oblast’ di Oryol

58 Oblast’ di Penza

59, 81, 159 Kraj di Perm

60 Oblast’ di Pskov

61, 161, 761 Oblast’ di Rostov

62 Oblast’ di Rjazan

63, 163, 763 Oblast’ di Samara

64, 164 Oblast’ di Saratov

65 Oblast’ di Sakhalin

66, 96, 196 Oblast’ di Sverdlovsk

67 Oblast’ di Smolensk

68 Oblast’ di Tambov

69 Oblast’ di Tver

70 Oblast’ di Tomsk

71 Oblast’ di Tula

72 Oblast’ di Tjumen

73, 173 Oblast’ di Uljanovsk

74, 174, 774 Oblast’ di Cheljabinsk

75, 80 Zabajkalskj Kraj

76 Oblast’ di Jaroslavl

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 Mosca

78, 98, 178, 198 San Pietroburgo

79 Oblast’ autonoma ebraica

83 Okrug autonomo dei Nenets

86, 186 Circondario (Okrug) autonomo degli Chanty-Mansi

87 Circondario (Okrug) autonomo della Chukotka

89 Circondario (Okrug) autonomo Yamalo-Nenets

92 Sebastopoli

94 Baikonur

LEGGI ANCHE: Al volante: tutto quello che dovete sapere se siete stranieri e volete guidare un’auto in Russia

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale