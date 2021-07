Musica: ecco quali sono i 10 artisti russi più ascoltati all'estero secondo Spotify

Un anno fa Spotify, il colosso della musica in streaming, sbarcava sul mercato russo. Per celebrare questo anniversario, la piattaforma ha rivelato quali sono gli artisti russi più ascoltati nel mondo. E la classifica non è priva di sorprese.

Si scopre infatti che la top-10 è aperta dall’illustre compositore Pjotr Chajkovskij, morto quasi 130 anni fa. Seguono il duo pop Rauf & Faik, due gemelli di Izhevsk, e il rapper Morgenshtern, in cima alla lista degli artisti più ascoltati su Spotify nel paese.

In vetta ci sono anche alcuni artisti ormai scomparsi dalla scena: al settimo posto si collocano le leggendarie t.A.T.u., che avevano conquistato il mondo nei primi anni 2000, mentre la decima posizione va a nientepopodimeno che a Sergej Rakhmaninov, un altro virtuoso della musica classica.

Ecco la classifica degli artisti russi più gettonati. Buon ascolto!

1. Pjotr Chajkovskij

2. Rauf & Faik

3. Morgenshtern

4. Tony Igy

5. Jony

6. Miyagi & Andy Panda

7. t.A.T.u.

8. IC3PEAK

9. ARTY

10. Sergej Rakhmaninov

