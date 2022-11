Il Domovoj, lo spiritello della casa della mitologia slava

Il principale spiritello della casa influenza ancora oggi la vita quotidiana dei russi?

Dall’antichità ad oggi, la maggior parte dei russi onora il Domovoj, la creatura della mitologia slava che vive tra le mura domestiche e protegge l'unità familiare. I russi sono molto superstiziosi (ne abbiamo parlato anche qui) e ancora oggi, quando si preparano a partire per un viaggio, si siedono sull’uscio di casa prima di varcare la porta. In passato lo si faceva per “placare” il Domovoj ed evitare che si arrabbiasse; oggi molte persone spiegano questa usanza con la necessità di fermarsi un attimo per assicurarsi di non dimenticare nulla prima del viaggio.

Ma quali sono le caratteristiche del Domovoj?

Cosa fa il Domovoj

"Una donna e un domovoj", di Boris Kustodiev Boris Kustodiev Boris Kustodiev

Nel folklore russo, il Domovoj si prende cura della sua famiglia e aiuta in casa: è suo compito tenere acceso il fuoco della stufa, mantenere asciutto il grano e la farina. Nei villaggi russi si credeva che il Domovoj si occupasse anche del bestiame, pettinando la criniera dei cavalli e tranquillizzando le bestie durante la notte: ecco perché anche la stalla è un luogo in cui può risiedere il Domovoj. Al Domovoj viene spesso chiesto di occuparsi del bestiame in primavera, prima del primo pascolo, e in autunno.

Una delle caratteristiche principali del Domovoj è la sua capacità di prevedere gli eventi pericolosi: se sta per accadere qualcosa di brutto, lui lo segnalerà ad esempio facendo un po’ di baccano, ululando come il vento, lanciando oggetti in giro per la casa o apparendo sotto forma di qualcuno della famiglia.

È l'antenato per eccellenza

Il Domovoj di Ivan Bilibin, inizio XX secolo Ivan Bilibin Ivan Bilibin

Gli etnografi sostengono all’unanimità che il Domovoj sia una creatura precristiana del folklore russo: si ritiene che il Domovoj incarni un parente defunto o il primo antenato della famiglia.

Si vede raramente

Essendo il principale spiritello della casa, il Domovoj appare raramente in carne e ossa, e quando lo fa, assume le sembianze del proprietario della casa o di un antenato, ad esempio sotto forma di un vecchio barbuto. Il Domovoj di solito si manifesta per avvertire dell'arrivo di qualche evento triste o pericoloso.

Vive in angoli chiusi e bui

Boris Zabirokhin Boris Zabirokhin

Dietro o sotto la stufa, in soffitta, sotto la soglia della porta… secondo le credenze russe, sono questi i luoghi dove vive il Domovoj, che non ama essere disturbato, perché ha molte faccende da sbrigare in casa.

Il Domovoj può essere invitato in una casa?

I russi che vivono nei villaggi credono che una casa non possa stare senza un Domovoj. Così, quando è il momento di trasferirsi in un altro posto, c'è la tradizione di "portare con sé" il Domovoj. Quando una famiglia contadina si trasferiva da una vecchia casa a una nuova, il Domovoj doveva essere "trasportato" dentro una vecchia ciabatta di lapti, su una scopa o in una pala con dei carboni ardenti.

Per invitare il Domovoj in una nuova casa di solito si facevano dei sacrifici, che il più delle volte coinvolgevano qualche povero animale, come una capra o una gallina.

Cosa fa arrabbiare il Domovoj?

"Domovoj. La notte prima della partenza dei proprietari" di Pavel Nazim Pavel Nazim

La sporcizia in casa, le parolacce, i litigi e le discussioni tra i membri della famiglia; dormire senza biancheria intima, uscire di casa con i capelli scoperti (solo per le donne), lavorare di notte o andare a letto senza cena: tutto questo infastidisce lo spirito della casa e lo spinge a lanciare oggetti, a tirare le coperte di notte e a combinarne di tutti i colori.

Se ne deduce che le principali "regole di comportamento" con un Domovoj impongono di astenersi dal fare cose palesemente “stupide” o che possono essere nocive nelle dure condizioni del clima russo (ad esempio, andare a letto senza cena).

Proprio come altre creature del folklore, anche il Domovoj serviva per spiegare alcune semplici regole domestiche, soprattutto ai bambini piccoli… e in tal senso, il Domovoj forniva davvero un grande aiuto in casa!

