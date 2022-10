A Roma la presentazione del libro di poesie “I volti dell’amore” di Marina Tsvetaeva

Le mille sfumature dell’amore racchiuse nei versi di una delle protagoniste assolute della letteratura del Novecento, fra turbamenti, inquietudini dell’anima, amori impossibili e devozione quasi sacrificale. Il 10 ottobre 2022 alle 18:30 la Casa Russa a Roma (Piazza Benedetto Cairoli, 6) ospiterà la presentazione della raccolta di poesie “I volti dell'amore” della poetessa russa Marina Tsvetaeva, curata da Marilena Rea per Queen Kristianka Edizioni. L’evento sarà accompagnato dalla musica di Anna Koshkina (soprano) e Maria Nikitina (pianoforte).

Questo libro - presentato in occasione del 130° anniversario della nascita di Marina Tsvetaeva - raccoglie per la prima volta in italiano i cicli poetici dedicati a Sof’ja Parnok, Sonechka, Boris Pasternak, Sergej Efron e altri uomini passati come comete nella vita tormentata della poetessa. La traduzione di Marilena Rea (critica letteraria, insegnante, docente di Link Campus University, editor di manuali scolastici, specializzata in traduzione della poesia russa) dà finalmente la possibilità di avvicinarsi ai capolavori in versi della Tsvetaeva.

La curatrice

Oltre a numerose opere di Chekhov, Tolstoj, Blok e Pasternak, Marina Rea ha curato e tradotto di Marina Tsvetaeva: “Fedra” (2011), “Scusate l’amore” (2013), “Mestiere” (2014), “Una serata non terrestre” (2015), “Mia madre e la musica” (2016), “La principessa guerriera” (2020).

Marilena Rea è stata insignita del premio internazionale per la traduzione “Russia-Italia attraverso i secoli – 2012” e della menzione speciale del premio “Benno Geiger per la traduzione poetica – 2016”.

