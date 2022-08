Le cinque migliori clip di Lado Kvatanija, autore del video musicale di Cardi B “Hot Shit”

Il regista russo ha girato il videoclip per la nuova canzone (in collaborazione con Kanye West e Lil Durk) della celebre cantante hip-hop americana (vincitrice nel 2019 di un Grammy). Ecco altri importanti lavori di uno dei migliori creatori di video musicali della Russia, che lo hanno portato a essere conosciuto e richiesto oltreoceano

La rapper americana Cardi B ha pubblicato, in featuring con Lil Durk e Kanye West, un video musicale per il brano “Hot Shit”, che ha già ottenuto oltre 11 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Il videoclip è stato diretto da Lado Kvatanija, regista russo nato a Mosca nel 1987 da padre di origine georgiana e madre di origine ucraina. Per lui si tratta del primo lavoro con artisti stranieri, ma in precedenza, Kvatanija aveva già lavorato con cantanti di primo piano della scena musicale russa: la band Leningrad, Husky, Dolphin, Oxxxymiron, Manizha, Noize MC e altri.

“Questa esperienza è simile a un volo nello Spazio: sono consapevole di essere uno dei pochi fortunati a lavorare con artisti di tale portata”, così Kvatanija ha descritto le sue impressioni in un’intervista al quotidiano “Kommersant”.

Ha dichiarato di non aver saputo fino all’ultimo momento che si sarebbe trattato di una collaborazione con artisti di questo calibro e di aver ascoltato per la prima volta l’intero brano di Cardi B direttamente sul set. “Prima mi avevano mandato solo 30 secondi di ’Hot Shit’ da ascoltare per preparare lavoro, mi avevano descritto il personaggio e delineato il compito”, racconta il regista. Tra le idee c’era anche la proposta provocatoria di andare a Norilsk (una delle città più deprimenti della Russia, molto a Nord), ma questa opzione è stata scartata.

Per Lado Kvatanija, il video musicale futuristico del brano “Hot Shit” è un importante progetto commerciale. Tuttavia, quest’opera si distingue fortemente dalla sua produzione. In precedenza il regista ha realizzato progetti d’autore con la tipica estetica dark post-sovietica, come appartamenti e condomini nei video di Husky, stile da film sovietici in bianco e nero in “387” di Dolphin, ritratti di Lenin, una bettola sul ciglio della strada, ecc.

Ecco i lavori più significativi di Kvatanija, che gli hanno portato fama e la reputazione di uno dei migliori autori di video musicali del Paese.

1 / “Revanche”, Husky

“Revanche” è la colonna sonora del film “Petrovy v grippe”/“Petrov’s Flu” di Kirill Serebrennikov, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2021. La clip è stata realizzata in collaborazione con gli attori del film e con lo stesso Serebrennikov, che appare come un Babbo Natale molto stanco.

Secondo Lado Kvatanija, “questo psichedelico ’Novogodnij ogonjok’ alternativo è un’immagine di “come tutti noi viviamo, ci amiamo e ci odiamo nella stessa kommunalka”. Il filmato è stato girato in un vero appartamento condiviso alla periferia di San Pietroburgo. Il moscovita Kvatanija era sorpreso, ma ce ne sono ancora molti in giro per la Russia!

2 / “Fata Morgana”, Markul & Oxxxymiron

L’idea alla base del video musicale è un mondo post-apocalittico in cui né il denaro né gli altri attributi del successo hanno più alcuna influenza. Il mondo vive in attesa della morte a causa di enormi invasori alieni e i tentativi di fermarli con una bomba artigianale sono probabilmente destinati a fallire.

Lado Kvatanija considera questo video del 2017 uno spartiacque per la sua carriera: “È il lavoro dopo il quale ho iniziato a ricevere più offerte”, ammette.

3 / “Zoloto” [“Oro”], Leningrad

Una seducente ragazza sexy si trova sotto interrogatorio, sospettata di una serie di omicidi: ha sedotto e poi ucciso uomini ricchi in cambio di oro, di cui si è letteralmente nutrita.

Il video in stile action movie, che racconta di un mostro arraffa-soldi in forma femminile, è stato co-diretto con Ilja Naishuller (l’autore dello sparatutto girato in soggettiva “Hardcore!” del 2015 e del blockbuster hollywoodiano “Io sono nessuno” del 2021), che è stato anche il produttore. L’influenza di quest’ultimo è pronunciata: è chiaramente responsabile del livello di trash, dell’abbondanza di sangue e degli omicidi brutali.

4 / “387”, Dolphin

Kvatanija ha diretto probabilmente il video musicale di punta del musicista e poeta Dolphin (Andrej Lysikov). “387” è girato nello stile di una vecchio film distopico, con numerosi riferimenti all’era sovietica e alla sua pagina tragica: le repressioni politiche. Il clip (o cortometraggio) è stato definito uno dei migliori video musicali del 2018 e l’espressione visuale più forte.

5 / “Bez nazvanija” [“Senza titolo”], Maslo Chjornogo Tmina

Non è l’opera più conosciuta di Kvatanija, ma secondo lui è la più significativa. Il videoclip è stato girato nella patria del rapper che si esibisce con lo pseudonimo di Maslo Chjornogo Tmina [ossia “Olio di cumino nero”], in Kazakistan. L’azione si svolge in un locale di shashlyk isolato da qualche parte nella steppa, che è una cupa metafora di un purgatorio per le anime perdute dei suoi ospiti casuali. È come se la canzone diventasse lo sfondo di una sorta di rituale di transizione mistica.

LEGGI ANCHE: Dieci video musicali russi che hanno più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale