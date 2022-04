Le tre principali cattedrali del Cremlino viste da vicino (FOTO)

1. La Cattedrale dell'Assunzione

Mikhail Rozanov/Musei del Cremlino di Mosca Mikhail Rozanov/Musei del Cremlino di Mosca

La Cattedrale dell'Assunzione (Uspenskij) fu costruita nel XV secolo dall'architetto italiano Aristotele Fioravanti con l’idea di farla diventare la chiesa principale dello Stato russo. Per diversi secoli fu infatti il centro religioso della Russia, dove venivano incoronati zar e imperatori. I santi gerarchi russi, metropoliti e patriarchi dei secoli XIV - XVII furono incoronati lì e la cattedrale divenne anche il loro luogo di sepoltura. Dopo la Rivoluzione del 1917, la cattedrale dell'Assunzione fu trasformata in un museo.

2. La Cattedrale dell'Arcangelo

La Cattedrale dell'Arcangelo fu costruita all'inizio del XVI secolo da un altro architetto italiano, Aloisio il Nuovo, conosciuto in Russia come Aloisio Novyj. Dopo la fine di molti secoli di invasione tataro-mongola in Russia, il Gran Principe Ivan III unificò tutte le terre russe e iniziò la costruzione di questa cattedrale per aumentare il prestigio di Mosca come nuova capitale. La Cattedrale dell'Arcangelo divenne il luogo di sepoltura della grande famiglia principesca di Mosca. Prima di partire per la guerra, i grandi principi e gli zar russi erano soliti pregare in questa chiesa, che era dedicata all'Arcangelo Michele, il santo patrono dei principi nelle loro imprese al fronte.

3. La Cattedrale dell'Annunciazione

La Cattedrale dell'Annunciazione fu costruita alla fine del XV secolo da architetti russi di Pskov, che seguirono l'antichissima tradizione dell'architettura religiosa russa (a differenza delle altre due chiese del Cremlino, costruite più tardi da italiani). La cattedrale è dedicata al felice annuncio dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria che avrebbe dato alla luce il figlio di Dio. Per secoli, la cattedrale è stata usata come cappella privata dei grandi principi e zar di Mosca.

