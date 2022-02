Ecco le donne russe che si sono conquistate una Barbie a loro immagine e somiglianza

Diverse donne russe hanno Barbie (la bambola più popolare al mondo nel 2019 ha festeggiato il suo 60° compleanno) realizzate a loro immagine, come parte della campagna globale di Mattel per motivare le giovani ragazze a costruirsi un futuro di successo.

1 / Anna Kikina, cosmonauta

Roscosmos Roscosmos

Anna Kíkina (1984-) non sognava di diventare una cosmonauta da bambina. Ma eccola qui, unica cosmonauta donna nell’intero squadrone maschile dell’agenzia spaziale russa Roscosmos! Sebbene Anna non abbia ancora esperienza pratica di volo nello Spazio, nel novembre 2017 ha preso parte all’esperimento internazionale “Sirius”, simulando un volo verso la Luna. Quando non si addestra per andare nello Spazio, è impegnata a perfezionare le sue abilità nel rafting e nel paracadutismo.

La Barbie che rappresenta la Kikina, è stata presentata nel 2021. Viene venduta con una tuta da volo blu scuro e una tuta da passeggiata spaziale.

La Kikina non è la prima cosmonauta russa ad avere una Barbie realizzata a sua immagine. Nel 1965, l’azienda realizzò un giocattolo con le forme di Valentina Tereshkova, la prima donna al mondo ad andare nello Spazio, il 16 giugno 1963.

LEGGI ANCHE: Anna Kikina: finalmente una donna russa torna a volare nello Spazio, conosciamola meglio

2 / Natalja Vodjanova, top model

Legion Media; Barbie Legion Media; Barbie

Top model, attrice, filantropa e madre di cinque figli, Natalja Vodjanova (1982-), conosciuta anche con il soprannome di “Supernova”, è la quintessenza della bellezza e dell’eleganza. La sua fondazione di beneficenza “Naked Hearts” ha contribuito a costruire numerosi parchi giochi in Russia per fornire un ambiente sicuro ai bambini. Al giorno d’oggi è una priorità assoluta costruire una società inclusiva aperta alle persone con disabilità e bisogni speciali. Natalja, che è cresciuta in povertà a Gorkij (dal 1990: Nizhnij Novgorod) e ha combattuto per un posto al sole, sa in prima persona quanto sia importante per una bambina sognare. Da ragazzina vendeva frutta per strada per aiutare la sua famiglia a sbarcare il lunario. La sua vita è stata una classica storia di Cenerentola, con Natalja che dalla povertà e dalla disperazione è arrivata alla crème de la crème dello chic francese (il secondo marito della Vodjanova, dopo il suo matrimonio decennale con l’aristocratico inglese Justin Portman, è il francese Antoine Arnault, figlio del fondatore di LVMH Bernard Arnault).

La Barbie a sua immagine, uscita nel 2017, ha un cappotto di finta pelliccia bianca e un abito da cocktail rosso, ed è modellata sul look mozzafiato e inconfondibile di Natalja.

3 / Ljajsan Utjasheva, ginnasta

Legion Media, Mattel Legion Media, Mattel

Non molte ginnaste possono vantarsi di avere bambole personalizzate. La russa Ljajsan Utjasheva (1985-) si è fatta un nome come una delle ginnaste di ritmica tecnicamente più dotate di tutti i tempi. Nonostante sia stata due volte medaglia nel Grand Prix Final all-around, la Utjasheva, medaglia d’oro a squadre anche negli Europei del 2002 e 2004, è stata costretta a ritirarsi a causa di un grave infortunio a entrambi i piedi a poco più di vent’anni. La buona notizia è che Ljajsan è una donna d’acciaio: è riuscita a voltare pagina e ha intrapreso una carriera televisiva di successo. L’ex ginnasta è diventata la conduttrice di un reality show televisivo chiamato “Tantsy” (“Danze”), che è diventato così popolare in Russia che è ormai alla settima stagione.

La bambola Barbie modellata su Ljajsan Utjasheva, commercializzata nel 2019, ha lunghi capelli color nocciola, bellissimi occhi castani e potrebbe essere un’illustrazione perfetta per la canzone di successo di Chris de Burgh del 1986 “The Lady in Red”. La bambola è infatti vestita per stupire con un abito da sera rosso straordinariamente bello.

4 / La macchinista della metropolitana di Mosca

Moskva agency Moskva agency

Le auto che guidiamo dicono molto di noi, a maggior ragione se non si tratta di un’auto, ma di un treno elettrico della metropolitana. Mentre alcuni credono ancora che la guida del treno sia riservata solo agli uomini, le donne hanno dimostrato di poter fare praticamente tutto ciò che fanno i maschi! Le prime macchiniste donne di treni elettrici sono scese sui binari della metropolitana di Mosca nel 2021, dopo che un divieto vecchio di decenni è stato finalmente revocato nella capitale russa. Per celebrare l’occasione, lo stesso anno sono state prodotte bambole Barbie con il marchio della metropolitana.

La bambola indossa un blazer blu scuro, una gonna a tubino e un cappello alla moda con il caratteristico logo della metropolitana di Mosca.

“Puoi essere quello che vuoi”, dice lo slogan, scritto sulla parte superiore di ogni scatola. Alla fine della giornata, non importa chi c’è alla guida di un treno, basta che non sia in ritardo.

LEGGI ANCHE: Perché nella metro di Mosca i treni passano così spesso?

5 / Una principessa della Russia Imperiale

Mattel Mattel

Una donna russa può essere esigente come una principessa elegante. Tenendo presente ciò, nel 2005, la società di giocattoli Mattel ha creato una bambola progettata per incoraggiare le ragazze più giovani a saperne di più sulla cultura e la storia russa.

Con i capelli raccolti in una treccia, la bambola ha tutto, incluso un vestito, un paio di stivali e una corona. Anche se il suo abbigliamento potrebbe non essere storicamente accurato per una principessa imperiale (la bambola indossa un vestito più appropriato per una contadina!), il giocattolo è comunque una grande aggiunta alla collezione “Dolls of the World”.



LEGGI ANCHE: E se Barbie fosse nata in Urss? Ecco come sarebbe

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale