Avreste mai detto che una torta a forma di palazzone sovietico potesse essere squisita? (FOTO)

Una pasticciera di una città siberiana realizza dei veri e propri diorami iperrealisti che in realtà sono torte buonissime

Ekaterina Fedotovskikh, pasticciera di Surgut, realizza torte davvero insolite. Ha realizzato sia pinguini in Antartide che scendono da uno scivolo, sia un libro di fiabe con pecore e prati. Ma ai fan veri è piaciuta soprattutto la serie di torte a tema sulle tipiche case russe.

“La torta a forma di palazzone prefabbricato a pannelli è stata creata grazie ai vostri commenti”, scrive Ekaterina. “È stata lunga, complicata, difficile e molto eccitante da realizzare!”.

Inizialmente, ha preparato la forma di silicone. Il portone è stato fatto in cioccolato e il parasole è di biscotto con ganache. I balconi si reggono su spiedini, il vetro è in realtà isomalto. Nel cuore dolce di questo condominio sovietico c’è una normale torta Foresta Nera. E per ottenere l’effetto delle finestre luminose, la pasticciera ha deciso di inserire dei led.

Un cortile non sarebbe un cortile senza bidoni della spazzatura. Questo diorama iperrealista, realizzato in cioccolato, cialde e caramello, con tanto di riproduzione di un vecchio materasso distrutto, ha avuto molti commenti entusiasti. Il suo interno è di torta al limone.

E cosa ne pensate di questo televisore degli anni Novanta al cioccolato? La “maschera” che appare sullo schermo è il logo della famosa casa di produzione televisiva “Vid”, che all’epoca era una delle principali.

Ma il vero capolavoro sono i cioccolatini a forma di uccellini nel cortile. Riuscite a credere che sono fatti di cioccolato bianco?

