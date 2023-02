Guubat, il delizioso dolce della regione del Caucaso con noci e miele (RICETTA)

​​L'arte culinaria degli abitanti dell’Adighezia, una delle repubbliche del Caucaso, si è sviluppata nel corso di molti secoli. Oltre a consumare parecchia carne e latticini, questo popolo ha sempre fatto ampio uso del miele, un elemento altamente calorico e nutriente, contenente molte vitamine.

Tra le ricette a base di miele spicca il guubat, un dolce tradizionale dell’Adighezia di forma quadrata, composto da diversi strati di pasta ripieni di noci tritate, zucchero e miele. Il guubat viene preparato in occasione di importanti eventi, per le feste di famiglia e per offrire agli ospiti qualcosa di speciale; di solito viene servito con tè o succo di pera.

Nonostante la semplicità degli ingredienti e del metodo di preparazione, il guubat è diventato uno dei dolci più popolari, che viene prodotto in grandi quantità nelle mini-pasticcerie e venduto ovunque.

Esistono due tipi di guubat: quello non lievitato con formaggio e quello dolce con noci e miele. Oggi vi propongo il guubat dolce a più strati. Ottimo da servire ad amici e parenti con una tazza di tè caldo!

Ingredienti per 15 pezzi:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Per l'impasto:

Farina - 350 gr

Panna acida 10% - 150 gr

Uova - 2

Zucchero - 2 cucchiai

Bicarbonato di sodio - ⅓ di cucchiaino

Sale - 1 pizzico

Per il ripieno:

Zucchero - 90 gr

Noci - 90 gr

Miele - a piacere

Burro - 60 gr

Preparazione:

Partiamo dalla preparazione dell'impasto. Setacciate la farina con il bicarbonato, lo zucchero e il sale, e mescolate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Successivamente, sbattete le uova e, aggiungendo un po' di panna acida, iniziate a lavorare l'impasto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Quando avrete mescolato tutti gli ingredienti e l'impasto sarà diventato più o meno omogeneo, stendetelo sul piano di lavoro e, aggiungendo gradualmente della farina, impastatelo fino a renderlo morbido ed elastico, in modo che la pasta cominci a staccarsi facilmente dalle mani. Dopodiché, copritelo con un involucro e lasciatelo riposare per mezz'ora.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nel frattempo, preparate il ripieno: con un frullatore, tritate le noci fino a ridurle in briciole (potete usare un frullatore) e unitele allo zucchero.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sciogliete il burro. Preriscaldate il forno a 180℃. Ricoprite la teglia con carta da forno. Stendete l'impasto su una superficie infarinata e dividetelo in sei parti uguali. Cospargete la superficie e la prima parte dell'impasto con la farina e stendete questo pezzo formando uno strato rettangolare il più sottile possibile, fino circa 1 mm di spessore. Quindi stendetelo sulla carta da forno. Ungete con del burro fuso e cospargete con ⅙ del ripieno.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Procedete poi allo stesso modo con il resto della pasta e del ripieno, stendendo ogni strato successivo di pasta su quello precedente; ma non dimenticate di ungere ogni strato con del burro fuso e di cospargerlo con il ripieno.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Trasferite quindi l'intera torta direttamente sulla carta da forno e tagliatela a quadretti con un coltello affilato.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete di nuovo la carta da forno sulla teglia e iniziate a formare i guubat. Chiudete e fissate gli angoli opposti di ogni quadrato. Mettete in forno per 20 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Togliete dal forno; lasciate raffreddare i guubat per 20 minuti e versate un cucchiaino di miele su ogni guubat. Lasciateli raffreddare completamente. Buon appetito!

Olga Brovkina Olga Brovkina

LEGGI ANCHE: Ecco la ricetta del delizioso "croissant" sovietico ripieno di marmellata

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale