I sette piatti più costosi dei ristoranti di Mosca (FOTO)

Nel ristorante Christian, il classico croissant viene rivestito di foglie d'oro, spalmato di burro fatto in casa e rifinito con 50 grammi di caviale nero. Un croissant da 6.000 rubli (80 euro al cambio attuale) è d'oro in tutti i sensi!

Nel ristorante dell’Hotel Metropol, la torta salata russa Kulebjaka viene preparata secondo un’antica ricetta del 1905. All'interno dell'impasto viene aggiunta la tenera carne macinata di tre tipi di pesce nobile. La Kulebjaka viene poi servita con una salsa a base di champagne e caviale. Prezzo? 7.500 rubli (100 euro).

L'insalata con granchio della Kamchatka, rucola piccante, pomodorini dolci, avocado e arancia dello chef italiano Catello Sansone, del ristorante Assunta Madre, costa 3.500 rubli (47 euro). Una deliziosa esplosione di gusto!

La classica Bouillabaisse imperiale è una delizia per gli occhi e per il palato, un sogno per tutti gli amanti dei frutti di mare, delle aragoste e dei gamberi. Nel ristorante Bouillabaisse viene servita con crostini e salsa. Il brodo viene cucinato per circa due giorni e la porzione per due persone costa 24.900 rubli (337 euro)!

Il filet mignon Kobe è una tenera bistecca di manzo giapponese di prima qualità, grigliata su una roccia vulcanica del Monte Fuji. Una porzione di questa prelibatezza, nel ristorante giapponese Megumi di Mosca, costa la bellezza di 73.000 rubli (990 euro)! La carne viene servita su una pietra riscaldata con aglio.

I frutti di mare più freschi vengono serviti agli ospiti del ristorante Erwin.Reka.More.Okean. Il "Royal set", adagiato su un piatto di ghiaccio, costa 23.000 rubli (310 euro) e comprende aragosta, gamberetti assortiti, ostriche e ricci di mare. A parte, viene servita la carne succolenta delle chele.

Il ristorante Zhazhda Krovi stupisce i suoi ospiti con un dessert sorprendente: un cuore umano a grandezza naturale. Il cuore, realizzato a mano, è fatto con pan di spagna al miele e caramello e arricchito con crema al liquore. Si notano le prugne e la crema di cioccolato e latte condensato. Costo? 2.700 rubli (36 euro).

