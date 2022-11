Il lardo di balena, il principale piatto dei Chukchi che molto probabilmente non assaggerete mai

Le popolazioni indigene del nord hanno piatti piuttosto strani, per non dire estremi (il kopalhen può addirittura uccidere, come abbiamo raccontato qui). E in Chukotka il “salo” non è semplice “lardo”, bensì grasso… di balena! E ha un aspetto a dir poco esotico!

Che cos'è?

Il lardo di balena, o mantak (a volte si legge "maktak"), è un piatto tradizionale dei Chukchi e degli Eschimesi, le popolazioni indigene della Chukotka. Si tratta di pelle di balena tagliata a fette con uno strato di grasso. C'è chi lo mangia crudo, chi lo congela prima e chi lo bolle. Ma l'opzione più sorprendente è quando il lardo viene marinato in salsa di soia. Sì, la patria della salsa di soia è piuttosto lontana dalla Chukotka, ma negli anni post-sovietici la salsa di soia è stata importata in grandi quantità e si è scoperto che si sposa bene con il mantak.

Perché mangiarlo?

Gli indigeni della Chukotka sono una delle poche popolazioni al mondo a cui è consentito cacciare le balene; non lo possono fare per scopi commerciali, ma solo per vivere. Ovviamente c’è un numero massimo di animali che possono catturare.

Il punto è che la vita in questa remota regione è molto dura. Esiste solo una città più o meno grande, Anadyr (con 15mila abitanti), due più piccole (Pevek e Bilibino con una popolazione di poco superiore ai 5mila abitanti), e diversi villaggi sparsi sulle coste dei mari Chukchi e Bering. Per centinaia di chilometri intorno a questi centri ci sono solo tundra e orsi. Esistono i negozi, ma il cibo viene consegnato solo poche volte all'anno, quindi la carne di animali marini è l'unico tipo di carne fresca disponibile in Chukotka. Naturalmente si mangiano anche pollo e carne di manzo, ma si tratta di carne congelata che costa da tre a quattro volte di più rispetto alla Russia centrale.

La gente del posto trova il mantak molto utile: innanzitutto, questa specie di bacon contiene un gran numero di vitamine C e D (di cui tutti gli abitanti delle latitudini settentrionali hanno una gran carenza). Lo mangiano volentieri, di norma, come antipasto.

Che sapore ha il mantak?

Dipende da come viene preparato. Naturalmente, ci sono ricette che variano da persona a persona, da famiglia a famiglia. Un buon mantak ha una tonalità rosata. Se è giallo, probabilmente è vecchio. Il mantak in salsa di soia ricorda come gusto quello delle patatine fritte o di snack simili, solo che è più morbido.

"Il mantak è duro da masticare, quasi croccante, e molto grasso - scrive il blogger Dmitrij Petrov -. Inoltre, è molto fibroso (il che lo rende difficile da masticare). Ammetto che ho faticato a masticare e a ingoiare il mio piccolo pezzo, e non ne volevo più”.

Perché non si può acquistare?

Quando una squadra di pescatori cattura una balena, gli uomini la macellano a riva e la condividono con tutti gli abitanti del luogo. Ognuno prende la quantità di carne e di mantak di cui ha bisogno; nulla deve andare sprecato.

La pelle deve essere immediatamente tagliata a fette sottili e messa in freezer, e viene cucinata il giorno stesso in cui si consumerà.

È vietato vendere carne di balena: nonostante sia uno dei piatti locali più importanti e conosciuti, non la troverete in nessun negozio o ristorante. L'unico modo per provarla è rivolgersi alla gente del posto. Insomma, per assaggiarla dovrete venire a trovarci. Benvenuti in Chukotka!

