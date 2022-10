Anadyr: come si vive nella città più remota e costosa della Russia?

Anton Romanov Anton Romanov

Arrivando in questa piccola città dal clima rigidissimo alla fine del mondo, ci si aspetterebbe qualcos’altro, ma in realtà la moderna Anádyr può vantare di essere la città più colorata della Russia. Qui quasi tutte le case sono decorate con murales. Ecco un branco di trichechi curiosi che osservano i passanti e una renna gigante che ammicca da un’altra casa. La città, con le sue strade tortuose e accoglienti, ha un cinema moderno, un club sportivo e vari parchi giochi con figure di animali artici.

I cartellini dei prezzi come attrazione turistica

Ci vogliono più di otto ore per volare da Mosca ad Anadyr, la capitale del Circondario autonomo della Chukotka. È la città più orientale della Russia e dell’Eurasia, e oltre a lei in questa enorme regione ci sono solo pochi villaggi e una tundra sconfinata. La città è lontana da qualsiasi altro centro abitato e il prezzo di qualsiasi merce portata fin qui aumenta di diverse volte. Vista la sua posizione geografica, non sorprende che Anadyr, con una popolazione di circa 15.000 abitanti, sia in cima alla lista delle città più costose del Paese.

I prezzi dei negozi locali sono un vero choc per i viaggiatori. Un cartone di latte costa 3-4 volte di più rispetto alla media russa, frutta e verdura fresche 4-5 volte di più. E questi sono i prezzi estivi; in inverno sono ancora più cari. I residenti ci scherzano su, dicendo che i cartellini dei prezzi sono una delle attrazioni locali più fotografate dai turisti.

Prezzi così inconcepibilmente alti per gli alimenti di prima necessità sono legati al fatto che vengono trasportati ad Anadyr – come altri articoli per la casa – solo via mare e con il bel tempo (che qui non c’è spesso). A causa della posizione geografica e delle condizioni meteorologiche avverse, non ci sono né ferrovie né strade normali (al di fuori della città ci sono solo le cosiddette “strade invernali” (in russo “zimniki”), che possono essere attraversate con dei veicoli ATV (All-terrain vehicle). Anche in aereo, naturalmente, è possibile trasportare le merci fin qui, ma risulteranno ancora più costose.

La navigazione mercantile ad Anadyr dura all’incirca dalla metà di giugno all’inizio di novembre e dipende dal tempo. Le merci vengono caricate su un enorme traghetto a Vladivostok e poi coprono la distanza di circa 3.700 km in un mese. Prima il traghetto attracca ad Anadyr, poi anche in altri insediamenti della Chukotka. Durante l’estate il traghetto riesce a fare diverse corse.

In Chukotka si trovano anche prodotti locali, i cui prezzi sono molto più bassi di quelli importati e sono paragonabili alla media nazionale. Anadyr produce il proprio pane (ovviamente con farina importata), e poi carne di renna locale, salmone rosso e verdure coltivate nelle serre in estate. Gli imprenditori locali stanno cercando di sviluppare un’attività di serra per coltivare cetrioli e pomodori a prezzi accessibili tutto l’anno, ma per ora l’iniziativa sta muovendo solo i primi passi.

I prezzi elevati di Anadyr non riguardano solo i prodotti alimentari. Anche gli alloggi di ogni tipo sono molto costosi. La più spartana camera d’albergo in questa remota città di provincia vi costerà quanto un hotel a quattro stelle in una città non certo economica come Mosca (almeno 10.000 rubli a notte; 165 euro al cambio di fine ottobre 2022). Anche il costo di un piccolo appartamento in una “khrushchjovka” ad Anadyr è paragonabile a quello di Mosca (da 7 milioni di rubli; 115 mila euro circa).

Nonostante tutte le difficoltà descritte, un gran numero di giovani specialisti si trasferisce ad Anadyr, così come in generale in Chukotka. La città è attrezzata anche per i bambini, ma non ci sono quasi anziani.

Il romanticismo del Nord

Anadyr è stata fondata nel 1889 (ma prima del 1934 si chiamava Novo-Mariinsk). Durante gli anni sovietici, sono stati fatti enormi investimenti nelle infrastrutture di Anadyr, poiché la città era, come si suol dire, in posizione di combattimento, essendo vicina al confine marittimo con gli Stati Uniti. Alla fine degli anni Cinquanta sono stati poi scoperti in zona giacimenti d’oro e d’argento, quindi c’era molto lavoro da fare. Vivere al nord è sempre stato costoso, ma in epoca sovietica era più che compensato da stipendi enormi e benefici come il pensionamento anticipato. Allora si usava l’espressione “investire sul rublo lungo”.

Anadyr non è mai stata una megalopoli. Il massimo della popolazione – 17 mila residenti – è stato raggiunto nel 1989, ma a causa della crisi associata al crollo dell’Urss, nel decennio successivo la città ha perso un terzo dei suoi cittadini, se non di più (l’intera popolazione della Chukotka si è ridotta di tre volte). Molte persone hanno venduto i loro appartamenti al prezzo dei biglietti di un aereo per Mosca, quando le cose andavano male.

È all’inizio degli anni Duemila che la gente ha iniziato a tornare. Secondo i residenti, ciò è dovuto in gran parte all’allora governatore della Chukotka, il noto uomo d’affari Roman Abramovich (in carica dal 2001 al 2008). Secondo i media russi, ha riversato sull’economia locale milioni di dollari, anche solo pagando l’imposta sul reddito in questa regione.

Ha pagato gli stipendi arretrati, si è impegnato nello sviluppo di nuove imprese e ha rimesso in sesto molti insediamenti nella regione. La Chukotka è diventata un grande cantiere. L’ex governatore è ricordato con grande affetto, perché con il suo aiuto la regione, un tempo depressa, è tornata a essere, se non prospera, quanto meno non morente. L’aspetto principale è che oggi Anadyr è tornata a essere una città dove uno specialista può andare per il suo “rublo lungo”.

La vita in Chukotka

La popolazione della Chukotka stessa è impiegata principalmente nell’estrazione mineraria e nell’estrazione dell’oro: circa il 10% di tutto l’oro della Russia si trova qui. Ad Anadyr invece non ci sono industrie, le persone sono impiegate come insegnanti, medici e impiegati. Ci sono anche specialisti che lavorano al porto e all’aeroporto.

Molti lavori sono offerti con il sistema detto della “vakhta” (per esempio: un mese di lavoro continuativo e poi un mese libero in cui si può andare a casa). Oltre al salario, in molti casi il datore di lavoro paga l’alloggio e il viaggio. Una volta ogni due anni, ai lavoratori viene pagato per intero un viaggio a/r verso una destinazione di vacanza, ovunque all’interno della Russia. Inoltre, se si è lavorato in Chukotka per un certo periodo di tempo, l’età per andare in pensione si riduce. La stessa pensione qui è una volta e mezzo più alta che in altre regioni della Russia. Di norma, le persone vengono qui per guadagnare per qualche anno, risparmiare per comprarsi un appartamento o una casa nella loro zona di provenienza e ripartire.

Il clima qui è piuttosto rigido, subartico (la maggior parte dell’anno ad Anadyr è inverno, l’estate è breve e fredda), i venti sono terribili e non c’è molto sole. Ma le persone che vengono qui ci vedono un romanticismo speciale.

“Ho vissuto senza neve per 25 anni della mia vita, e la prima volta che ho sentito il freddo è stato in Chukotka”, dice Murfet, che viene dalla Serbia e lavora nei trasporti. Una volta questa era una città chiusa. Non sapevo dove stavo andando. All’inizio è stato uno choc. Le strade sembravano quelle del secolo scorso. Poi sono tornato altre volte, come in vacanza, e mi sono reso conto che qui mi rilassavo, non mi facevo imprigionare dai problemi della città”. È arrivato qui nel 2007 per un viaggio di lavoro e ha deciso di rimanerci. “La cosa più importante qui è il tempo. Vivendo qui abbiamo tempo per la lettura, per noi stessi, per la famiglia. Comunichiamo molto tra di noi, e abbiamo molti amici; non follower sui social network, ma amici veri”.

