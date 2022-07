Marmellata di cetrioli e arance, il dessert estivo di Suzdal che piaceva allo zar Ivan il Terribile

Non c’è estate senza “varenye”. Il “varenye” (marmellata) viene preparato in ogni angolo della Russia con gli ingredienti più svariati: more, fragole, lamponi, mirtilli. Ma fra i tanti “ever green”, ci sono combinazioni di ingredienti anche più insoliti, come la marmellata di carote e germogli di calendula, o la marmellata di giovani pigne, che vi abbiamo presentato qui. Ma avete mai pensato di preparare la marmellata a base di cetrioli?

Le tradizioni legate a questa dolce prelibatezza sono di lunga data: secondo i suoi contemporanei, lo zar Ivan il Terribile andava matto per la marmellata di cetrioli e miele, un dessert che veniva preparato nella regione di Vladimir, più precisamente a Suzdal (circa 180 km a est di Mosca). Anche in epoca sovietica gli abitanti di Suzdal hanno continuato a vendere prodotti a base di cetriolo in tutto il Paese. Non dimentichiamo, poi, che il terzo sabato di luglio a Suzdal si celebra il Giorno del Cetriolo, una delle feste distintive della città.

Con i cetrioli si possono preparare molti piatti… ma ricavarne una marmellata è davvero insolito. Si tratta di un dessert dal sapore molto delicato e rinfrescante. L’aggiunta di agrumi, come le arance, la rendono ancor più saporita. Volete provarla?

Ingredienti per un vasetto di marmellata da 700 gr:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Cetrioli - 1 kg

Zucchero - 600 gr

Arancia - 1 pezzo

Limone (lime) - 1 pezzo

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaino

Preparazione:

Lavate e sbucciate i cetrioli e tagliateli a cubetti; metteteli in una casseruola.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sbucciate l'arancia, tagliate la polpa a cubetti e aggiungetela ai cetrioli.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Spremete il succo di limone.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate lo zucchero.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mescolate bene, lasciate riposare per un’ora e mezza in modo che i cetrioli abbiano il tempo di rilasciare una gran quantità di succo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Portate la marmellata a ebollizione a fuoco medio. Poi abbassate la fiamma al minimo. Cuocete per 30-40 minuti. Non dimenticate di mescolare la marmellata di tanto in tanto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Quando la massa avrà bollito a sufficienza, aggiungete lo zucchero vanigliato. Mescolate bene. Se siete soddisfatti della consistenza e se la marmellata non è più troppo liquida, spegnete il fuoco.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettetela nei vasetti e avvitate i coperchi. Quando si sarà raffreddata, mettetela in una stanza a bassa temperatura. Il vostro dessert è pronto. Buon appetito!

