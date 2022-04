Torta di meringa e frutti di bosco: la ricetta golosa che arriva dalla Russia

La regione di Vologda è famosa per la sua varietà di prodotti alimentari, tra cui il burro e i frutti di bosco: la torta di mirtilli di Vologda li usa entrambi

Le torte di Vologda sono molto popolari per la varietà dei loro ripieni, specialmente le torte con i frutti di bosco: non a caso, questa è una delle zone più ricche di bacche della Russia. Mirtilli, more, ribes… un’esplosione di colori e sapori! Un tempo queste torte erano fatte con pasta lievitata e si chiamavano torte di bacche “nalivnoi” o “ripiene”.

Un altro ingrediente importante in queste ricette è il burro di Vologda. Il burro di Vologda è stato creato da Nikolaj Vereshchagin, fratello maggiore del celebre pittore Vasilij Vereshchagin. Nato nella città di Cherepovets (all’epoca appartenente alla regione di Novgorod, oggi invece a quella di Vologda), Nikolaj Vereshchagin creò un’industria specializzata nella produzione di burro e formaggio.

L'innovazione di Vereshchagin consisteva nel fatto che gli ingredienti erano pastorizzati, il che permetteva non solo di conservare il prodotto più a lungo, ma anche di dare al burro un sapore unico di noce. È meglio mangiare questo burro fresco, spalmato su un pezzo di pane caldo, ma è ampiamente utilizzato anche nella panificazione.

Oggi vi propongo la ricetta di una torta di meringa e bacche, fatta con un impasto di friabile pasta frolla, un succoso ripieno acido e un'ariosa nuvola di meringa dolce. Proviamo?

Ingredienti:

Julia Mulino Julia Mulino

Per l’impasto:

Farina - 200 gr

Burro (morbido) - 85 gr

Tuorlo d'uovo - 3

Zucchero a velo - 80 gr

Per il ripieno:

Mirtilli rossi - 200 gr

Zucchero - 80 gr

Amido di mais - 2 cucchiai

Per la meringa:

Albumi - 3

Zucchero - 140 gr

Succo di limone - 1 cucchiaio

Procedimento:

Separate con cura gli albumi dai tuorli, senza romperli. Mettete tutti gli ingredienti per la base della torta in una ciotola e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo.

Julia Mulino Julia Mulino

Dovreste ottenere un impasto friabile ed elastico.

Julia Mulino Julia Mulino

Spennellate la forma della torta (20 cm) con olio e stendete l'impasto.

Julia Mulino Julia Mulino

Bucherellate il fondo con una forchetta per evitare che l'impasto si gonfi durante la cottura.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete per 15-18 minuti a 180°C.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete i mirtilli, lo zucchero e l'amido in una casseruola e riscaldate per 2 minuti, mescolando.

Julia Mulino Julia Mulino

Schiacciate 1/3 delle bacche con un frullatore: in questo modo il ripieno sarà più uniforme, ma resteranno delle bacche intere.

Julia Mulino Julia Mulino

Distribuite il ripieno ormai raffreddato sulla base della torta.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete la torta con il ripieno per altri 5 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete gli albumi in una ciotola asciutta, profonda e pulita.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete un cucchiaio di succo di limone e sbattete per circa 2 minuti. Aggiungete gradualmente lo zucchero e continuate a sbattere i bianchi ad alta velocità. Lo zucchero dovrebbe dissolversi completamente. La meringa dovrebbe essere liscia e mantenere la sua forma.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete la crema di meringa in un sac à poche e versatela sulla torta.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete la torta in forno per altri 10 minuti a 170°C.

Julia Mulino Julia Mulino

Lasciatela raffreddare e servitela con una tazza di tè.

Julia Mulino Julia Mulino







LEGGI ANCHE: L’armonia dei contrasti che delizia i palati: la ricetta della torta sovietica “Giorno e notte”

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale