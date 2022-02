L’armonia dei contrasti che delizia i palati: la ricetta della torta sovietica “Giorno e notte”

Chiara e dolce come il giorno, scura e intensa come la notte: è la torta “Giorno e notte”. Una fusione di gusti e colori per deliziare gli occhi e il palato

Quando le note amare del cacao incontrano la cremosa dolcezza del latte condensato, nasce un dolce dal sapore sovietico che difficilmente dimenticherete: stiamo parlando della torta “Giorno e notte”. Un delizioso dessert simbolo di armonia e di equilibrio nella vita.

Oltre al gusto intenso, la cosa bella di questa ricetta è che non richiede moltissimo tempo: in poche ore potrete sfornare un gustoso dolce da servire ad amici e familiari (dovrete solo avere la pazienza di lasciarlo raffreddare qualche ora in frigo).

Inoltre non richiede ingredienti molto costosi: vi basteranno uova, zucchero, cacao, farina, panna acida e latte condensato per sfornare un dolce a effetto “wow!”. Proviamo?

Ingredienti per 8 porzioni:

Per la torta di colore chiaro:

Uova - 2 pezzi

Panna acida 20% - 200 gr

Zucchero - 150 gr

Farina - 200 gr

Bicarbonato - 1 cucchiaino

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaino

1 pizzico di sale

Per la torta di colore scuro:

Uova - 2 pezzi

Panna acida 20% - 200 gr

Zucchero - 150 gr

Farina - 180 gr

Cacao in polvere - 25 gr

Bicarbonato - 1 cucchiaino da tè

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaino

1 pizzico di sale

Per lo sciroppo:

Acqua - 100 ml

Zucchero - 1 cucchiaio da tavola

Per la crema:

Burro - 200 gr

Latte condensato - 1 barattolo o 380 gr

Per il ripieno:

Arachidi tostate - circa 100 gr

Procedimento:

Mescolate le uova con lo zucchero e lo zucchero vanigliato per 2-4 minuti. Dovreste ottenere un impasto leggero e abbondante in termini di volume; i granelli di zucchero dovrebbero sciogliersi parzialmente.

Aggiungete il bicarbonato alla panna acida e mescolate accuratamente per sciogliere la polvere.

Trasferite l’impasto di panna acida e bicarbonato nell’impasto a base di uova; aggiungete un pizzico di sale e mescolate con il mixer: basterà pochissimo tempo, sufficiente affinché gli ingredienti si amalgamino per bene.

Gradualmente, cucchiaio dopo cucchiaio, versate la farina setacciata, mescolando con una frusta o una spatola di silicone. Alla fine, otterrete un impasto omogeneo di colore chiaro.

Trasferite l'impasto in uno stampo di 20 cm di diametro e rendetelo uniforme con una spatola. Non dimenticate di rivestire il fondo con della carta da forno; in alternativa, ungetelo con dell’olio.

Mettete lo stampo in forno preriscaldato a una temperatura di 180°C. Cuocete per circa 30-35 minuti. Controllate il livello di cottura con uno stuzzicadenti.

Ora è il momento di preparare la torta di colore scuro: qui servirà meno farina perché verrà parzialmente sostituita dal cacao in polvere. A parte ciò, per preparare l’impasto seguiremo le stesse procedure seguite per la torta chiara: sbattete le uova con lo zucchero e lo zucchero vanigliato, aggiungete il sale e la panna acida con il bicarbonato. A parte, mescolate la farina e il cacao, e aggiungete il composto setacciato alla massa liquida. Mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo e di colore scuro.

Trasferite l’impasto in uno stampo di 20 cm di diametro e livellatelo; quindi cuocete la torta scura per 30-35 minuti.

Al termine della cottura, lasciate raffreddare le torte e tagliate i bordi irregolari, in modo da ottenere dei dischi uguali (ma non buttate i ritagli: serviranno alla fine per la decorazione!). Tagliate ogni torta nel senso della lunghezza in modo da ottenere quattro dischi di uguali dimensioni.

Ora prepariamo la crema: prendete il burro fuso e sbattetelo con un mixer fino a renderlo spumoso.

Versate gradualmente il latte condensato, continuando a mescolare e portando la crema a una consistenza omogenea.

Sbucciate e tostate le arachidi su una padella per alcuni minuti. Aspettate che si raffreddino e sbriciolatele grossolanamente.

Per lo sciroppo, sciogliete lo zucchero in acqua calda e lasciatelo raffreddare. Inumidite il primo disco chiaro e aggiungete circa un quarto della crema a base di burro; applicate uno strato sottile e uniforme e cospargete di arachidi.

Ora prendete il disco di colore scuro, ungetelo con lo sciroppo, versatevi sopra la crema e cospargete di arachidi. Formate gli strati in questo modo, fino a costruire l’intera torta. Prendete il restante burro con il latte condensato e cospargetelo sulla parte superiore e sui bordi della torta.

A parte, tritate con un frullatore i ritagli dei dischi chiari e scuri precedentemente tagliati e messi da parte: le briciole ricavate le useremo per decorare la torta. Potete cospargere la parte scura con le briciole chiare e viceversa, oppure decorare a vostro piacimento.

Mettete la torta “Giorno e Notte” in frigorifero per 3 - 4 ore, meglio se per tutta la notte. Buon appetito!

