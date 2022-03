Posikunchiki, i fagottini degli Urali teneri e succosi: la ricetta

La regione degli Urali è nota per i suoi inverni freddi e rigidi, e il clima continentale. Qui, da tradizione, si cucinano molte zuppe, ma anche carne e dei tipici fagottini chiamati posikunchiki.

I posikunchiki sono un antico piatto della cucina degli Urali, principalmente della regione di Perm e del nord-ovest di Sverdlovsk. Si tratta di piccoli fagottini fritti, fatti con pasta lievitata e poi cotti in abbondante olio. L’ingrediente segreto è il ripieno incredibilmente succoso. Per molti versi, ricordano i chebureki.

Si ritiene che il termine posikunchiki derivi dal verbo russo “sicat’” (schizzare), perché il fagottino “spruzza” brodo appena lo si morde; un’altra versione ipotizza che la parola derivi dal verbo russo “sech’” (tagliare), perché il ripieno viene tritato finemente. Qualunque sia l’etimologia, la popolarità di questi deliziosi fagottini ha da tempo superato i confini della loro patria storica e si è diffusa in altre regioni della Russia.

Il ripieno di solito è a base di agnello, manzo o maiale. Ma ogni città o villaggio degli Urali ha una propria ricetta leggermente rivisitata.

Oggi propongo di cucinare questo piatto con carne macinata. Ci vorranno circa quattro ore. Siete pronti? Indossate il grembiule e mettiamoci al lavoro!

Ingredienti (per otto porzioni)

Per l’impasto:

Farina - 600-700 gr

Latte - 250 ml

Uovo - 1

Sale - 1 cucchiaino

Zucchero - 1 cucchiaio

Per il ripieno:

Carne macinata (maiale e manzo) - 600 gr

Cipolla - 1

Sale - 1 cucchiaino

Pepe nero - ½ cucchiaino

Acqua - 200 ml

Olio vegetale per friggere

Procedimento:

Iniziamo dall’impasto, visto che poi dovrà riposare 30 minuti prima di essere lavorato: unite l’uovo, lo zucchero e il sale. Mescolate bene.

Aggiungete gradualmente il latte caldo alla pastella e mescolate nuovamente.

Aggiungete un po’ alla volta la farina e lavorate l’impasto con cura, mescolandolo meticolosamente con le mani fino a ottenere una palla elastica. Impastate almeno per dieci minuti, quindi infilate l’impasto in un sacchetto da cucina per 20-30 minuti e lasciatelo riposare in frigorifero.

Mentre l’impasto riposa, preparate il ripieno: tagliate la cipolla a cubetti e aggiungetela alla carne macinata.

Condite la carne con sale e pepe. Mescolate bene. Aggiungete un po’ d'acqua. La carne macinata dovrà avere una consistenza molto morbida, ma non liquida: ciò servirà per conferire una nota succosa e un po’ di brodo ai vostri posikunchiki. Durante la preparazione, la carne macinata si addenserà poi gradualmente, quindi se necessario, aggiungete acqua e sale alla carne macinata a piacere.

Arrotolate l’impasto e tagliatelo in 28-30 pezzi. Arrotolate ciascun pezzo formando una pallina, che dovrete poi stendere per ottenere un diametro di 10 cm.

Versate un cucchiaio di ripieno su una metà di ogni disco, chiudete l’altra metà e pizzicate i bordi con una forchetta, in modo da sigillare bene il fagottino ed evitare che in fase di cottura il brodo fuoriesca.

Friggete i posikunchiki su ogni lato per 2-3 minuti, fino a doratura.

I vostri posikunchiki sono pronti per essere serviti.

