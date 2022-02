Sette gustosissime ricette importate della Germania che i tedeschi del Volga cucinano ancora oggi

A oltre 250 anni dal loro arrivo in Russia su invito di Caterina la Grande, e pur con tutte le vicissitudini storiche (tra cui la deportazione sotto Stalin) i tedeschi russi hanno mantenuto una loro cucina, con piatti molto interessanti da provare. Ecco come farli a casa

Fino a non molto tempo fa, i tedeschi del Volga erano uno dei più grandi gruppi etnici della Russia. Giunsero sulle rive del fiume Volga su invito dell’imperatrice Caterina la Grande a metà del XVIII secolo da diverse terre tedesche e fondarono molti insediamenti in luoghi allora disabitati, che ora si trovano nelle regioni di Saratov e Volgograd

LEGGI ANCHE: Perché c’erano così tanti tedeschi nell’Impero russo?

I tedeschi portarono con sé dalle zone di origine molte ricette per piatti semplici e allo stesso tempo sostanziosi, molti dei quali sono ancora oggi cucinati nelle loro case in Russia.

1 / “Krepli”, i krapfen del Volga

Dolcetti simili sono preparati in Germania ma sono diversi da quelli dei tedeschi russi. In Baviera e in Austria sono chiamati “krapfen”, nome con cui sono noti anche in Italia. Ma nella zona di Francoforte sul Meno sono detti Kräppel, e da questo termine sono nate le varianti usate in Russia: “krepli”, “krebli”, “krebel”, a seconda del villaggio.

“I Krepli, ciambelle di pasta soffice con un buco a forma di rombo nel mezzo, vengono preparati in qualsiasi villaggio”, afferma Anastasija Kleinfelder, di Engels, nella regione di Saratov. “Mia nonna ne faceva sempre un sacco, me li ricordo fin dall’infanzia”.

Il segreto di questa delizia è che non c’è bisogno di lievito per l’impasto, e per la fermentazione si usa solo il kefir.

Ricetta (per 4 porzioni):

Farina - 1 ½ tazza, kefir tiepido - 1 tazza, uovo - 1, zucchero - 1 cucchiaio (o meno, a piacere), sale - un pizzico.

Amalgamate tutti gli ingredienti, lasciate riposare l’impasto per un’ora e poi tagliatelo a rettangoli “sformandoli” attraverso un’incisione al centro e friggeteli in olio di semi di girasole. Mettete le ciambelle su della carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso e spolverizzate con zucchero a velo.

2 / “Kraut und Kleis”: gnocchetti con crauti

Legion Media Legion Media

La combinazione di crauti e gnocchetti è molto popolare tra i tedeschi russi. Gli gnocchetti possono essere chiamati anche in modi diversi: “Klaus”, “Knepfel”, “Klump”, “Dampfnudeln”.

Ricetta:

Crauti - ½ kg, cipolla - 1

Per gli gnocchetti: latte o acqua - 1 tazza, uovo - 1, olio - 2 cucchiai, farina - 3 cucchiai, sale qb, lievito secco.

Per prima cosa versate il lievito in 50 ml di acqua tiepida zuccherata e lasciate agire per 5 minuti. Quindi aggiungete il latte, l’uovo, il sale, il burro e la farina. Lasciate l’impasto in un luogo caldo in modo che cresca (aumentando il suo volume di due volte). Quindi stendete l’impasto, ungetelo con dell’olio, formate dei filoncini rotondi e tagliateli a pezzi di 2 cm. Coprite con un canovaccio e lasciate riposare.

Prendete i crauti (potete usare anche del cavolo cappuccio fresco), fateli soffriggere con la cipolla affettata per circa cinque minuti, poi trasferiteli in una casseruola profonda (non smaltata), aggiungete gli gnocchi e un po’ d’acqua. Fate cuocere per 40 minuti senza aprire il coperchio. Alcuni tedeschi russi prima stufano il cavolo con il maiale e aggiungono del purè di patate.

3 / Rivel Kuchen, la torta più celebre

È la torta principale della cucina tedesca del Volga, che viene preparata in quasi tutte le famiglie. Alcuni la chiamano “Streusel Kuchen”, altri “Zuсkerkuchen” o “Riwell Kuch”. È una torta di farina mista a zucchero e burro. Alcune famiglie aggiungono marmellata o frutti di bosco, per renderla ancora più gustosa.

Ricetta:

Per l’impasto: latte caldo - 1 litro, uova - 4, farina - 1 kg, burro - 200 g, lievito secco - 1 confezione, un pizzico di sale, olio.

Per il ripieno:smetana - 3 cucchiai, uovo - 1, zucchero - 2 cucchiai, lievito in polvere, una manciata di farina.

Per lo streusel (pezzetti di pasta frolla sbriciolati): farina - 1 tazza, burro - 125 gr, zucchero - 3-4 cucchiai.

Preparate l’impasto, ungetelo con olio e lasciatelo in un luogo caldo per 1-2 ore. Quindi stendetelo su una teglia e disponete sopra il ripieno. Il terzo strato è lo streusel. Cuocete la torta in forno preriscaldato a 180 °C per 30-40 minuti. Affettatela e servite.

4 / Schmandkolechen: dei panini deliziosi

Legion Media Legion Media

Preparare questi panini è molto più facile che leggere il loro nome! In realtà, è solo pasta lievitata con della panna acida montata con zucchero.

Ricetta:

Latte - 2 tazze, uova - 2, sale - 1 cucchiaio, zucchero - 2 cucchiai, farina - 5-6 tazze, lievito secco - 1 confezione.

Preparate l’impasto, lasciandolo lievitare fino a quando sarà cresciuto di 3 volte. Formate delle palline, lasciate riposare per altri 30 minuti e poi infornate per 20 minuti alla temperatura di 180 °C. Quando si saranno raffreddati, tagliate la parte superiore e aggiungete la panna acida montata con lo zucchero.

5 / Nudelsuppe: brodo di pollo con pastina

Legion Media Legion Media

Questa è una versione molto popolare di brodo di pollo (ma potete anche fare un brodo vegetale). L’ingrediente chiave è la pasta fatta a mano.

Ricetta:

Per le tagliatelle: farina - 1 tazza, uovo - 1.

Per la zuppa: brodo di pollo - 3 litri, carota - 1, cipolla - 1.

Iniziate dalla pasta: mettete la farina in una ciotola profonda, aggiungete l’uovo e un po’ d’acqua. Preparate l’impasto, stendetelo in uno strato di 1 mm, arrotolatelo in un filoncino e affettatelo sottilmente. Quindi fate bollire questa sorta di spaghettini nel brodo per 3-4 minuti e quando vengono a galla aggiungete le carote grattugiate messe a soffriggere con le cipolle. Potete anche aggiungere altre verdure e petto di pollo affettato. Non può mancare un po’ di aneto.

LEGGI ANCHE: Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’aneto

6 / Schnittsuppe: una insolita zuppa dolce

Getty Images Getty Images

Questa zuppa di frutta essiccata è un piatto poco conosciuto in Europa. Anche i tedeschi russi di oggi la guardano con sospetto, un po’ come gli stranieri guardano l’okroshka russa. Questa ricetta è apparsa, molto probabilmente, quando i tedeschi si sono trasferiti per la prima volta in Russia. C’erano molti alberi da frutto sul Volga e i frutti venivano essiccati per l’inverno e, molto probabilmente, questo particolare dessert è nato per questo motivo.

Ricetta:

Prendete una manciata di frutta essiccata varia (es. uvetta, albicocche secche, prugne secche, mele e pere essiccate) e dell’acqua al bollore. Mettete il tutto in una casseruola, aggiungete 2 cucchiai di zucchero e cuocete per 20 minuti. Aggiungete un pizzico di sale e versate nella casseruola 3 tazze di latte. Aggiungete un cucchiaio e mezzo di farina per ogni tazza di latte. Quando il latte bolle, spegnete il fuoco. Fate raffreddare un po’ e aggiungete 400 grammi di panna acida.

7 / Kaseklimp, i ravioli quadrati

I vareniki sono un piatto molto popolare tra i russi e altri popoli slavi, che molto spesso li cucinano con tvorog dolce. Ma i tedeschi del Volga cucinano i loro ravioli con tvorog e cipollotti, e non sono affatto dolci. Nella cucina della Germania meridionale, esiste un piatto simile chiamato “Maultaschen”: pasta ripiena di formaggio e spinaci.

“Ai tedeschi piace fare ravioli di forma quadrata, molto probabilmente perché è comodo e veloce. Almeno, io non ho visto questa forma tra i russi o altre etnie”, afferma Anna, nata in una famiglia di tedeschi russi.

Ricetta:

Purea di zucca - 1 tazza, uova - 2, tvorog - 1 tazza, farina - 2 tazze, acqua - ½ tazza, cipollotti - 3, sale - un pizzico.

Preparate l’impasto con purea di zucca, acqua, uova, farina, sale. Per il ripieno, mescolate il tvorog (o al limite la ricotta) con il cipollotto tritato. Se il tvorog è asciutto, aggiungete un cucchiaio di smetana. Stendete la pasta, tagliatela a quadrati, mettete il ripieno e sigillateli. Cuocete poi in acqua bollente per 5 minuti.



LEGGI ANCHE: Come vivono oggi i tedeschi di Russia sulle rive del Volga?

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale