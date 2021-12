Torta Mokko, il dolce sovietico con caffè espresso: la ricetta

Stupite i vostri ospiti con questo dessert dal gusto intenso che veniva servito in uno dei ristoranti più gettonati della Mosca sovietica

Il leggendario ristorante “Praga” di Mosca serviva dolci d’autore che potevano essere gustati lì o portati a casa. Tra i dessert più gettonati c’erano le torte al caffè Mokko; secondo mia madre, apparvero per la prima volta all'inizio degli anni '80.

Il ristorante “Praga” fu il luogo dove negli anni '60 il capo pasticciere Vladimir Guralnik creò quelli che sarebbero poi diventati i dolci sovietici più popolari, come la Torta Praga e la Torta al latte d'uccello. Questi dolci sono familiari a chiunque viva in Russia.

Oltre al ristorante “Praga”, si potevano trovare dolci simili anche nella caffetteria del ristorante “Arbat”, sul lato opposto della strada Novyj Arbat (ex Kalininskij Prospekt). Mia madre dice che questa caffetteria fu il primo posto dove si poteva ordinare un caffè espresso: una vera rarità in Unione Sovietica. I miei genitori si incontravano spesso lì dopo il lavoro per gustare l'espresso e le torte Mokko.

Queste torte erano uniche perché l’ingrediente principale era per l’appunto il caffè espresso, praticamente sconosciuto nelle case sovietiche. In URSS, infatti, il caffè veniva preparato in piccole caffettiere turche. Al giorno d’oggi l’espresso è facilmente reperibile anche nei bar di Mosca e lo si può preparare a casa.

La torta Mokko è un biscotto con crema di caffè; l'intera torta è coperta da un sottile strato di glassa al cioccolato e decorata con nocciole tritate. La cannella e il liquore al caffè o il brandy danno un tocco di gusto in più. Vogliamo provare?

Ingredienti

Julia Mulino Julia Mulino

Per i dolcetti:

Farina - 110 gr

Uova - 3 pezzi

Zucchero - 75 gr

Nocciole - 35 gr

Vaniglia

Cannella

Sale

Per la crema:

Burro - 210 gr

Zucchero - 110 gr

Panna (35%) - 60 ml

Liquore - 3 cucchiai

Caffè - 30 ml

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaio

Per la glassa:

Cioccolato (70%) - 100 gr

Burro - 60 gr

Preparazione:

Montate gli albumi a neve con sale e zucchero.

Julia Mulino Julia Mulino

Sbattete i tuorli con lo zucchero.

Julia Mulino Julia Mulino

Unite delicatamente i bianchi e i tuorli con una spatola.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete la farina setacciata, impastando delicatamente, facendo attenzione a non rovinare la struttura ariosa dell'impasto.

Julia Mulino Julia Mulino

Su un pezzo di carta da forno stendete l'impasto creando una sfoglia sottile con uno spessore di circa 5 mm. Io ho fatto una sfoglia di 27x31 cm. Prima della cottura, cospargete lo strato con cannella e noci.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete per 12 minuti a 200°C; sfornate e lasciate raffreddare completamente.

Julia Mulino Julia Mulino

A questo punto mescolate la panna con 50 gr di burro e lo zucchero, e scaldatela fino a quando inizia a bollire; lasciate sobbollire per 3 minuti, mescolando costantemente.

Julia Mulino Julia Mulino

Togliete la casseruola dal fuoco e versate il liquore nella crema appena preparata; lasciatela raffreddare completamente.

Julia Mulino Julia Mulino

Sbattete il resto del burro morbido a temperatura ambiente per 3 minuti fino a quando non diventa bianco. Aggiungete la crema e sbattete di nuovo.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete l'espresso e sbattete.

Julia Mulino Julia Mulino

In un sac à poche mettete la crema pronta.

Julia Mulino Julia Mulino

Dividete la torta ormai raffreddata in strisce uguali; io uso dimensioni di 26x10 cm.

Julia Mulino Julia Mulino

Assemblate la torta coprendo i bordi e lasciate da parte un po’ di crema per la decorazione. Mettete la torta in frigorifero per qualche ora.

Julia Mulino Julia Mulino

Tagliate la torta in rettangoli uniformi; i miei misurano 10x5 cm.

Julia Mulino Julia Mulino

Potete coprire ogni tortina con la crema.

Julia Mulino Julia Mulino

Per la glassa, sciogliete il cioccolato e il burro a bagnomaria.

Julia Mulino Julia Mulino

Coprite le tortine con la glassa al cioccolato e cospargetele di noci tritate.

Julia Mulino Julia Mulino

Decorate con la crema.

Julia Mulino Julia Mulino

Buon appetito!

LEGGI ANCHE: Charodeyka, la torta sovietica con crema e pan di spagna che incanta i palati

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale