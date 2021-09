Cremosi tortini di patate con finferli e sottaceti: la ricetta russa che vi lascerà senza parole

Questo piatto tradizionale chiamato “kokorki”, originario della regione di Tver, è un modo alternativo e gustoso per servire le patate

Le patate furono introdotte in Russia ai tempi di Pietro il Grande, alla fine del XVII secolo. Questa nuova pianta proveniente dal continente americano fu adottata innanzitutto dalle regioni vicine a Mosca e San Pietroburgo: la provincia di Tver fu tra quelle.

Originariamente, con il termine kokorki si indicava un tipo di pane di grano che i trasportatori di chiatte mangiavano durante i lunghi e difficili viaggi lungo il fiume Volga. Più tardi, questo nome iniziò a indicare le torte salate con le patate. Oggi, i kokorki sono conosciuti come tortini di patate cotti in forno con panna acida sopra.

Per rendere il kokorki ancor più deliziosi, vi suggerisco di far bollire le patate insieme a una cipolla e a una foglia di alloro; potete aggiungere anche un pizzico di aglio in polvere.

Una nota importante sulla panna acida: è preferibile che abbia una buona percentuale di grassi; in alternativa potete usare la crème fraîche.

Tradizionalmente, i kokorki vengono guarniti con verdure fresche e yogurt. Ma a mio parere il modo migliore per servirli è con funghi e sottaceti. Io ho scelto i finferli.

I kokorki possono essere serviti come antipasto caldo o come contorno per accompagnare un piatto di carne o pesce.

Sono sicura che voi e la vostra famiglia apprezzerete il loro aspetto sontuoso, la consistenza morbida e il gusto cremoso ma intenso!

Ingredienti:

Patate - 8 piccole

Uova - 2 pezzi

Farina - 50 gr

Latte - 50 ml

Burro - 40 gr

Cipolla bianca - 1 pezzo

Panna acida (35% di grassi) - 200 gr

Aglio in polvere - ½ cucchiaino

Sale

Foglia di alloro

Per preparare i funghi:

Finferli - 200 gr

Cipolla bianca - 1 pezzo

Burro - 25 gr

Olio d'oliva

Sale

Pepe

Foglia di alloro

Preparazione:

1 - Sbucciate le patate e la cipolla; tagliatele in quarti di uguali dimensioni.

2 - Fate bollire le patate e la cipolla in acqua salata con l'aggiunta di una foglia di alloro fino a quando diventeranno morbide; ci vorranno circa 20 minuti.

3 - Scolate l'acqua, rimuovete la foglia di alloro, schiacciate le patate e la cipolla fino a ottenere una massa liscia.

4 - Aggiungete alle patate il burro, il latte caldo e l'aglio in polvere e lasciate raffreddare il composto.

5 - Mentre le patate si raffreddano, preparate i finferli: tritate la cipolla e friggetela in una miscela di burro e olio d'oliva; lavate bene i funghi e asciugateli con un canovaccio pulito; aggiungeteli alla cipolla ormai ammorbidita e dorata; stufateli per circa 15 minuti.

6 - Quando il composto di patate si è raffreddato, aggiungete la farina e un uovo. Mescolate il tutto per ottenere una massa omogenea.

7 - A questo punto trasferite il composto di patate in un sac à poche e spremetelo sopra un foglio di carta da forno, formando dei tortini rotondi.

8 - Ripetete la stessa operazione con la panna acida, applicandola sopra i tortini di patate.

9 - Per dare al kokorki una tinta dorata durante la cottura, spennellateci sopra una miscela fatta con un tuorlo e un cucchiaino di latte; usate un pennello morbido per non rovinare la forma.

10 - Cuocere i kokorki a 175°С per circa 30 minuti.

11 - Serviteli caldi con yogurt, finferli, sottaceti e verdure. Buon appetito!

