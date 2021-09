La zapekanka di pollo ispirata alla ricetta sovietica servita nel ristorante Metropol di Leningrado

Un piatto davvero originale da far venire l’acquolina in bocca!

Uno dei locali preferiti dai nostri nonni quando volevano concedersi una serata elegante a San Pietroburgo (in epoca sovietica, Leningrado) era il ristorante Metropol. In passato, sulle tavole del Metropol venivano serviti principalmente piatti della cucina russa, come cotolette di pollo, kulebjaka e zuppe. Oggi il menu propone anche piatti della cucina internazionale ed è famoso per la sua birra belga.

In epoca sovietica, il Metropol era frequentato principalmente dall'élite del Partito e da ospiti di alto livello, tra i quali c'erano leader mondiali come Leonid Brezhnev, Ronald Reagan e Jacques Chirac. Tuttavia, i piatti del Metropol erano disponibili anche per la gente comune; per esempio, lì veniva sfornato un piatto molto popolare: “la cotoletta del Metropol”, fatta di pollo e fegato. In quegli anni di ristrettezze si cercava infatti di utilizzare anche gli avanzi.

Con il passare del tempo, ho avuto la fortuna di provare a casa questa ricetta, nella versione rivisitata dalla famosa blogger culinaria russa Irina Khlebnikova, che combina gli ingredienti principali delle cotolette Metropol ma in forma leggermente distinta. Oltre al petto di pollo e al fegato di pollo, i funghi e la salsa rendono la casseruola (zapekanka, in russo) particolarmente gustosa.

Ingredienti:

Olga Brovkina Olga Brovkina

1,5 kg di patate

900 gr di petti di pollo

1 carota grande

1 cipolla grande

500 gr di fegato di pollo o maiale

500 gr di champignon

Sale e pepe a piacere

50 gr di pangrattato

Olio vegetale e burro

Per la copertura:

300 gr di panna acida a basso contenuto di grassi

4 uova

Sale e pepe a piacere

Preparazione:

Cominciamo con il ripieno: tagliate la cipolla a cubetti di piccole dimensioni e grattugiate la carota. In una padella soffriggete la cipolla con un po’ di olio vegetale fino a quando diventa leggermente dorata; aggiungete la carota grattugiata e soffriggete per altri 2-3 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lavate e tagliate i funghi e friggeteli fino a quando sono morbidi e teneri. Salate e pepate a piacere.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lavate il fegato e passatelo in un tritacarne; in alternativa potete usare un frullatore.

Aggiungete olio vegetale in una padella riscaldata e friggete il fegato tritato per un paio di minuti. Salate e pepate a piacere.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Prendete il petto di pollo. Tagliate ogni metà in tre parti sottili nel senso della lunghezza. Poi battete ogni pezzo; aggiungete sale, pepe e mettete da parte: vi serviranno più tardi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sbucciate le patate e tagliatele a fettine di circa 1,5 cm di larghezza. Per evitare che le patate rimangano crude, fatele bollire in acqua salata per 3-4 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Prendete una teglia abbastanza grande (vi suggerisco una teglia di 23x33 cm di diametro); ungetela con il burro, cospargetela di pangrattato e distribuite gli ingredienti a strati.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nel primo strato sistemate metà della carne di pollo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nel secondo strato mettete metà cipolla con carote.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nel terzo strato mettete metà fegato tritato.

Nel quarto strato sistemate le patate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nel quinto, tutti i funghi.

Quindi ripetete l’operazione partendo dallo strato di pollo, seguito da cipolla e carota, fegato e patate.

Per il rivestimento, mescolate uova e panna acida; aggiungete pepe e sale. A questo punto versate delicatamente la copertura dall'alto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Cuocete la casseruola in forno a 180°C per circa un'ora o un'ora e venti, fino a quando diventerà marrone e croccante.

A questo punto la vostra deliziosa casseruola è pronta. Buon appetito!

LEGGI ANCHE: I piatti più popolari serviti nelle mense sovietiche

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale