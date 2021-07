Torta "Anguria": quel sorprendente dessert estivo che non richiede cottura

Il tvorog è tra i formaggi più amati dai russi. È simile alla ricotta italiana, o al quark diffuso in Germania. Esiste ovviamente un’infinità di ricette a base di questo formaggio, che può essere declinato sia in versione salata, che in versione dolce (qui trovate alcuni spunti). Ma non vi abbiamo ancora parlato della torta Anguria, che non richiede cottura!

Julia Mulino Julia Mulino

Questa torta a base di anguria è straordinaria per diverse ragioni: innanzitutto racchiude un cuore cremoso a base di quark; in secondo luogo contiene un ingrediente salutare come gli spinaci, che conferiscono il tipico colore verde della buccia dell’anguria; infine, nasconde un gustoso cuore di frutta con gocce di cioccolato. Una delizia per gli occhi e per il palato!

Julia Mulino Julia Mulino

Per quanto riguarda gli ingredienti, vi suggerisco di usare quark liquido cremoso: maggiore è la percentuale di grasso, meglio è, in quanto il dolce sarà più saporito. Per quanto riguarda i biscotti, invece, ho scelto dei semplicissimi biscotti al burro: sono già dolci, perciò non avrete bisogno di aggiungere zucchero per preparare la “buccia”; naturalmente potete optare per dei biscotti secchi a basso contenuto di grassi.

Julia Mulino Julia Mulino

Per dare un tocco di freschezza e di sapore a questo piatto ho aggiunto ai biscotti un po' di scorza di lime, e un po’ di spinaci e fragole al cuore dell'anguria.

Vi serviranno inoltre un sac à poche e un anello da cucina per “costruire” la vostra anguria. Ma le vostre “fatiche” saranno sicuramente ricompensate dall’entusiasmo e dai complimenti della vostra famiglia! Scommettiamo?

Ingredienti

Julia Mulino Julia Mulino

Per l’impasto:

Biscotti bianchi - 150 gr

Spinaci - 40 gr

Burro - 15-20 gr

Scorza di lime

Per la crema:

Formaggio quark cremoso - 200 gr

Zucchero in polvere - 60 gr

Pasta di vaniglia - 5 gr

Acqua - 25 ml

Gelatina - 5 gr

Per il ripieno:

Anguria - 150 gr

Fragole - 100 gr

Gelatina - 10 gr

Zucchero in polvere - 60 gr

Procedimento:

1. Immergete 5 gr di gelatina in acqua.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Mettete i biscotti, gli spinaci, il burro e la scorza di lime nel mixer e frullate fino a ottenere una massa omogenea.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Ora rivestite con della pellicola da cucina una forma di 16 cm e distribuite l’impasto a base di biscotti e spinaci lungo le pareti. Trasferite la forma in frigorifero e lasciatela riposare finché vi dedicate al ripieno.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Mescolate la crema di quark con lo zucchero in polvere e la pasta di vaniglia.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Scaldate la gelatina a bagnomaria e mescolate finché non si scioglie; assicuratevi che l'acqua non sia troppo calda, altrimenti la gelatina potrebbe perdere la sua qualità.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Incorporate la gelatina al quark e mescolate; a questo punto preparate il sac à poche e versatevi dentro il quark.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Ora prendete un anello da cucina, rivestitelo con della pellicola trasparente e sistematelo al centro della forma.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Versare il quark nella forma e trasferitela delicatamente in frigorifero.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Frullate i pezzi di anguria e fragole, e aggiungete un po' di zucchero. Mettete la gelatina in una parte del composto di anguria e lasciatela riposare per 10 minuti fino a quando si ammorbidisce.

Julia Mulino Julia Mulino

10. Ora prendete la forma dal frigorifero e assicuratevi che la crema a base di quark si sia solidificata: in questo caso, rimuovete delicatamente l’anello da cucina, aiutandovi con un coltello.

Julia Mulino Julia Mulino

11. Scaldate nuovamente la gelatina a bagnomaria con dell’acqua calda e aggiungetela al resto del composto di anguria.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Versate il succo ottenuto dalla frutta nella parte centrale della torta.

Julia Mulino Julia Mulino

13. Aspettate un po' in modo che il centro si stabilizzi, e decorate il nucleo dell'"anguria" con gocce di cioccolato; fate solidificare la torta in frigorifero.

Julia Mulino Julia Mulino

14. Un’ora dopo, tirate fuori il dolce e stupite la vostra famiglia!

Julia Mulino Julia Mulino

15. Buon appetito!

LEGGI ANCHE:La ricetta originale della torta russa al cioccolato “Praga”

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale